مسقط: أعلن بنك ظفار عن إطلاق خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية من شركة ظفار للتأمين، وهو عبارة عن خطة متكاملة تجمع بين التغطية التأمينية والادخار الذكي والمنظم صُمم بدقة تامة لتلبية احتياجات الأفراد والعائلات نحو مستقبل مالي آمن ومستدام في مختلف محافظات سلطنة عُمان.

ويُعدُّ خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية حلًّا ماليًّا ذات فوائد متعددة ؛ إذ تضمن للمشتركين عائدًا مضمونًا عند الاستحقاق مع مكافآت تراكمية مجزية، ويحمي العائلات من التبعات المالية في حالات الوفاة أو العجز مع مساعدتهم على الادخار لتعليم الأبناء، أو التخطيط للتقاعد، أو تحقيق أي من الأهداف الأخرى.

وقال أشرف بن خالد البطاشي، رئيس قسم المنتجات، البطاقات، والتأمين المصرفي في بنك ظفار: " نؤمن في بنك ظفار بأهمية بناء مستقبل مالي آمن ومستدام للعائلات في سلطنة عُمان. كما يُجسِّد إطلاق خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية من شركة ظفار للتأمين رؤيتنا في تقديم حلول مالية تجمع بين الحماية والنماء، وتضع زبائننا على طريق الطمأنينة والاستقرار. وكما يُقال: في أوقات الوفرة، خطَّط للغد؛ فالحكيم من يبني مستقبله اليوم ليحيا راحة الغد، فهذا المنتج ترجمة للالتزامنا بتوفير منتجات مبتكرة تحافظ على ثروة زبائننا وتؤمّن مستقبل أحبّتهم".

ويجمع خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية بين النمو المالي طويل المدى والاستقرار والحماية؛ من خلال باقة من الخصائص المرنة والمتميزة، والتي تشمل عائد مضمون عند الاستحقاق؛ حيث يحصل الزبون على 100% من مبلغ التأمين بنهاية مدة الوثيقة؛ مما يجعله وسيلة مثالية للادخار المنظم القائم على الأهداف. إضافة إلى مزايا الإعفاء من الأقساط في حالات الوفاة؛ حيث إنَّه في حال وفاة المؤمن عليه، تُعفى الأسرة من الأقساط المتبقية، وتُصرف لهم كامل قيمة العائد عند الاستحقاق؛ ضمانًا لاستمرارية الدخل دون عبء إضافي.

كما يُتيح خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية خيارات متعددة لسداد الأقساط (شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية، أو دفعة واحدة) ابتداءً من 50 ريالًا عُمانيًّا شهريًّا فقط إلى جانب السيولة المالية الفورية؛ من خلال إمكانية الحصول على قرض مضمون بنسبة تصل إلى 80% من القيمة الاستردادية لتلبية الاحتياجات الطارئة.

ومن بين المزايا الأخرى الحماية المعززة كمزايا اختيارية إضافية تشمل دعم الأسرة بشكل فوري، ودخل الأسرة الشهري، والأقساط المضمونة في حالات العجز، إضافة إلى مكافآت سنوية ونهائية ممثلة في مكافآت تراكمية سنوية وأخرى نهائية عند الاستحقاق تُحتسب وفق أداء الصندوق الاستثماري.

وفي مجتمع يُثمِّن التخطيط المالي طويل المدى واستقرار الأسرة، يأتي خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية من ظفار للتأمين لتواكب طموحات الأفراد نحو مستقبل أكثر طمأنينة وازدهارًا.

-انتهى-

#بياناتشركات