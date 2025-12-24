التعاون يعكس الاستراتيجية الرائدة للبنك لتطويرالكوادر الوطنية ودعم رؤية الكويت 2035

الكويت: في إطار سعيه المستمر لتمكين المواهب الكويتية ودفع عجلة التنمية الوطنية، وقّع بنك برقان مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK). وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى دمج المعرفة الأكاديمية مع الخبرة المهنية، وتماشيها مع متطلبات السوق الفعلية، لتزويد الجيل الجديد من المهنيين بالمهارات اللازمة للنجاح والابتكار في القطاع المصرفي والمالي المتسارع.

ومثّل بنك برقان في توقيع مذكرة التفاهم كلٌّ من السيد/ نقيب أمين، مدير عام- الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان، و د. أسيل العوضي، نائب الرئيس للشؤوون الأكاديمية في الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK).

وصرّح السيد/ نقيب أمين: "تأتي هذه الشراكة تماشياً مع استراتيجيتنا لدعم الكوادر الوطنية وتحفيز الابتكار في القطاع المالي، حيث تجسد التزام بنك برقان بالتعلم المستمر والمساهمة الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة. ويعتبر هذا التعاون دعم للمؤسسات الأكاديمية لتكون متماشية مع احتياجات القطاع المصرفي المتغيّرة، وهو ضرورة لتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035. ومن خلال التعاون المشترك مع جامعة AUK، نعزز ونثري المواهب الشابة بالخبرة والأدوات اللازمة لرسم ملامح المستقبل المصرفي، القائم على المعرفة والابتكار والتأثير المستدام".

وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية البنك للاستثمار في الكوادر الوطنية، وتأكيداً لالتزامه بترسيخ ثقافة التعلم المستمر بين موظفيه. وعلاوة على ذلك، تأكد هذه المبادرة دور بنك برقان الفاعل في دعم القطاعات الحيوية، مثل التعليم، مما يجسد التزامه بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وتفعيل برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية الكويت 2035.

ومن جانبها، قالت د. أسيل العوضي، من جامعة AUK: "نحن سعداء للغاية بهذه الشراكة مع بنك برقان، الذي يُعدّ نموذجاً رائداً في مجال المسؤولية المؤسسية وتمكين الكفاءات الوطنية. تُشكل مذكرة التفاهم هذه إضافة نوعية للمسيرة الأكاديمية لطلابنا، حيث تتيح لهم فرصة مهمة لاكتساب خبرات عملية متكاملة تتماشى مع تعليمهم النظري. عبر مبادرات كهذه، نضمن أن يكتسب خريجونا المعرفة والثقة اللازمة للانضمام في سوق العمل في للقطاعات الحيوية التي تدفع عجلة تقدم وازدهار الكويت".

الهدف من هذه الخطوة، استثمار كل من البنك والجامعة بتطوير برامج تعليمية مصمّمة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المهنية للموظفين عبر مختلف الإدارات والدرجات الوظيفية. كما يشمل التعاون تصميم دورات أكاديمية وفرصاً للتدريب العملي تهدف إلى صقل مهارات طلاب AUK، ولا سيما المهتمين بالخدمات المصرفية الرقمية والابتكار المالي، مع التركيز على مواضيع عدة تخدم الإبتكار و التحول الرقمي. ولإثراء الجانب العملي، سيتم تنظيم زيارات ميدانية ربع سنوية إلى المقرّ الرئيسي للبنك، حيث سيتاح للطلاب فرصة التفاعل مع ذوي الخبرة في البنك وبناء علاقاتهم المهنية، فضلاً عن ورش عمل وندوات ومحاضرات مشتركة يقدّمها فريق بنك برقان المختص وتستضيفها الجامعة.

ضمن إطار برنامجه الرائد "علِّمهم صغار"، يُجدّد بنك برقان التزامه بتزويد الشباب الكويتي الطموح بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية والشخصية المستقبلية. وفي هذا السياق، استضاف البنك زيارات تعليمية لمقرّه الرئيسي، أتاحت لطلاب من جامعات متعدّدة فرصة خوض تجربة مصرفية متكاملة، عبر الاطلاع المباشر على العمليات اليومية للقطاع المصرفي.

نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في الكويت عام 1977 كبنك تقليدي يركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. وما زال يقدّم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان، وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، وبنك تونس العالمي (تونس)، بنك برقان - تركيا (تركيا)، وبنك الخليج المتحد (البحرين). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".

استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل بنك برقان استناداً إلى قيم الثقة والالتزام والتميّز والتطور التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعاً بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.

حصل البنك على شهادة LEED v4.1 O+M: EB الذهبية عن مقرّه الرئيسي، إلى جانب حصوله على شهادة ISO/IEC 27001: 2022 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS)، وشهادة ISO/IEC 27701: 2019 لأنظمة إدارة خصوصية المعلومات (PIMS)، وشهادة ISO/IEC 20000-1: 2018 لأنظمة إدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات (ITSMS)، وشهادة الآيزو 22301:2019 الخاصة بنظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة لنظام إدارة الجودة (QMS)، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاً بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية. وإضافة إلى تلك الإنجازات، حصد البنك شهادة "أفضل بيئة للعمل®"، خلال عام 2023، وذلك اعترافاً بجهوده الدؤوبة وسعيه الدائم إلى تعزيز وتطوير رأسماله البشري وتوفير تجربة متميّزة ومتقدّمة لموظفيه، علماً بأنه أول بنك يحصل على هذه الشهادة في الكويت.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

-انتهى-

#بياناتشركات