أعلن بنك العز الإسلامي عن إطلاق حملة تمويل السيارات الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي تأتي ضمن حرص البنك على تقديم حلول تمويلية مرنة وشاملة تُمكّن العملاء من تلبية احتياجاتهم بسهولة ويسر خلال الشهر الفضيل.

وتتميز الحملة بمعدلات ربح تنافسية، وإمكانية تمويل السيارات الجديدة والمستعملة دون اشتراط تحويل الراتب أو تقديم رهن. كما تشمل الحملة جميع أنواع المركبات الخاصة دون تحديد حد أقصى لعمر المركبة، مع إتاحة خيارات سداد مرنة تصل إلى ١٠ سنوات، بما يراعي مختلف احتياجات العملاء وقدراتهم المالية.

وفي إطار تعزيز تجربة العملاء خلال شهر رمضان، يواصل فرع بوشر الذكي تقديم خدماته حتى الساعة ١٢:٠٠ منتصف الليل، بما يتيح للعملاء مرونة أكبر في إنجاز معاملاتهم في الأوقات التي تناسبهم.

ومتحدثًا عن الحملة قال الفاضل/ سيف اليحيائي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك العز الإسلامي: "نحرص في بنك العز الإسلامي بشكل مستمر على تمكين عملائنا من تحقيق احتياجاتهم وطموحاتهم من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وتعكس حملة تمويل السيارات لشهر رمضان التزامنا بتوفير خيارات تمويل مرنة وسهلة تلبي تطلعات عملائنا وتواكب متطلبات نمط حياتهم".

ويؤكد بنك العز الإسلامي من خلال هذه الحملة التزامه بتقديم حلول مصرفية إسلامية تتمحور حول العميل، وتجمع بين القيمة والمرونة وجودة الخدمة، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

