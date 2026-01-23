وعي الأفراد بالسمات الأمنية للأوراق النقدية يمثل خط الدفاع الأول ضد محاولات التزوير

يواصل بنك الكويت الوطني دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية واتحاد مصارف الكويت، وذلك في إطار حرصه على المشاركة الفاعلة في رفع الوعي وتعزيز الشمول والثقافة المالية لدى كافة شرائح المجتمع.

ويكثف «الوطني» من نشر المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي الذي يتضمن فيديوهات مصورة ورسائل نصية ونصائح عبر كافة منصات التواصل وجميع قنوات البنك الإلكترونية، إضافة إلى إعادة نشر رسائل بنك الكويت المركزي لتثقيف كافة فئات المجتمع مالياً وتوعيتهم بأساليب الاحتيال المختلفة وكيفية تفاديها.

وفي هذه الحملة، يسلط الوطني الضوء على الأوراق النقدية المزيفة، مؤكداً الضرورة القصوى لتوخي الحذر والتحقق من السمات الأمنية للعملة قبل قبولها وتداولها.

ومع التطور المستمر لأساليب التزييف، التي أصبحت أكثر دقة وإيهاماً، يحرص بنك الكويت الوطني على توعية الجمهور بهذه الأساليب وطرق تفاديها، لحماية أموالهم والمساهمة في مكافحة هذه الجرائم المالية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي.

ونصح الوطني الجمهور بضرورة اتباع مجموعة من القواعد الأساسية التي تضمن التعامل الآمن مع الأوراق النقدية، استناداً إلى السمات الأمنية المعتمدة رسمياً من قبل بنك الكويت المركزي، لأن وعي الأفراد بهذه السمات يمثل خط الدفاع الأول ضد محاولات التزوير.

وشدد الوطني على ضرورة التدقيق في تصميم الورقة وملمسها وخيوط الأمان المدمجة فيها قبل قبولها، والتي تعتمد منهجية متكاملة من خمس خطوات هي: (انظر، تلمس، ارفع، حرّك، تأكد)، تبدأ الخطوات بـ "انظر" لملاحظة وضوح الألوان والرسوم المميزة لكل فئة، ثم "تلمس" للتأكد من الطباعة البارزة والرموز المصممة لذوي الإعاقة البصرية.

وتأتي خطوة "ارفع" للتدقيق في العلامة المائية على شكل رأس الصقر وملاحظة اكتمال العناصر المتقطعة عند تعريضها للضوء، أما خطوة "حرّك" فتركّز على تتبع تغيّر لون الموج في الشريط الأمني وتبدّل لون خيط الأمان عند الإمالة.

وتختتم العملية بخطوة "تأكد" باستخدام ضوء فوق بنفسجي (UV) للكشف عن العناصر الفسفورية التي تُعد من أدق الخصائص الأمنية غير القابلة للتقليد، وتمثل هذه الخطوات آلية عملية وسريعة يمكن للجميع اتّباعها لضمان صحة الورقة النقدية المتداولة.

ودعا البنك كافة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الوقت الكافي لفحص الأوراق النقدية التي يتلقونها، خاصة عند التعاملات الكبيرة أو في الأماكن المزدحمة التي قد يستغلها المحتالون لتشتيت الانتباه.

كما دعا إلى عدم تداول الورقة النقدية أو استخدامها في أي معاملة نقدية عن الاشتباه في سلامتها، والتوجه فوراً إلى أقرب فرع مصرفي لأي بنك محلي أو القاعة المصرفية لدى بنك الكويت المركزي لمراجعة الورقة النقدية والتحقق من سلامتها من قبل المختص.

ويسخر «الوطني» كافة إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء وجميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء والاقتصاد.

ويعد بنك الكويت الوطني داعماً وشريكاً رئيسياً لكل حملات ومبادرات «المركزي» التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، كما دأب «الوطني» وباعتباره مؤسسة مالية رائدة على تنظيم العديد من الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع مالياً ومصرفياً، ونظم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه من أجل رفع خبراتهم في مجال مكافحة عمليات الاحتيال والجرائم المالية.

