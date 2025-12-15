سنغافورة - أعلن بنك الدوحة عن نجاح إدراج أول إصدار له من السندات الرقمية الأصلية ذات السعر العائم بقيمة مئة وخمسين مليون دولار أمريكي في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن، مع إنجاز تسوية فورية من نوع T+0 عبر البنية التحتية للسوق المالية الرقمية الخاصة بيوروكلير، وتتيح هذه البنية التحتية الرقمية إصدار وتوزيع وتسوية الأوراق المالية الدولية الرقمية بصورة كاملة بالاعتماد على تقنيات السجلات الموزعة.

وقد قامت ستاندرد تشارترد بدور المنسق العالمي والمرتب الوحيد، حيث تولت هيكلة وتنفيذ وتوزيع هذا الإصدار الرقمي الرائد، ويُعد هذا الإنجاز من أوائل الإصدارات الرقمية الأصلية المقومة بالدولار الأمريكي في دولة قطر ويمثل خطوة متقدمة نحو إرساء معايير جديدة في مجال التسوية الفورية، إضافة إلى دعمه لمسار تطوير الأسواق الرقمية في المنطقة.

وتُرسّخ هذه الصفقة مكانة قطر كإحدى الدول المتقدمة في تطوير البنية التحتية للسندات الرقمية ضمن دول مجلس التعاون، بما يدعم الطموحات الأوسع للمنطقة في تحديث الأسواق المالية وفتح قنوات جديدة للتمويل والسيولة الرقمية، وقد تجلّى ذلك في إصدار بنك الدوحة لسنداته الرقمية الأصلية، والذي أسهم في استقطاب مستثمر جديد للبنك.

وبهذه المناسبة قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: يمثل الإصدار الأول الناجح من السندات الرقمية الأصلية لبنك الدوحة محطة بارزة في استراتيجيتنا لتنويع وتعزيز قاعدة التمويل، ومن خلال تحقيق واحدة من أوائل عمليات التسوية الآنيّة من نوع T+0 في المنطقة والاعتماد على البنية التحتية الرقمية للسوق المالية التابعة ليوروكلير، فإننا نتبنى الابتكار الذي يعزز الكفاءة ويعمق الوصول إلى الأسواق ويستقطب مستثمرين جددًا، ويرسخ الثقة في مكانة قطر كمركز مالي يتمتع برؤية مستقبلية. كما يعكس هذا الإنجاز إقبالاً قوياً من المستثمرين الدوليين على قطر، ويتسق بصورة مباشرة مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لمصرف قطر المركزي، ومع رؤية الدولة لتعزيز الرقمنة ورفع مرونة وتنافسية سوق رأس المال القطري. ويسعدنا أن نتوجه بالشكر إلى ستاندرد تشارترد على شراكتها المتميزة، كما يسعدنا التعاون مع يوروكلير وبورصة لندن في هذا الإصدار التاريخي.

من جانبه قال السيد سلمان أنصاري، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال في ستاندرد تشارترد: يؤكد الإصدار الأول لبنك الدوحة من السندات الرقمية على الكفاءة الملموسة التي توفرها البنى التحتية الرقمية المتقدمة لأسواق رأس المال، وعلى تزايد اهتمام عملائنا بالقدرات التنفيذية الرقمية الجديدة المتطورة، كما يسعدنا أن نتولى مهام المنسق العالمي والمرتب الوحيد لهذا الإصدار الرقمي النوعي، والذي يجسد قوة العلاقات التي تربط ستاندرد تشارترد ببنك الدوحة وشركائنا في السوق."

وبالاعتماد على تقنية السجلات الموزعة، يوفر هذا الإصدار الرقمي مستويات أعلى من الشفافية وسجلاً لامركزياً للمعاملات وكفاءة تشغيلية متقدمة، كما يتيح التسوية الفورية في اليوم نفسه من نوع T+0، مما يؤكد إمكانات البنية التحتية الرقمية للأسواق في تقليص دورات التسوية وتهيئة الأساس لمعاملات أكثر سلاسة في أسواق رأس المال، حيث تولت شركة سيتي مهام وكيل الإصدار والدفع في هذا الإصدار الرقمي.

وصرح السيد سيباستيان دانلوي، الرئيس التنفيذي للأعمال في يوروكلير قائلاً: “يشرفنا دعم إصدار السند الرقمي لبنك الدوحة، والذي يؤكد أن التنفيذ والتسوية في اليوم نفسه أصبحا ممكنين من خلال بنية تحتية رقمية محايدة ومنظمة تتماشى مع معايير السوق المعتمدة، بما يسهم في تقليص الوقت وتقليل العوائق التشغيلية مع الحفاظ على مستويات الثقة المتوقعة من قبل المُصدِرين والمستثمرين. ويعد الارتباط بخدمات السوق الثانوية ومنصات التداول التقليدية أمراً محورياً لضمان استمرار المستثمرين في الوصول إلى السيولة. ومع توسّع هذا النوع من الإصدارات في الأسواق العالمية، تساهم قطر في وضع وتيرة ثابتة لتطور إصدارات السندات الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يوفر مرجعاً واضحاً وموثوقاً للمشاركين في السوق في المنطقة.”

