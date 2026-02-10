أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلن بنك المارية المحلي، أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات، عن إطلاق منصة رقمية لدفع رواتب العمال وفق نظام حماية الأجور الرقمي المطوّر (e-WPS) بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والإتحاد للمدفوعات ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك الرامية إلى دعم التحول الرقمي في إدارة كشوفات الرواتب على مستوى الدولة، من خلال حلول آمنة وسلسة وشاملة تعزز الكفاءة والشفافية.

ويقدّم بنك المارية المحلي لعملائه من الشركات التي يعمل لديها 50 عاملا كحد أعلى حلًا رقميًا متكاملًا وسريعًا ومتوافقًا مع أعلى المعايير التنظيمية، بما يعزّز رؤية دولة الإمارات في حماية حقوق العمال وتمكين أصحاب الأعمال من الاستفادة من أدوات رقمية فعّالة تعزز الشفافية والمساءلة المالية.

وقال السيد محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي:

"نحن فخورون بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والإتحاد للمدفوعات ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في اطلاق منصتنا الرقمية . ويجسّد هذا الإنجاز التزامنا المستمر بتطوير الخدمات المصرفية الرقمية، وتبسيط عمليات دفع الرواتب من قبل أصحاب الأعمال. ومن خلال منصتنا الرقمية المتكاملة، نتيح للشركات إدارة كشوفات الرواتب بأمان وكفاءة مما يعزز الامتثال لتشريعات العمل في الدولة، دعمًا لمسيرة الإمارات نحو اقتصاد غير نقدي."

وكجزء من الخدمات المصرفية للشركات، يقدّم بنك المارية المحلي مجموعة شاملة من الحلول المالية الرقمية المُصمَّمة لمساعدة الشركات على إدارة عملياتها بكفاءة وامتثال للأنظمة الإماراتية، بما في ذلك فتح الحسابات الرقمية بسهولة وسرعة، وحلول التمويل التجاري لدعم نمو الأعمال، وإصدار البطاقات الرقمية الفورية للمعاملات الآمنة، ومنصات الإنترنت والتطبيقات المصرفية المتطورة التي تمكّن العملاء من إدارة الرواتب والتحويلات والعمليات المالية اليومية آنياً .

نبذة عن بنك المارية المحلي

يُعد بنك المارية المحلي أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومرخَّصًا ومنظَّمًا من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. يقدِّم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، تشمل الحسابات الرقمية، وتمويل التجارة، وخدمات الدفع، وحلول البطاقات. ويسعى بنك المارية المحلي إلى تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات من خلال تجارب مصرفية رقمية آمنة وسلسة وذكية، انسجامًا مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للابتكار والشمول المالي.

