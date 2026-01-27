نجلاء الصقر:

- البنك قدم أكثر من 147 ألف ساعة تدريب لموظفي المجموعة بمشاركة 5,320 متدرباً

- برامج قيادية ومبادرات رقمية وتطوير شمل آلاف الموظفين

- نسبة رضا الموظفين عن جميع الدورات التدريبية وبرامج التطوير وصل إلى 91%

- مبادرات تدريبية رائدة وتمكين شامل للموظفين في 2025

أعاد بنك الكويت الوطني تعريف معنى الاستثمار في كوادره الوظيفية. فلم تكن آلاف الساعات التدريبية مجرد أرقام، بل كانت قصصاً من التطور والتحول وصناعة قادة جدد. وفي كل إدارة، وكل فرع، وكل مستوى وظيفي، كان هناك موظف يخطو خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر جاهزية وثقة.

وخلال الفترة الماضية اتخذ البنك خطوات لافتة نحو تطوير موظفي البنك، وتمكين القيادات، وتعزيز القدرات المؤسسية، وذلك من خلال سلسلة من المبادرات والبرامج التدريبية المتقدمة على مختلف المستويات. وقد رسّخ البنك من خلال هذه الجهود مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية الداعمة لبناء القدرات البشرية والاستثمار في رأس المال البشري كركيزة أساسية للتميز والاستدامة.

تنوّعت المبادرات خلا العام الماضي بين إطلاق دفعات جديدة من أكاديميات البنك، وتخريج برامج قيادية رائدة، وتوسيع نطاق التعلم الرقمي، وتقديم برامج تخصصية عالية الجودة، مما يعكس التزام بنك الكويت الوطني المستمر بتطوير موظفيه وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي.

وقدم البنك خلال عام 2025 أكثر من 147,000 ساعة تدريب لموظفي المجموعة بمشاركة 5,320 متدرباً، فيما بلغت نسبة رضا الموظفين عن جميع الدورات التدريبية وبرامج التطوير 91%.

أكاديمية الوطني

أطلق البنك خلال عام 2025 الدفعة30 من أكاديمية الوطني والدفعة الثانية من أكاديمية الوطني للتكنولوجيا بمشاركة 29 متدرباً، في خطوة تعكس التزام البنك المستمر بتأهيل الكفاءات الوطنية وصقل مهارات قادة المستقبل في القطاع المصرفي.

ووفرت البرامج لهم رحلة تدريبية مكثفة تجمع بين المهارات الفنية والسلوكية والتطبيقية، بهدف إعدادهم لمسارات مهنية ناجحة في مختلف قطاعات البنك.

أكاديمية الوطني للتكنولوجيا

وفي الوقت ذاته، ضمت أكاديمية الوطني للتكنولوجيا الدفعة الثانية 9 مواهب كويتية في مجالات التكنولوجيا، حيث تلقى المشاركون تدريباً متخصصاً في الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، بما يدعم استراتيجية البنك للتحول الرقمي وتعزيز الابتكار.

كما احتفل البنك هذا العام بمرور15 عاماً على تأسيس الأكاديمية وبالوصول إلى 30 دفعة، وذلك خلال فعالية مميزة جمعت خريجي الدفعات السابقة وشهدت جلسة قيادية وحواراً تفاعلياً مع نخبة من المتحدثين والخريجين. وقد أكد هذا الحدث الدور المحوري للأكاديمية في إعداد مئات الكفاءات الوطنية وتعزيز إرث البنك في تمكين الشباب الكويتي.

تمكين المرأة في القيادة

شهد عام 2025 تخريج الدفعة الثانية من برنامج NBK RISE بمشاركة 25 قيادية واعدة. ويعد البرنامج إحدى أبرز مبادرات البنك لتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية ودعم ثقافة التمكين والمساواة في الفرص.

وقد خضعت المشاركات لرحلة تطوير متكاملة شملت التعليم التنفيذي، التدريب القيادي، الإرشاد من قبل قيادات عليا، والتعامل مع تحديات أعمال واقعية. وأظهرت الخريجات نمواً ملحوظاً في الثقة القيادية والتفكير الاستراتيجي والتأثير المؤسسي.

تطوير الكفاءات والقيادات

احتفل البنك بتخريج متدربي برامج NBK PRIME للقيادة وبرنامج الروّاد، المخصصين لتعزيز مهارات مديري الفروع وقادة المبيعات في مجالات خدمة العملاء، الكفاءة التشغيلية، والقيادة الفعّالة.

كما أطلق الدفعة التاسعة من برنامجHigh Fliers ، وهو برنامج سريع التطور يستهدف الموظفين المتميزين في بدايات مسيرتهم المهنية، ويمنحهم فرصاً للتعلم القائم على المشاريع والتوجيه القيادي والمشاركة في مبادرات مشتركة بين الإدارات.

برامج القيادة

شارك 390 قيادي من مختلف إدارات البنك في برامج تطوير قيادي متقدمة ركزت على الاستراتيجية، القيادة الفعّالة، وبناء ثقافة التدريب والإرشاد داخل المؤسسة.

