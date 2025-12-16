مسقط - في إطار خطط التوسع الاستراتيجي، أعلن بنك ظفار عن افتتاح فرعه الجديد في مدينة الصناعية بالرسيل وذلك تحت رعاية المهندس داود بن سالم الهدابي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن).

ويأتي افتتاح هذا الفرع لتعزيز حضور البنك في السوق المحلي، وتقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات الزبائن عبر أحدث التقنيات والخدمات التي تضمن السرعة والكفاءة، إضافة إلى خدمة الموظفين والشركات العاملة في المنطقة.

وقالت غادة بنت محمد الرئيسية، مساعدة المدير العام بالإنابة ورئيسة فروع العاصمة ومركز الاتصالات:" إن افتتاح فرعنا الجديد في مدينة الرسيل الصناعية يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في التوسع وخدمة زبائننا بشكل أفضل. كما نحرص دائمًا على أن تكون فروعنا قريبة من زبائننا لتلبية احتياجاتهم وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تُسهم في تسهيل معاملاتهم اليومية."

وأضافت : "نحن ملتزمون بتقديم أعلى مستويات الجودة في الخدمة، ونسعى لأن تكون فروعنا نموذجًا للتطور والابتكار في القطاع المصرفي."

ويُعد بنك ظفار اليوم ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع، إذ يمتلك أكثر من 140 فرعًا موزعة في مختلف المحافظات، ومجهزة بأحدث التقنيات وكوادر مؤهلة لتقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن.

ويُقدم بنك ظفار عبر شبكة فروعه المتنامية مجموعة شاملة من الحلول المصرفية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء، الشباب، الأطفال، وذوي الدخل المرتفع. كما يوفر البنك خدمات متخصصة لإدارة الثروات، وخططًا مرنة للادخار والاستثمار، مثل حسابات الوديعة الثابتة والمتكررة، وحسابات تعليمية طويلة الأجل للأطفال، وخطط للتقاعد تضمن الاستقرار المالي في المستقبل.

وكان بنك ظفار قد عزز هويته التجارية في بداية العام تحت شعار " من عالمك نبتكر" وهو يعني حرص البنك على الاستماع إلى الزبائن، والوقوف على احتياجاتهم، والتكيُّف مع تطلعاتهم المتغيِّرة؛ وهو ما يساهم بدوره في تصميم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة، ذات مغزى وسهلة الاستخدام، وقادرة على إحداث تغيير إيجابي في حياة الزبائن على كافة المستويات.

-انتهى-

#بياناتشركات