من جانبها قالت السيدة جوليا هوغيت، الرئيس التنفيذي لبورصة لندن ورئيسة الأسواق الرقمية والأوراق المالية في مجموعة بورصة لندن: “يسعدنا اختيار بنك الدوحة لبورصة لندن كمنصة لإدراج سنده الرقمي، ونهنئه على هذا الإنجاز الاستثنائي، وبصفتنا واحدة من أكبر أسواق إدراج السندات عالمياً، نفخر بدورنا في تطوير البنية التحتية للأسواق الرقمية بما يسهم في تعزيز كفاءة أسواق رأس المال للمصدرين والمستثمرين. ونحن نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون ودعم نمو التمويل الرقمي وتعزيز مستويات السيولة من خلال مبادرات مستقبلية نوعية على خطى ما جسّده بنك الدوحة في هذا الإصدار المتميز.”

نبذة عن ستاندرد تشارترد

ستاندرد تشارترد هو مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً، يتواجد في 54 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله، كما أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج.

للاطلاع على مزيد من المعلومات وآراء الخبراء، يرجى زيارة قسم Insights على موقعنا الإلكتروني sc.com. كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي: لينكد إن وتويتر وفيسبوك.

نبذة عن بنك الدوحة

تأسس بنك الدوحة في عام 1979 وهو من أبرز البنوك التجارية في قطر، ويتمتع بحضور محلي ودولي قوي، وقد كان البنك في طليعة مسيرة التحول الرقمي في الخدمات المصرفية في قطر، واضعاً معايير جديدة من خلال مبادراته التقنية المتقدمة وبنيته التحتية الرقمية المتطورة، كما يقدم البنك حلولاً مالية مبتكرة للأفراد والشركات والمؤسسات، ويؤكد التزامه بالموثوقية من خلال حصوله على تصنيفات ائتمانية قوية من وكالات عالمية، حيث صُنّف البنك عند (A) من وكالة فيتش و(Baa1) من وكالة موديز، إضافة إلى عديد من الجوائز المرموقة.

نبذة عن يوروكلير

تعد مجموعة يوروكلير المزود الموثوق لخدمات ما بعد التداول في القطاع المالي، وانطلاقاً من رسالتها، تعمل يوروكلير على الابتكار بهدف تعزيز عوامل الأمان والكفاءة والربط داخل الأسواق المالية بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وتوفر يوروكلير خدمات التسوية والحفظ للأوراق المالية المحلية وعبر الحدود، بما يشمل السندات والأسهم والمشتقات وصناديق الاستثمار. وبصفتها بنية تحتية راسخة وموثوقة لأسواق رأس المال، تلتزم يوروكلير بتقديم حلول واسعة النطاق لإدارة المخاطر والأتمتة ورفع الكفاءة لخدمة قاعدة عملائها العالمية. كما تضم مجموعة يوروكلير كلاً من بنك يوروكلير، وهو مركز الإيداع المركزي الدولي للأوراق المالية، إضافة إلى يوروكلير بلجيكا ويوروكلير فنلندا ويوروكلير فرنسا ويوروكلير هولندا ويوروكلير السويد ويوروكلير المملكة المتحدة.

نبذة عن مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية

تعد مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية إحدى أبرز المؤسسات العالمية في مجال بنية الأسواق المالية وتوفير البيانات، حيث تؤدي دوراً اجتماعياً واقتصادياً محورياً ضمن النظام المالي العالمي، ومن خلال نهجها المنفتح وخبرتها الموثوقة وانتشارها العالمي، تمكن المجموعة عملاءها ومجتمعاتهم من تحقيق نمو مستدام والمحافظة على الاستقرار المالي.

وتُعد المجموعة شريكاً استراتيجياً موثوقاً، بما تمتلكه من خبرات واسعة ومعرفة عميقة وحضور عالمي في مجالات البيانات والتحليلات، ومؤشرات الأسواق، وتكوين رؤوس الأموال، إضافة إلى خدمات تنفيذ التداول وخدمات المقاصة وإدارة المخاطر عبر مختلف فئات الأصول.

يقع المقر الرئيسي للمجموعة في المملكة المتحدة، كما تمتلك عمليات واسعة في خمسٍ وستين دولة موزعة على مناطق في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث توظف مجموعة بورصة لندن أكثر من ستةٍ وعشرين ألف موظف حول العالم، يتركز أكثر من نصفهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويحمل سهم المجموعة رمز التداول

