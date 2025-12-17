أفضل "برنامج للتفاعل مع الموظفين" و"أفضل جهة عمل" لعام 2025

عادل الحماد: إنجاز وتقدير مستحق يعكس أثر ثقافة بوبيان المؤسسية في تطوير بيئة العمل

استراتيجية ممنهجة وممارسات مرنة تدعم طموحات الكفاءات وتمنحهم مساحة للنمو بثقة

يوسف أكبر: تطوير تجربة الموظف في بوبيان أصبحت نموذجاً مؤسسياً متكاملاً ونواصل الارتقاء بجودة الحياة المهنية لجميع موظفينا

تأكيداً لمكانته كأحد أكثر جهات العمل تطوراً في المنطقة، يختتم بنك بوبيان عام 2025 بتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى مسيرته المتصاعدة في تطوير رأس المال البشري، وذلك بحصوله على جائزتي "أفضل برنامج لتفاعل الموظفين" و "أفضل جهة عمل" لعام 2025، ضمن جوائز CIPD MENA، وذلك بعد منافسات ضمت أكثر من 200 مؤسسة من مختلف القطاعات.

وجرى تسليم الجوائز خلال الحفل الذي أقيم في دبي بحضور نائب المدير العام لمجموعة الموارد البشرية في البنك يوسف أكبر، إلى جانب شريك الموارد البشرية الرئيسي في البنك إلهام السبتي وأمينة الحشاش.

ويعكس هذا التكريم التحول الذي قاده البنك خلال السنوات الأخيرة لتغيير مفهوم بيئة العمل التقليدية إلى تجربة مؤسسية متكاملة ترتكز على تطوير الكفاءات وتمكين الموظفين، وتحسين جودة الحياة المهنية، والتنمية المستدامة للمهارات.

وتُعد جوائز CIPD MENA من أبرز الجوائز المهنية المتخصصة في تطوير الموارد البشرية وبيئات العمل على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تستند معايير الحصول عليها إلى جودة البرامج، وعمق تأثيرها، ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة رأس المال البشري.

ريادة وتقدير

وبهذه المناسبة، أعرب المدير العام لمجموعة الموارد البشرية لبنك بوبيان عادل الحماد عن اعتزازه بحصول البنك على هذه الجوائز المرموقة، مؤكداً أنه ليس تتويج لعام استثنائي فحسب، بل هو انعكاس لثقافة راسخة ومسيرة طويلة من الجهود نحو تشكيل بيئة عمل تُقدر الموظف وتمنحه المساحة الحقيقية للنمو، والإبداع، وصناعة تأثير ملموس.

وأضاف أن الاستثمار في الكفاءات البشرية يعد ركيزة أساسية في استراتيجية بنك بوبيان، نسعى من خلالها إلى إثراء مفهوم بيئة العمل الإيجابية، ما يساعد على تبني عادات وممارسات سليمة من شأنها رفع معدلات الانتاجية ومستويات الرضا الوظيفي لديهم، لينعكس ذلك إيجابياً جودة الأداء المؤسسي ومستويات الرضا والانتماء.

وأكد أن المكانة التي حققها بنك بوبيان اليوم كأحد أبرز مؤسسات العمل المفضلة في الكويت هي نتاج مباشر لنهجه المتكامل في إعادة تعريف تجربة الموظف، موضحاً أن البنك استثمر في بيئة عمل مُلهمة ترتكز على المرونة والشمولية، وأطلق العديد من المبادرات الرائدة لدعم هذا التوجه، شملت أكاديميات لتطوير الكوادر الوطنية والقيادات، وبرامج متخصصة للرفاهية والصحية النفسية، وترسيخ ممارسات الاستدامة، ما ساهم في تشكيل بيئة عمل متحفز الابتكار وترتقي بالجودة المؤسسية.

وأوضح الحماد أن بوبيان يستند في تطوير بيئة العمل إلى تطبيق ممارسات عالمية متقدمة، أهمها استبيان مؤشر الصحة النفسية OHI منذ عام 2012 بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية لاستشارات الأعمال، مشيراً إلى أن نتائج الاستبيانات المتتابعة حتى عام 2024 وضعت بيئة العمل في بوبيان ضمن أفضل 3 مؤسسات في المنطقة، وبين أعلى 10% من المؤسسات المرموقة عالمياً.

