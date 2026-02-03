القاهرة، أعلن بنك البركة – مصر عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع شركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعين المصرفي والتأميني، وتنمية المعاملات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يخدم مصالح عملاء المؤسستين ويدعم خطط النمو المشترك.

شهد مراسم التوقيع السيد/ حازم حجازي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة – مصر، حيث قام بالتوقيع على البروتوكول كل من السيد/ كريم نامق، الرئيس التنفيذي لقطاع أسواق المال ببنك البركة – مصر، والسيد/ محمد عبد المولى، الرئيس التنفيذي لشركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر. كما حضر الحفل لفيف من قيادات المؤسستين، تعبيرًا عن أهمية التعاون المشترك ودوره في دعم القطاع المصرفي الإسلامي في مصر.

وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ/ حازم حجازي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة – مصر، قائلاً:"يمثل توقيع هذا البروتوكول مع شركة 'سلامة للتأمين التكافلي' خطوة استراتيجية وركيزة أساسية لتعزيز ريادتنا في سوق الصيرفة الإسلامية، حيث يجمع بين مؤسستين رائدتين تشتركان في تقديم خدمات متميزة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويأتي هذا التعاون في إطار رؤيتنا الشاملة لبنك البركة – مصر، والتي تهدف إلى بناء نظام بيئي مالي متكامل يجمع بين الحلول المصرفية والتأمينية المبتكرة، بما يتيح لعملائنا الحصول على تجربة مالية شاملة، موثوقة ومرنة تحت سقف واحد."

وأضاف حجازي:"نحن فخورون بفتح آفاق جديدة للاستثمار والتمويل، وهو ما يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة البنك كوجهة أولى تضع الابتكار والتميز في خدمة العملاء في صميم استراتيجيتها للنمو المستدام."

ويأتي هذا البروتوكول كبداية لسلسلة من المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تيسير حصول العملاء على خدمات مالية و تأمينية متكاملة كما تعكس التزام بنك البركة و شركة سلامة ; بتوسيع قاعدة الشمول المالي عبر توفير بدائل استثمارية وتأمينية آمنة ومستدامة، تعزز ثقة المستثمرين وتدعم تطلعات السوق المصري نحو خدمات مالية متنوعةو متوافقة مع قيم الشريعة الإسلامية.

