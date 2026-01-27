فيصل العدساني: يجسد رؤيتنا الاستراتيجية القائمة على الابتكار والتحول الرقمي المسؤول وتعزيز الشراكة مع العملاء

أعلن بنك الخليج عن إطلاق تطبيق جديد مخصص لقطاع الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة، صُمم خصيصاً لتلبية احتياجات مختلف قطاعات الأعمال، وذلك في إطار حرصه المستمر على تقديم حلول رقمية مبتكرة تعزز مسيرته الناجحة في التحول الرقمي، وتواكب متطلبات وتطلعات العملاء.

وقال نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة في بنك الخليج، السيد/ فيصل العدساني، عقب المؤتمر الصحفي الذي أُقيم أمس، بحضور عدد كبير من ممثلي ومسؤولي الشركات:

" يجسد التطبيق الجديد التزام بنك الخليج برؤيته الاستراتيجية القائمة على الابتكار، والتحول الرقمي المسؤول، وتعزيز الشراكة مع عملائنا في مختلف القطاعات".

وأضاف: "حرصنا على أن يكون هذا التطبيق جزءاً من منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تجمع بين السهولة والمرونة وأعلى معايير الأمان، بما يواكب تطلعات مجتمع الأعمال ويعزز قدرتهم على اتخاذ القرار بثقة وفي الوقت المناسب ".

وأكد العدساني التزام بنك الخليج المستمر بالاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير الكفاءات، وبناء شراكات طويلة الأمد، انطلاقاً من قناعة البنك بأن نجاح عملائه هو امتداد لنجاحه، وأن دوره يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية ليشمل الإسهام الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الكويت 2035.

ولفت إلى أن هذا الإطلاق يأتي في وقت يحتفل فيه بنك الخليج بمرور خمسة وستين عاماً على تأسيسه، نجح خلالها في بناء علاقات راسخة مع مجتمع الأعمال في دولة الكويت، وكان شريكاً فاعلاً في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.

التحول الرقمي

من جانبه، قال مدير عام الخدمات المصرفية الدولية، السيد/ فيصل الغربللي: "نؤمن في بنك الخليج بأن التجربة المصرفية الناجحة لا تقوم فقط على السهولة والسرعة، بل على الثقة والأمان، وهما عنصران أساسيان في علاقتنا المستمرة مع عملائنا".

وأضاف: "التحول الرقمي بالنسبة لنا لا يعني استبدال القنوات المصرفية القائمة، بل تعزيز تجربة العميل من خلال تكامل القنوات. ومن هذا المنطلق، تم تصميم تطبيق بنك الخليج لقطاع الشركات ليكون قناة مكمّلة لتجربة الخدمات المصرفية المميزة عبر الإنترنت".

وأوضح أن دور التطبيق يتمثل في تسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار، لا سيما فيما يتعلق بالموافقات الضرورية والحساسة، التي تنفذها فرق العمل بالشركة، مما يمنح أصحاب الأعمال مرونة أكبر، وتحكماً أسرع، وتجربة مصرفية أكثر سلاسة في أي وقت ومن أي مكان.

وتابع الغربللي: "حرصنا خلال جميع مراحل تصميم وتطوير التطبيق على إشراك عملائنا من قطاع الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال زيارات ميدانية وجلسات تفاعلية، استمعنا خلالها إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم الفعلية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على بساطة واجهة التطبيق وسهولة استخدامه وتركيزه على الوظائف الأساسية التي تهم عملاءنا" .

وأضاف أنه تم توحيد التصميم وتجربة الاستخدام مع تطبيق بنك الخليج للأفراد، بهدف تعزيز الألفة وسهولة الاعتماد، وتقليل أي عوائق أمام الاستخدام اليومي، لا سيما لدى العملاء الذين يتعاملون مع البنك على المستويين الشخصي والتجاري.

وأكد الغربللي أنه في ظل التوسع في استخدام القنوات الرقمية، يبقى أمن المعلومات وخصوصية البيانات على رأس أولويات البنك، مشيراً إلى أن التطبيق تم تطويره وفق أعلى معايير الحوكمة والأمن، مع تطبيق أنظمة حماية متقدمة وإجراءات تحقق متعددة تضمن سلامة العمليات وتحمي بيانات العملاء، وتمنحهم الثقة والاطمئنان عند تنفيذ المعاملات والموافقات ، منوهاً إلى دور بنك الخليج في دعم حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي لتعزيز الوعي المالي والأمن السيبراني، وترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن للخدمات المصرفية الرقمية.

وتابع: "طموحنا لا يقتصر على تقديم حل مصرفي محلي، بل نسعى إلى أن يكون هذا التطبيق نموذجاً يُحتذى به إقليمياً وعالمياً من حيث سهولة الاستخدام وتجربة العميل. ونعتبر ملاحظات عملائنا جزءاً أساسياً من رحلة التطوير المستمرة، وندعوهم دائماً لمشاركتنا آراءهم لمواصلة التحسين والتطوير ".

واختتم كلمته بالقول: "نتطلع إلى أن يكون هذا التطبيق خطوة جديدة نحو شراكة أقوى، وتجربة مصرفية أكثر تطوراً، تسهم في دعم نمو أعمال الشركات وتعزز ازدهار اقتصاد وطننا الحبيب".

مزايا تنافسية

من جانبها، استعرضت مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات، المهندسة/ شمايل المرزوق، المزايا التنافسية لتطبيق بنك الخليج لقطاع الشركات، مشيرة إلى أن التطبيق يواكب الطلب المتزايد على الوصول الفوري عبر الأجهزة الذكية، في ظل تحوّل الشركات إلى نماذج عمل أكثر سرعة ومرونة واعتماداً على التكنولوجيا.

وأوضحت أن التطبيق الجديد يمثل منصة متكاملة تمكّن الشركات من مراجعة الحسابات، والموافقة على المدفوعات، ومتابعة العمليات، وإدارة الصلاحيات بسهولة وسرعة وبمستوى عالٍ من الأمان.

وأكدت أن استراتيجية البنك لا تقتصر على مواكبة التحول الرقمي، بل تتجاوزه إلى استباقه وقيادته، من خلال تطوير القدرات الرقمية بشكل مستمر لدعم أعمال المستقبل، مع تركيز خاص على قطاع الخدمات المصرفية للشركات باعتباره عنصرًا أساسيًا في خلق قيمة طويلة الأمد.

نقلة نوعية

بدوره، قال مدير قسم القنوات الرقمية، السيد/ حسن فياض، إن التطبيق الجديد يمثل نقلة نوعية في تجربة عملاء قطاع الشركات، ويُعد من بين الأسهل والأسرع والأكثر تطوراً على مستوى القطاع المصرفي.

وأوضح أن التطبيق يعزز تجربة العميل السلسة مع بنك الخليج، من خلال جمع جميع الخدمات والمعاملات المصرفية التي تحتاجها الشركات، باختلاف أحجامها وأنشطتها، في منصة واحدة، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك، وفي مقدمتها تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل المخاطر عبر تعزيز مستويات الرؤية والرقابة، وتبسيط العمليات المعقدة من خلال الرقمنة.

وأشار إلى أن تطوير التطبيق استند إلى أبحاث مقارنة مع أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية، وفهم عميق لاحتياجات المديرين الماليين وأصحاب الأعمال، مع تصميم يوازن بين الابتكار والحفاظ على التجربة المألوفة للعملاء الحاليين، وواجهة استخدام عصرية وسهلة التبني وقابلة للتوسع مستقبلاً، بما يخدم رواد الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الكبرى على حد سواء.

