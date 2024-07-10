دبي، الإمارات العربية المتحدة- كشف بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن عزمه تعزيز جوانب مختلفة من عملياته بالاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار شراكته المستمرة مع مايكروسوفت. ووقّع مذكرة التفاهم راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، ونعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت الإمارات، في مكتب بنك رأس الخيمة الوطني في دبي اليوم.

ويركز التعاون على تحسين الامتثال، ومواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والكشف عن الأنشطة الاحتيالية، والتفاعل مع العملاء، ورضا العملاء، ومبادرات التسويق في راك بنك. وسيتم العمل على ذلك بالاستفادة من القدرات المتطورة التي يتيحها GPT -4o، النموذج اللغوي الكبير ومتعدد الوسائط من شركة أوبن إيه آي (OpenAI)، وجيس، نموذج اللغة العربية الكبير والأكثر تطوراً في العالم من جي 42، والذي يعمل على سحابة مايكروسوفت الموثوقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "يؤكد التعاون مع مايكروسوفت التزامنا بالابتكار وبتحقيق التميز في عملياتنا. ويسرنا أن نوحد جهودنا مع شركة مايكروسوفت، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات الرئيسية، بما يتماشى مع رؤيتنا في أن نصبح بنكاً رقمياً بلمسة إنسانية".

وبهذا الصدد، قال نعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت الإمارات: "نؤمن في مايكروسوفت بقدرة الذكاء الاصطناعي على إحداث تغيير جذري في مختلف القطاعات. ويشكل تعاوننا مع راك بنك دليلاً على قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة على تعزيز العمليات المالية، وتحسين الامتثال، وتوفير تجارب عملاء متفوقة، بدعم من سحابة مايكروسوفت الموثوقة. ونلتزم بتوفير بيئة سحابية تلبي معايير الأمان الصارمة التي تتطلبها المؤسسات المالية وتتفوق عليها. وصُممت منصة مايكروسوفت أزور وفق أعلى مستويات الضوابط الأمنية والمراقبة، لضمان حماية بيانات عملائنا وتوفير خدمات موثوقة".

الارتقاء بتجارب العملاء

يساعد العمل مع مايكروسوفت على إعادة تصوّر طريقة تفاعل العملاء مع راك بنك من خلال حلول مبتكرة وقائمة على الذكاء الاصطناعي ويسهم التعاون في تحسين التجربة الرقمية والصوتية، بالإضافة إلى عمليات مركز الاتصالات، بما يتماشى مع التزام بنك رأس الخيمة الوطني لاعتماد أحدث التقنيات بهدف تلبية توقعات العملاء وتجاوزها.

رضا العملاء

تهدف الشراكة أيضاً إلى تعزيز نواحي الكفاءة وضمان الجودة واتخاذ القرار بشكل جذري فيما يتعلق بإرضاء العملاء والأنشطة التشغيلية الأخرى.

حملات تسويقية قائمة على الذكاء الاصطناعي

يخطط راك بنك لإطلاق حملة تسويقية جديدة مدعومة بالكامل بالذكاء الاصطناعي، مما يرسي معايير جديدة في كيفية تنفيذ المبادرات التسويقية. ومن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يهدف البنك إلى توفير استراتيجيات تسويق أكثر استهدافاً وتأثيراً، مما يعزز مستويات تفاعل العملاء ويحفز نمو الأعمال.

وسيعمل راك بنك ومايكروسوفت مستقبلاً على استكشاف مزيد من فرص التعاون التقني المحتملة في عدد من المجالات، بما فيها تحليلات البيانات وحلول الأمن والخصوصية.

نبذة عن بنك رأس الخيمة الوطني

يُعد «راك بنك»، المعروف أيضاً باسم بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.)، إحدى المؤسّسات المالية الرائدة في الإمارات. تأسّس عام 1976، وشهد عمليّة تحوّل كبيرة عام 2001، بحيث حوّل تركيزه من تقديم الخدمات المالية للشركات إلى تقديم هذه الخدمات للأفراد والمؤسّسات الصغيرة. وعلاوةً على تقديم باقة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد، زاد في السنوات الأخيرة خدمات التسليف التي يُقدّمها للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التجارية والشركات عموماً. كما يُقدّم البنك حلولاً مصرفية إسلامية عبر «راك الإسلامي»، وذلك في جميع فروعه وعبر الهاتف والقنوات المصرفية الرقمية. ويُشار إلى أنّ «راك بنك» شركة مساهمة عامة مقرّها رأس الخيمة ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.rakbank.ae، أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم +9714 213 0000. كما يُمكن التواصل مع بنك رأس الخيمة الوطني عبر تويتر twitter.com/rakbanklive وفيسبوك facebook.com/rakbank

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