عقلية الذكاء الاصطناعي

وضمن مسيرة التحول الرقمي، أطلق الوطني خلال2025 منهجية عقلية الذكاء الاصطناعي، وهي سلسلة تعليمية شاملة تجمع بين التعلم الإلكتروني وورش العمل المباشرة.

تهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي لدى جميع المستويات الوظيفية، وتزويد الموظفين بفهم واضح لكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار، رفع الإنتاجية، وتحسين تجربة العملاء. كما تناول البرنامج موضوعات الأخلاقيات، الابتكار، إدارة المخاطر، والاستراتيجية القائمة على البيانات.

برامج تخصصية

شارك1,863 موظفاً في برامج تخصصية متنوعة شملت مناهج الائتمان بالتعاون مع Moody’s، وأكاديمية تمويل التجارة بالتعاون مع Euromoney، إضافة إلى برامج متقدمة في التدقيق، تكنولوجيا المعلومات، البيانات، وغيرها من المجالات الحيوية.

شبكة Bright Knowledge

واصل البنك تعزيز ثقافة التعلم من خلال مبادرة شبكة Bright Knowledge، حيث تم تسجيل أكثر من 2,000 ساعة تعلم بمشاركة 743 موظفاً عبر27 جلسة تفاعلية، مما يعزز تبادل الخبرات والمعرفة داخل المؤسسة.

برنامج "ابتكر NBK Ebtakir

أطلق البنك برنامج NBK Ebtakir للابتكار الداخلي بمشاركة50 موظفاً، بالتعاون مع منصةPlug and Play العالمية، بهدف تمكين الموظفين من تطوير أفكار مبتكرة وحلول مستقبلية تدعم استراتيجية البنك في الابتكار.

منصة الوطني للتعلم

قدمت منصةNBK Learning Hub أكثر من 27 ألف ساعة تدريبية في مجالات متعددة تشمل الخدمات المصرفية، المالية، الذكاء الاصطناعي، الابتكار، تطوير الذات، نجاح العملاء، وغيرها، مما يعزز فرص التعلم المستمر لجميع الموظفين.

برامج التطوير للمواقع الدولية

امتدت جهود التطوير لتشمل مواقع البنك الدولية، حيث شارك 119 موظفاً من الفروع الخارجية في برامج تطوير سلوكي ومهاري، بما يضمن توحيد معايير التميز عبر جميع أسواق البنك.

جوائز متعددة

وتكللت جهود الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني خلال عام 2025 بمجموعة من الجوائز المرموقة من مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية، منها جائزة أفضل بنك في التنوع والشمول على مستوى الكويت من مجلة "يوروموني" العريقة، والجائزة الفضية للتميز في التنوع والشمول عن برنامج NBK RISE من جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية SHRM، إضافة إلى جائزتين ضمن جوائز الموارد البشرية والشباب الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي هما: أفضل استراتيجية للتعلم والتطوير في القطاع الخاص عن برنامجي أكاديمية الوطني وأكاديمية الوطني للتكنولوجيا، والتميز في ابتكار التعلم الإلكتروني عن منصة التعلم الخاصة بالبنك "NBK Learning Hub".

كما حصل البنك على الميدالية البرونزية ضمن جوائز التميز في إدارة رأس المال البشري من مجموعة براندون هول، وذلك في فئتي: تقييم وتقدير الموظفين عن جوائز الزميل الأكثر قيمة (MVP)، والتنوع والشمول والمساواة عن برنامج (NBK RISE).

وبهذه المناسبة، قالت رئيسة إدارة المواهب والتعليم في الموارد البشرية للمجموعة، نجلاء الصقر:"إن حجم الاستثمار الذي قدمه بنك الكويت الوطني هذا العام في تطوير موظفيه يعكس قناعة راسخة بأن رأس المال البشري هو المحرك الحقيقي للتميز والاستدامة. لقد تجاوزنا آلاف الساعات التدريبية عبر برامج متنوعة وشاملة، ما يؤكد التزامنا بتزويد موظفينا بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المصرفي، وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل."

وأضافت الصقر:"لقد حرصنا على أن تشمل مبادراتنا مختلف المستويات الوظيفية، بدءاً من القيادات العليا وحتى الموظفين الجدد، وذلك من خلال برامج قيادية متقدمة، ومبادرات تخصصية، ومنصات تعلم رقمية، إضافة إلى برامج مبتكرة في الذكاء الاصطناعي والابتكار. هذه الجهود المتكاملة تعكس رؤيتنا في بناء بيئة عمل قائمة على التعلم المستمر، والتمكين، وتطوير القدرات."

وأكدت:"ونحن فخورون بما حققناه خلال عام 2025، ليس فقط من حيث عدد المشاركين أو ساعات التدريب، بل من حيث الأثر الحقيقي الذي لمسناه في أداء موظفينا وثقتهم وقدرتهم على الإبداع. سيواصل بنك الكويت الوطني الاستثمار في تطوير كوادره الوطنية، إيماناً منه بأن مستقبل البنك ونجاحه يرتكزان على قوة وكفاءة موظفيه."

