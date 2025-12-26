في إطار دعمه المتواصل لحملة «لنكن على دراية»، وبمناسبة إجازة رأس السنة الميلادية، قدم بنك الخليج حزمة من النصائح القيّمة التي تساعد المسافرين على إدارة أموالهم بذكاء، وحماية معلوماتهم المصرفية، وضمان تجربة سفر مريحة وآمنة.

ونصح بنك الخليج جميع المسافرين بتحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى البنك، لضمان سرعة التواصل في حال رصد أي نشاط غير طبيعي، إضافة إلى تفعيل خاصية الإشعارات الفورية عبر تطبيق البنك علي الموبايل، بحيث تصلهم تنبيهات فورية عن كل معاملة تتم على حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية، مما يتيح لهم متابعة النفقات والتحقق من العمليات بكل سهولة.

كما قدم البنك مجموعة من الإرشادات المهمة التي يُنصح باتباعها قبل وأثناء وبعد السفر لضمان قضاء رحلة سعيدة، وهي كالتالي:

قبل السفر

تأكّد من صلاحية بطاقاتك المصرفية طوال فترة الرحلة .

راجع رصيد حسابك وتحقّق من أن الحد الائتماني كافٍ لتغطية نفقات السفر .

فعّل خدمة الإشعارات النصية والإشعارات الفورية لتصلك تنبيهات فورية حول العمليات المالية، وراجع كل رسالة بعناية للتأكد من صحة المعاملة .

حمّل تطبيق بنك الخليج وسجّل الدخول لتتابع نفقاتك وحركة بطاقاتك بسهولة أثناء السفر .

تأكّد من قدرتك على الدخول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية قبل مغادرتك .

حدّث برامج الحماية والأمن على أجهزتك المُستخدمة للحجز عبر الإنترنت .

تأكّد من وجود تغطية تأمينية لرحلتك قبل السفر .

حفظ المقتنيات الثمينة في صناديق الأمانات المتوفرة لدى بنك الخليج لضمان أعلى مستويات الأمان أثناء غيابك.

أثناء السفر

احتفظ ببطاقاتك في مكان آمن وتجنّب تركها دون رقابة. استخدم خزنة الفندق لحفظ المقتنيات الثمينة . احفظ بطاقاتك في أماكن منفصلة وآمنة، وابتعد عن تعريضها لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة العالية . لا تشارك بيانات بطاقتك أو الرقم السري أو رمز ال OTP مع أي شخص، وتأكد من أن البطاقة مرئية عند إجراء المعاملات . عند استخدام أجهزة الصراف الآلي، تأكد من سلامة الجهاز وخلوه من أي أدوات غريبة. وحاول تغطية لوحة الأرقام عند إدخال الرقم السري، ولا تقبل المساعدة من الغرباء . راجع الإيصالات بعناية قبل توقيعها أو إدخال الرقم السري، ولا تترك خانة "الإكرامية" أو "الإجمالي" فارغة . تحقق من شاشة جهاز الدفع (POS) وتأكد من اسم التاجر والمبلغ قبل إتمام العملية . تابع نشاط بطاقتك باستمرار من خلال التطبيق أو الخدمات المصرفية الإلكترونية . فعّل خدمة التجوال الدولي أو زوّد البنك برقم بديل للتواصل السريع في الحالات الطارئة . تجنّب استخدام شبكات Wi-Fi العامة أو غير المؤمنة، وإن اضطررت فاستخدم شبكة VPN موثوقة . في حال فقدان البطاقة أو الاشتباه بعملية احتيالية، قم فوراً بتجميدها أو إيقافها مؤقتاً عبر التطبيق، واتصل بمركز خدمة العملاء. اختر دائماً الدفع بالعملة المحلية لتجنّب رسوم تحويل العملات الإضافية . احتفظ بجميع الإيصالات وراجعها عند العودة لمطابقتها مع كشف الحساب .

بعد العودة

يُنصح بتحديث الرقم السري لبطاقتك من خلال أحد فروع بنك الخليج أو أجهزة الصراف الآلي .

راجع كشف حساب بطاقتك بدقة للتأكد من عدم وجود أي عمليات غير مصرح بها .

تواصل مع البنك فوراً في حال ملاحظة أي فروقات أو نشاطات مريبة على حسابك .

وأكد أن البنك لا يطلب المعلومات الشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية ناصحاً العملاء بعدم الضغط على أي روابط واردة من مصادر غير موثوقة والقيام بتحديث كلمات المرور الخاصة بهم بشكل دوري، والحرص على استخدام رموز قوية وفريدة.

