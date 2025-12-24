الرياض: حصل بنك البلاد على جائزة فيزا للابتكار في السفر على بطاقات “ترافل باس” الائتمانية (انفينيت وسيغنتشر) الأولى من نوعها في المملكة التي تمثل إضافة نوعية في مجال حلول الدفع وتجارب السفر المصرفية المتقدمة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بنك البلاد مع شركة فيزا الرائدة عالميًا في تقنيات الدفع الرقمي.

وجاء استحقاق بنك البلاد على هذه الجائزة انعكاسًا لالتزام البنك بتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية، كما تتميز بطاقات “ترافل باس” بحزمة من المزايا الحصرية، تشمل 300,000 نقطة ترحيبية على أول عملية مشتريات ببطاقة ترافل باس انفينيت الائتمانية (فيزا) مع إمكانية تحويل النقاط إلى برامج ولاء عالمية لأكثر من 9 خطوط طيران بدون قيود بالإضافة الى اكثر من 7000 فندق عالمي، إلى جانب منصة متكاملة لحجوزات السفر وخدمات استقبال شخصية في مطار دبي الدولي بما يسهم في الارتقاء بتجربة العميل من لحظة الانطلاق وحتى العودة

الجدير بالذكر أن بنك البلاد يقدم خدماته لجميع العملاء عبر شبكة واسعة من فروعه المنتشرة في مختلف مناطق المملكة والتي يتجاوز عددها 123 فرعًا "منها سبعة مراكز خدمة ذاتية في الرياض وجدة والظهران والجبيل والخرج وينبع " تعمل حتى الساعة التاسعة مساء، ويتواجد البنك في مراكز سكني في الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة كما يقدم البنك أحدث الخدمات الإلكترونية المتكاملة على مدار الساعة التي تشمل تطبيق البلاد للأجهزة الذكية.

ويتيح بنك البلاد خدمة التواصل على مدار الساعة مع عملائه عبر هاتف البلاد 920001002 والهاتف المجاني من داخل المملكة 8001230000 للاستفسارات العامة والملاحظات من خلال جميع منصات التواصل الاجتماعي @Bankalbilad.

