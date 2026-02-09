القاهرة: أعلن بنك البركة – مصر عن افتتاح أول فرع إلكتروني متكامل له في مقره الرئيسي بشارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس، ليكون بذلك أول بنك إسلامي يطلق فرعًا إلكترونيًا في مصر، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيزمنظومة الخدمات المصرفية الإلكترونية وتسريع عملية التحول الرقمي. ويأتي هذا الإطلاق ضمن استراتيجية البنك طويلة الأمد لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تتوافق مع احتياجات السوق وتعليمات البنك المركزي المصري.

ويمثل الفرع الإلكتروني نموذجاً مبتكراً لدمج التكنولوجيا الحديثة مع مبادئ الصيرفة الإسلامية، حيث يستهدف مصرفنا أن يشكل مستخدمو القنوات الرقمية نسبة 70% من إجمالي قاعدة العملاء، ما يعكس التزام البنك بتطوير بنية تحتية رقمية قوية تدعم الاقتصاد الوطني. ويشكل هذا الفرع نقلة نوعية في قطاع الصيرفة الإسلامية في مصر، ويعزز القدرة التنافسية للبنك ويضع معياراً جديداً لتجربة العملاء.

وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة – مصر :" يمثل افتتاح أول فرع إلكتروني محطة مهمة في مسيرتنا نحو بناء نموذج مصرفي أكثر تطوراً وكفاءة، يجمع بين الابتكار التكنولوجي والالتزام بمبادئ الصيرفة الإسلامية. نسعى من خلال هذا الفرع إلى تقديم تجربة مصرفية متكاملة تضع العميل في صدارة أولوياتنا، وتتيح له وصولاً أسهل وأسرع إلى خدماته المصرفية، بما يعكس رؤيتنا لتطوير منظومة الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز تجربة عملائنا."

الجدير بالذكر أن الفرع يقدم خدمات ذكية بالكامل تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية، ما يقلل الاعتماد على العنصر البشري ويسرّع العمليات المصرفية. كما يتيح للعملاء الحصول على الخدمات المصرفية على مدار الأسبوع، مع تسهيل فتح الحسابات وتنفيذ المعاملات بسرعة ومرونة أكبر مقارنة بالفروع التقليدية. وينضم هذا الفرع لشبكة بنك البركة – مصر الحالية، لتصبح 44 فرعاً على مستوى الجمهورية، ويشكل بذلك نموذجاً متكاملاً لتجربة مصرفية سلسة، تضع العميل في صدارة أولويات البنك وتواكب توجهاته نحو الاعتماد المتزايد على القنوات الرقمية.

-انتهى-

