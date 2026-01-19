مسقط: أعلن بنك ظفارعن إطلاق بطاقة ماستركارد وورلد إليت الائتمانية، مُقدّمًا واحدة من أرقى البطاقات في منظومة المدفوعات العالمية لزبائنه في سلطنة عمان. إذ تم تصميم هذه البطاقة خصيصًا للأفراد ذوي الدخل المرتفع، مما يعكس التزام البنك بتقديم حلول مالية تناسب أسلوب الحياة العصرية وتلبي تطلعات الزبائن المتميزين.

وتأتي البطاقة في أعلى فئة ضمن مجموعة بطاقات ماستركارد، لتكون الخيار المثالي للزبائن الباحثين عن الفخامة والتميز والراحة والمكافآت الاستثنائية. إذ يُمكن لحاملي البطاقة الحصول على استرداد نقدي بنسبة 1.5% على المشتريات الدولية و1% على المشتريات المحلية، مما يمنحهم مكافآت على المعاملات اليومية والدولية.

ومن أبرز مزايا بطاقة ماستركارد وورلد إليت عروض السفر الفاخرة، إذ سيتمتع حاملو البطاقة بإمكانية دخول غير محدود إلى صالات المطارات حول العالم، مع دخول مجاني لمرافق واحد. ولتعزيز تجربة السفر، توفر البطاقة خدمة المسار السريع في المطارات، لتجاوز الطوابير التقليدية ثلاث مرات بالسنة الواحدة في مطارات مختارة.

كما توفر البطاقة مزايا حماية شاملة تمنح راحة البال أثناء السفر، بما في ذلك التأمين الطبي، لتغطية الحالات الطارئة والمفاجئة. وبالاقتران مع مزايا الأمان المتقدمة من ماستركارد والقبول في مختلف دول العالم، تضمن البطاقة تجربة دفع آمنة وسلسة أينما ذهب حاملها.

إلى جانب مزايا السفر، تُقدم البطاقة قيمة مضافة في الحياة اليومية من خلال عروض المتاجر المميزة، وتجارب فاخرة، والوصول إلى الفعاليات والشراكات الحصرية، ومكافآت غير محدودة ، ومعايير خدمة راقية. إذ تعمل البطاقة ليس فقط كأداة دفع، بل كوسيلة لتمكين أسلوب حياة يتماشى مع تطلعات الزبائن ذوي الدخل المرتفع والثروات الكبيرة.

وتتوفر البطاقة للمواطنين والمقيمين في سلطنة عمان ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، مع إمكانية إصدار بطاقات إضافية ابتداءً من سن 13 عامًا. ويشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 3,000 ريال عماني وفقًا لمعايير سياسة بطاقات الائتمان لدى بنك ظفار. أما الرسوم السنوية ستبلغ 60 ريالًا عمانيًا للبطاقة الأساسية، و30 ريالًاعمانيًا للبطاقات الإضافية، مع إمكانية الإعفاء من الرسوم ابتداءً من السنة الثانية عند تحقيق حد الإنفاق السنوي المطلوب.

ومن خلال إطلاق بطاقة ماستركارد وورلد إليت الائتمانية، يواصل بنك ظفار توسيع نطاق خدماته المصرفية المتميزة، مقدّمًا منتجات عالمية تجمع بين المكانة والأمان والقيمة العالية، مما يٌعزز مكانته كأحد أبرز مزوّدي الحلول المالية المبتكرة.

