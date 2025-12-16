الكويت، في إطار جهوده المستمرّة للارتقاء ببنيته الرقمية في مختلف عملياته، أطلق بنك برقان مؤخراً تطبيقاً جديداً على الموبايل خاصاً بعلاقات المستثمرين (IR). ويأتي هذا التطبيق المتطوّر والمتوفر على نظامَي iOS وAndroid في إطار جهود البنك لدعم آلية التواصل مع المستثمرين وأصحاب المصلحة، وحرصاً على الالتزام التام بالمتطلبات الرقابية، واتباع أفضل الممارسات العالمية في الإفصاح. ويجسّد هذا الإنجاز الرقمي التزام بنك برقان الراسخ بالشفافية والتواصل أولاً فأول مع المستثمرين.

يقدّم تطبيق علاقات المستثمرين من بنك برقان تجربة متطوّرة للوصول إلى البيانات المالية والمعلومات الخاصة بالبنك، عبر منصة تفاعلية سهلة الاستخدام توفّر تحديثات سلسة وفورية. ويتيح التطبيق للمستثمرين الاطلاع السريع على أحدث الإفصاحات والتقارير المالية والمعلومات الموجهة للمستثمرين وفعاليات البنك، بما يضمن لهم متابعة مستمرة لكل المعلومات المتاحة للمستثمرين. كما يمكّنهم من استعراض أبرز المؤشرات المالية وقياسات الأداء وتاريخ توزيعات الأرباح بشكل مباشر وواضح.

ومن خلال التطبيق، يمكن للمستثمرين أيضاً تلقي إشعارات فورية لدى صدور أي إفصاحات أو تقارير جديدة أو عند الإعلان عن أي فعاليات مقبلة، مع إمكانية إضافتها مباشرة إلى تقويم هواتفهم بكل سهولة. وإلى جانب ذلك، يتيح التطبيق تتبّع حركة سعر السهم عبر مخططات تفاعلية، وتحليل أدائه خلال فترات زمنية متعددة.

وتضمن هذه المزايا تمكين المستثمرين وأصحاب المصلحة من التفاعل مع المعلومات المالية لبنك برقان بسهولة وكفاءة وأمان، في أي وقت ومن أي مكان. كما يتيح التطبيق للمستثمرين إنشاء وإدارة قوائم مراقبة مخصّصة تتم مزامنتها عبر مختلف أجهزتهم، إضافة إلى خصائص أخرى مثل اختيار اللغة المفضلة، والعملات، وإعدادات الإشعارات بما يتناسب مع احتياجاتهم.

وبهذه المناسبة، قال خالد الزومان، رئيس المدراء الماليين للمجموعة في بنك برقان: "يمثّل إطلاق تطبيق علاقات المستثمرين خطوة نوعية في مسيرة التحوّل الرقمي لبنك برقان ويرسخ التزامنا بتعزيز آلية التواصل مع المستثمرين". وأضاف: " من خلال التطبيق، يمكن للمستثمرين والمعنيين الاطلاع بشكل فوري وبسيط و واضح على أبرز البيانات المالية وإفصاحات البنك، مما يجعل متابعة المستجدات أسهل من أي وقت مضى".

وتماشياً مع استراتيجيات البنك في حماية البيانات والحوكمة السحابية وإدارة المخاطر، يعمل تطبيق علاقات المستثمرين كمنصة سحابية مستقلة تماماً ومنفصلة عن الأنظمة الداخلية لبنك برقان. كما أن التطبيق لا يُجري أي معاملات مالية ولا يخزّن معلومات حسّاسة تخص العملاء، ما يضمن أعلى مستويات الأمان وسلامة العمليات.

ويمكن للمستثمرين وأصحاب المصلحة في بنك برقان تحميل تطبيق علاقات المستثمرين للهواتف الذكية من خلال متجر آبل ستور أو غوغل بلاي.

نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في الكويت عام 1977 كبنك تقليدي يركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. وما زال يقدّم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان، وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، وبنك تونس العالمي (تونس)، بنك برقان - تركيا (تركيا)، وبنك الخليج المتحد (البحرين). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".

استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل بنك برقان استناداً إلى قيم المسؤولية، الشفافية، روح الفريق، الشغف التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعاً بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.

حصل البنك على شهادة LEED v4.1 O+M: EB الذهبية عن مقرّه الرئيسي، إلى جانب حصوله على شهادة ISO/IEC 27001: 2022 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS)، وشهادة ISO/IEC 27701: 2019 لأنظمة إدارة خصوصية المعلومات (PIMS)، وشهادة ISO/IEC 20000-1: 2018 لأنظمة إدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات (ITSMS)، وشهادة الآيزو 22301:2019 الخاصة بنظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة لنظام إدارة الجودة (QMS)، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاً بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية. وإضافة إلى تلك الإنجازات، حصد البنك شهادة "أفضل بيئة للعمل®"، خلال عام 2023، وذلك اعترافاً بجهوده الدؤوبة وسعيه الدائم إلى تعزيز وتطوير رأسماله البشري وتوفير تجربة متميّزة ومتقدّمة لموظفيه، علماً بأنه أول بنك يحصل على هذه الشهادة في الكويت.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

