نجلاء العيسى: ملتزمون بتمكين المرأة من خلال تقديم منتجات مصممة بعناية وشراكات حصرية تضيف قيمة حقيقية إلى حياتهن اليومية

في إطار حرصه المستمر على مكافأة عميلاته وتقديم قيمة مضافة لتجربة التسوق، أعلن بنك الخليج، بالتعاون مع «أبيات»، عن إطلاق عرضٍ حصري لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من غدٍ الخميس، لعميلاته من حاملات بطاقة «روز غولد» الائتمانية.

وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، تحصل عميلات بنك الخليج على خصم حصري بنسبة 25% وبحد أقصى 50 ديناراً عند التسوق في قسم التجهيزات الرمضانية من فرع أبيات – الشويخ، باستخدام بطاقة «روز غولد» الائتمانية، وذلك لأول 600 عميلة فقط.

وتُعد "أبيات" واحدة من أبرز الوجهات الرائدة في مجال تجهيز المنازل في دولة الكويت، حيث توفر تشكيلة واسعة من المنتجات التي تلبي مختلف الأذواق والاحتياجات، وتشمل الأثاث، ومستلزمات الديكور، وأدوات المطبخ، وحلول الإضاءة، ومنتجات البناء والتشطيب، ضمن تجربة تسوق متكاملة تجمع بين الجودة والتنوع.

وبهذه المناسبة، قالت رئيس التسويق في بنك الخليج، السيدة/ نجلاء العيسى، إن التعاون مع «أبيات» يمنح عميلات «روز غولد» فرصة الاستفادة من خصومات مميزة على منتجات مختارة، خاصة مع الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك وما يتطلبه من تجهيزات واستعدادات منزلية تحتاج إليها جميع الأسر.

وأضافت العيسى: "يأتي هذا العرض ضمن سلسلة من المبادرات والعروض الحصرية التي يطلقها بنك الخليج لعميلات «روز غولد»، بهدف تلبية احتياجاتهن ومنحهن تجربة مصرفية وتسوقية مميزة، لا سيما في المواسم المهمة مثل شهر رمضان المبارك" .

وتابعت: "يواصل بنك الخليج جهوده لتمكين المرأة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الخدمات المالية، ضمن مساعينا المتواصلة لمكافأة عملائنا، وخصوصًا حاملات بطاقة «روز غولد» الائتمانية ".

وأشارت إلى أن العروض الحصرية التي يوفرها البنك بالتعاون مع العديد من الجهات تمنح قيمة مضافة للعميلات، وتوفر لهن تجربة تسوق استثنائية، كما تمنح بطاقة «روز غولد» الائتمانية نفسها ميزة تنافسية فريدة تسهم في رفع معدلات استخدام البطاقات الائتمانية وزيادة حجم الإنفاق من خلالها.

وذكرت أن بطاقة «ماستركارد روز غولد» للسيدات مدرجة ضمن برنامج «نقاط الخليج»، الأفضل والأكثر مكافأة في الكويت، ما يعني أن حاملات البطاقة يستفدن مرتين: الأولى من الخصومات الحصرية مع «أبيات»، والثانية من نقاط الخليج بمزاياه المتعددة، التي تشمل الاستبدال النقدي من خلال تحويل النقاط مباشرة إلى البطاقة الائتمانية، أو مشاركة النقاط مع الأهل والأصدقاء كهدايا بكل سهولة، إضافة إلى استخدامها في حجز تذاكر السفر والفنادق وتأجير السيارات حول العالم.

كما تتيح النقاط الاستمتاع بتجربة تسوق مميزة عبر متجر إلكتروني متوافر على تطبيق البنك، يُعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي الكويتي، حيث يمكن للعميلات شراء مجموعة واسعة من المنتجات وتسعيرها مباشرة باستخدام النقاط.

وتُعد بطاقة «روز غولد» الائتمانية للسيدات من بنك الخليج أسلوب حياة متكاملًا يجمع بين الفخامة والامتيازات الحصرية؛ فهي ليست مجرد وسيلة للدفع، بل تجربة راقية تمنح حاملتها مزايا مميزة في مجالات التسوق والسفر والمطاعم، إلى جانب عروض خاصة وخدمات مصممة لتلبية تطلعات العميلات الباحثات عن التميز.

كما توفر البطاقة لحاملاتها مجموعة متنوعة من عروض ومزايا السفر الحصرية، تشمل خصومات على حجوزات الفنادق ورحلات الطيران وتأجير السيارات. وبفضل البطاقة، يمكن للسيدات الاستمتاع بالدخول المجاني إلى صالات المطارات في خمسة بلدان في الشرق الأوسط، إضافة إلى تأمين سفر يتيح لهن ولعائلاتهن إمكانية التقدم للحصول على تأشيرة شنغن بكل سهولة.

