مسقط - في إطار جهوده المتواصلة لغرس ثقافة الادخار لدى الأجيال الناشئة، يُساهم "حساب القُصّر" من بنك ظفار في بناء مهارات الإدارة المالية واتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا في المستقبل.

ويهدف الحساب إلى تشجيع القاصرين على تبني عادات ادخارية سليمة من خلال توفير بيئة مصرفية مرنة وآمنة تتيح لهم فهم أساسيات التخطيط المالي ووضع أهداف يمكن تحقيقها، بما يضمن لهم انطلاقًا ثابتة نحو الاستقلال المالي.

ويتميز حساب "القُصّر" بمجموعة من الخصائص التي تلائم احتياجات هذه الفئة العمرية أبرزها إمكانيه فتح الحساب عن طريق ولي الأمر أو الوصي القانوني فقط، مما يمنح الوالدين القدرة على البدء في التوفير وإدارة أموالهم دون أي التزامات مالية، إضافة إلى بطاقة صراف آلي خاصة بهم لتنفيذ العمليات المصرفية اليومية بسهولة وأمان، مثل السحب والدفع الإلكتروني، وإمكانية الاستفادة من الودائع من مبالغ المنفعة المالية الشهرية ضمن برنامج الحماية الاجتماعية، مما يُسهم في تعزيز الاستقرار المالي للقاصرين ودعم احتياجاتهم المستقبلية.

وقال أشرف بن خالد البطاشي، رئيس قسم المنتجات، البطاقات، والتأمين المصرفي في بنك ظفار :"في ظل التغيرات الاقتصادية والتطور التكنولوجي المتسارع، بات من المهم تزويد الشباب بالأدوات والمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة. وحساب التوفير للقاصرين يُمثل تجربة تعليمية متكاملة تُرسّخ قيم الانضباط المالي منذ سن مبكرة."

وأكد بقولة: "نطمح في بنك ظفار أن نرى جيلًا متمكنًا ماليًا، يمتلك الثقة والمهارات التي تساعده على تحقيق تطلعاته، ولذلك ويأتي هذا الحساب تأكيدًا على التزامنا بدعم القاصرين وتمكينهم من رسم مستقبل مشرق."

ويسعى بنك ظفار من خلال هذا الحساب إلى تقديم حلول مصرفية متطورة تراعي تطلعات الشباب في العصر الرقمي، مع دعم دور الأهل في تعريف أبنائهم بأهمية الادخار وإدارة الأموال. كما يوفر الحساب فرصة مثالية لتعزيز الوعي المالي وبناء أسس صلبة لمستقبل مالي أكثر استقرارًا.

ويُمكن للأب أو الوصي القانوني فتح الحساب للقاصرين أي التي تتراوح أعمارهم بين 13- 18 عامًا من خلال زيارة أي من فروع بنك ظفار البالغ عددها أكثر من 141 فرعًا في مختلف محافظات سلطنة عمان، مع تقديم المستندات التالية وهي نسخة من جواز سفر القاصر أو البطاقة المدنية أو شهادة الميلاد، والبطاقة الشخصية لولي الأمر العماني، أو نسخة من الوكالة القانونية في حال كان الوصي غير الأب مع إثبات العنوان لغير العمانيين، ونسخة من بطاقة المقيم وصورة من التأشيرة.

ويُعد حساب "القُصّر" كجزء من استراتيجية بنك ظفار لدعم فئة القاصرين وتمكينهم من إدارة شؤونهم المالية بثقة ومسؤولية، ليكون بداية مثالية نحو مستقبل اقتصادي مستقر وواعد.

