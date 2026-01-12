مسقط - أطلق بنك ظفار العلامة التجارية للخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة " نمو" في حفل أقيم تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري، رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040. إذ تعكس " نمو" التزام البنك بدعم هذا القطاع الحيوي في كافة المراحل ابتداءً من ظهور الفكرة وحتى وصول المنتج إلى العالمية، من خلال توفير خدمات مصرفية متخصصة ومتكاملة بما يتناسب مع احتياجاتها وجعلها محرك حقيقي للتطور في المشهد الاقتصادي العُماني.

وعلى هامش الحفل، وقع البنك اتفاقية تعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتخليص معاملات زبائن البنك من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق مكاتب سند المتوزعة في جميع محافظات وولايات سلطنة عمان.

ووقع الاتفاقية من جهه بنك ظفار أحمد بن سعيد آل إبراهيم، الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية الحكومية ، ومن جهة الوزارة وقعها سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.

وتُعد "نمو" منظومة متكاملة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهي تُعيد تصور الخدمات المصرفية للأعمال كشراكة تحويلية، إذ تجمع بين الحلول المالية المخصصة، والخدمات الاستشارية المتخصصة، والأدوات الرقمية المتقدمة، والمراكز المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تُمكّن المنصة رواد الأعمال من العمل بسرعة ووضوح وثقة أكبر.

وترتكز هذه المبادرة على استراتيجية بنك ظفار الواسعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية للشركات، بما يتماشى مع أولويات التنويع الاقتصادي لرؤية عمان 2040، إذ تلبي "نمو" طموحات رواد الأعمال ورغباتهم المختلفة.

ومن المقرر توفير خمسة مراكز متخصصة لـ"نمو" موزعة في مختلف أنحاء سلطنة عمان، إذ تربط هذه المراكز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمستشارين متخصصين، وإرشادات مخصصة للمنتجات، ودعم عملي مباشر سواء كان رواد الأعمال بحاجة إلى التمويل، أو حلول الدفع، أو معالجة الرواتب، كما توفر "نمو" مجموعة من الأدوات المصممة لتلبية متطلبات بيئة الأعمال الحديثة.

وتوفر " نمو" لرواد الأعمال الحلول المصرفية الرقمية مثل حرية إدارة الشؤون المالية من أي مكان، وإمكانية التحويل الفوري، والوصول الآمن، ومعالجة الرواتب بكفاءة عالية. أما بالنسبة للأعمال المتنامية، فتدعم " نمو" تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يتيح لها التوسع، والاستثمار، واقتناص الفرص الجديدة، مدعومة باستشارات الخبراء من المراكز المتخصصة لمساعدة أصحاب الأعمال على التخطيط بثقة. كما أن خدمات نقاط البيع المتقدمة من "نمو" توفر إدارة آمنة وسلسة للمدفوعات، بينما يُبسط نظام حماية الأجور (WPS) عملية صرف الرواتب ويضمن الامتثال.

و يُرسخ بنك ظفار مكانة "نمو" كحليف موثوق وطويل الأمد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن الرسالة التي تقول إنه بينما يرسم أصحاب الأعمال طريقهم نحو النجاح توفر لهم منصة "نمو" الدعم والأدوات التي تساعدهم على المضي قدمًا.

-انتهى-

