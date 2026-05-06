الدوحة: أعلن بنك لِشا عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "دي تي إكس بارتنرز (DTX)"، الذراع الاستشاري المرتبط بمنصة "دوحة تك إنجلز (DTA)"، وذلك بهدف العمل المشترك على اقتناص فرص استثمار رأس المال الجريء المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مجالات التكنولوجيا. وتُعد منصة DTA من أوائل المنصات المؤسسية الخاصة في قطر المخصصة للاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة في مراحلها المبكرة.

ويجمع هذا التعاون بين القدرات الواسعة لبنك لِشا وخبراته في الخدمات المصرفية الاستثمارية، إلى جانب خبرته المؤسسية في هيكلة الاستثمارات وتوزيعها وتنفيذها، والخبرة العميقة التي تتمتع بها DTX في مجال رأس المال الجريء وتوليد الفرص الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا.

وسيركز هذا التعاون بشكل رئيسي على القطاعات التكنولوجية ذات النمو المرتفع، بما في ذلك البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا الحيوية. وفي حين سيولي التعاون أولوية للفرص المرتبطة بشكل وثيق بمنظومة الابتكار في دولة قطر، فإنّه سيسعى أيضًا إلى استكشاف فرص استثمارية دولية واعدة بشكل انتقائي، من دون التقيد بنطاق جغرافي محدد مسبقاً. وستخضع جميع الاستثمارات للشروط والأحكام الخاصة بكل صفقة، والموافقات الداخلية، واستكمال الوثائق النهائية ذات الصلة.

وفي تعليقه على اتفاقية التعاون هذه، قال السيد محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك لِشا:"تعكس هذه الشراكة التزامنا الاستراتيجي بتوسيع حضورنا في مجال رأس المال الجريء والاستثمار في قطاع التكنولوجيا. ومن خلال تعاوننا مع "دي تي إكس بارتنرز" DTX Partners، نجمع بين القدرات الاستثمارية المؤسسية والخبرة القطاعية المتخصصة للوصول إلى فرص ابتكارية ذات إمكانات نمو عالية. ومع استمرار التكنولوجيا في إعادة تشكيل الاقتصادات على مستوى العالم، تُمكّننا هذه الشراكة من دعم نمو الشركات القابلة للتوسع والموجهة نحو المستقبل، مع تحقيق قيمة جاذبة لمستثمرينا."

من جانبها، قالت الدكتورة حصة الجابر، الشريك المؤسس في DTX: "يسرّنا التعاون مع بنك لِشا لاستكشاف فرص الاستثمار في رأس المال الجريء. فمن خلال "دي تي إكس بارتنرز" ومنصة "دوحة تك إنجلز" الأوسع، نمتلك خبرات عميقة في الاستثمارات التكنولوجية إلى جانب شبكة قوية من المستثمرين ووصول قوي إلى الأسواق. ونهدف إلى تحديد ودعم الشركات المبتكرة ذات القدرة على التوسع عالمياً، بما يسهم في مواصلة تطوير منظومة التكنولوجيا والابتكار في دولة قطر."

نبذة عن بنك لِشا

يُعد بنك لِشا أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مرخص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومدرج في بورصة قطر تحت الرمز (QSE: QFBQ). وبصفته شريكاً استثمارياً موثوقاً، يقدم البنك فرصاً استثمارية متميزة وحلولاً مالية مبتكرة ذات نطاق محلي وإقليمي ودولي.

ويواصل البنك تعزيز دوره كمستشار استراتيجي وبوابة للفرص الاستثمارية في دولة قطر والمنطقة والأسواق العالمية، مع تركيز خاص على الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويخدم البنك شريحة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والشركات من خلال مجموعة متكاملة من المنتجات والحلول المالية المصممة خصيصاً والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتشمل خدماته الاستثمارات البديلة مع التركيز على قطاعات الطيران والبنية التحتية والعقارات والأسهم الخاصة، إلى جانب خدمات إدارة الأصول والاستشارات المصرفية الاستثمارية.

نبذة عن DTX Partners

"دي تي إكس بارتنرز" هي شركة استشارية تركز على الفرص الاستثمارية المدفوعة بالتكنولوجيا. وتتخصص الشركة في الاستثمار عبر قطاعات التكنولوجيا. ومن خلال الاستفادة من خبرتها العميقة في القطاع وشبكة عالمية من المستثمرين، تعمل الشركة مع شركاء مؤسسيين وشركات لتوليد وهيكلة وتنفيذ استثمارات تكنولوجية.

نبذة عن Doha Tech Angels

تُعد منصة "دوحة تك إنجلز" أول نادٍ استثماري خاص في دولة قطر، يركز على الاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة في مراحلها المبكرة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وتجمع المنصة شبكة من المستثمرين الاستراتيجيين لدعم الشركات المبتكرة عالية النمو، بما يسهم في تطوير منظومة الشركات الناشئة في دولة قطر.