واختتم الحماد مؤكداً أن بوبيان يعمل في مسار متكامل على ترسيخ ثقافة مؤسسية تستجيب للمتغيرات، وتستبق احتياجات الموظفين، وتتيح لهم رؤية واضحة للنمو والإبداع. نؤمن بأن المؤسسة التي تضع موظفيها في مقدمة أولوياتها هي المؤسسة القادرة على الحفاظ على ريادتها، لهذا سنواصل الاستثمار في كفاءاتنا الوطنية، وفي كل ما يعزز تجربتهم داخل بيئة العمل.

جوائز مستحقة

وجاء حصول بوبيان على جائزة "أفضل برنامج لتفاعل الموظفين" عن برنامج "بوبيان الونيس" الذي حقق تأثيراً ملموساً على مستوى التفاعل والتواصل بين الموظفين والإدارة، ويعزز التوازن بين الحياة والعمل، ويرسّخ قيم الانتماء والروح الجماعية داخل البنك.

فيما استحق جائزة "أفضل جهة عمل" لعام 2025 تأكيداً لنجاح السياسيات المتقدمة والمعايير التي يتبناها للارتقاء بتجربة الموظف وتطوير مساره المهني، إلى جانب التمكين، وتعزيز بيئة عمل أكثر شمولية تدعم النمو والابتكار.

من جانبه قال نائب المدير العام لمجموعة الموارد البشرية في البنك يوسف أكبر ما يميز بيئة العمل في بوبيان هو الحرص على ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التطور الحقيقي للكفاءات الوطنية، والتواصل الديناميكي المباشر بين فرق العمل والإدارة، وإطلاق العنان لطاقاتهم وتوجيهها بالشكل الأنسب، وهذا ما يصنع الفارق في بيئة العمل.

وأضاف أن برنامج "بوبيان الونيس" أعاد تشكيل تجربة الموظف وأصبح نموذجاً يُحتذى به في القطاع الخاص، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على معدلات الرضا والإنتاجية وانخفاض الدوران الوظيفي، ما يؤكد أن البيئة العمل الصحية تقود أداء مؤسسي أكثر قوة واستدامة.

وأوضح أن نهج بنك بوبيان يرتكز بصورة أساسية على خلق مبادرات للتوازن بين العمل والحياة الشخصية من خلال توفير أجواء عمل صحية ومثالية، وجميعها جوانب تؤثر على إحساس الموظفين بقيمتهم بالنسبة للمؤسسة وتُكسبهم مزيداً من الثقة وتُشعرهم بالتقدير في المكان الذي ينتمون إليه.

وأكد أكبر أن هذه الجوائز تمنحنا القدرة لمواصلة تعزيز بيئة العمل وتطوير المبادرات التي تُمكن موظفينا وتمنحهم فرص أكبر لتحقيق تطلعاتهم. رؤيتنا واضحة: أن تكون بيئة العمل أكثر مرونة وشمولية، وأكثر قدرة على دعم الإبداع الفردي والجماعي، وأن يشعر كل موظف أن بوبيان هو المكان الذي يستطيع أن يبني مستقبله بثقة واستقرار.

كوادر

كادر 1

نفد بنك بوبيان سلسلة من الفعاليات والمبادرات الداخلية التي جاءت تحت مظلة "بوبيان الونيس"، بهدف تعزيز التواصل بين فرق الموظفين والإدارة التنفيذية، وتوفير تجربة عملية تُشجع على التفاعل المباشر وتُسهم في ترسيخ بيئة عمل مُحفزة.

مميزات البرنامج:

تعزيز الانتماء وروح الفريق

دعم الصحة النفسية والرفاهية

خلق توازن صحي بين الحياة والعمل

رفع مستويات التفاعل الوظيفي

تمكين فرق العمل من من التواصل والتعبير عن آرائهم بشكل مباشر

كادر 2

بيئة العمل الداخلية في بوبيان قائمة على تعزيز العلاقات والتواصل بين فرق العمل لتعزيز قدرات الموظفين ويطور من كفاءاتهم، وذلك من خلال اعتماد نهج مميز قائم على الفهم الصحيح لشخصية كل موظف وإعادة توجيه أفضل طاقاته وتوظيفها في الاتجاه العملي الصحيح.

