المنامة، مملكة البحرين: أعلن بنك البركة الإسلامي، أحد المصارف الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن إطلاق حملة حول راتبك الى بنك البركة الإسلامي، والتي تمنح العملاء فرصاً حقيقية للفوز بجوائز نقدية مجزية تبلغ قيمتها الإجمالية 21,600 دينار بحريني، بما في ذلك الجائزة الكبرى التي تعادل راتب سنة كاملة – 12 شهرًا - بحد أقصى 900 دينار بحريني شهرياً.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص بنك البركة الإسلامي على مكافأة العملاء وتعزيز علاقته الوطيدة بهم، وترجمة التزامه الدائم بتقديم برامج ترويجية شاملة تُثري تجربة العملاء. كما تندرج الحملة ضمن نهج البنك الراسخ في طرح حلول وجوائز ومكافآت مجزية تغطي مختلف أنواع الحسابات والخدمات، بما يضمن شمولها لمختلف فئات العملاء.

وتستهدف الحملة جميع العملاء الذين سيقومون بتحويل رواتبهم إلى البنك، شريطة عدم ارتباط الحساب بأي منتجات تمويلية أخرى، مع المحافظة على انتظام تحويل الرواتب طوال فترة الحملة الممتدة حتى ديسمبر 2026.

وتتضمن الحملة ثلاثة سحوبات ربع سنوية تُقام في أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر 2026، يفوز في كل منها ثلاثة عملاء بجائزة نقدية قدرها 1,200 دينار بحريني للفائز الواحد، ليصل إجمالي الفائزين في السحوبات الربع سنوية إلى تسعة فائزين بقيمة إجمالية تبلغ 10,800 دينار بحريني.

فيما تُختتم الحملة بـالسحب الكبير في نهاية ديسمبر 2026، الذي يتوج خلاله فائزًا واحدًا بالجائزة الكبرى والتي تعادل راتبه السنوي بحد أقصى 900 دينار بحريني شهرياً لمدة عام كامل.

ويُستثنى الفائزون في أي من السحوبات الربع سنوية من المشاركة في السحوبات اللاحقة، مع احتفاظهم بأهليتهم للدخول في السحب النهائي للجائزة الكبرى.

وبهذه المناسبة، صرح السيد مازن ضيف، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البركة الإسلامي، قائلاً: "يسعدنا إطلاق هذه الحملة الاستثنائية التي تُجسد نهج بنك البركة الإسلامي في تقدير العملاء ومكافأتهم على ثقتهم في البنك. لقد صممنا هذه السحوبات لتمنح عملاءنا فرصًا متعددة للفوز، بما يعكس التزامنا الراسخ بتقديم قيمة مضافة حقيقية وتجربة مصرفية متكاملة."

وأضاف: "نهدف من خلال حملة تحويل الراتب إلى تشجيع العملاء على جعل حساباتهم في بنك البركة الخيار الأول لإدارة رواتبهم، نظرًا لما توفره هذه الخدمة من مزايا تنافسية وتجربة مصرفية رقمية آمنة وسلسة. كما تعكس الحملة إيماننا بأهمية بناء علاقات طويلة الأمد مع عملاءنا تقوم على الثقة والتقدير المتبادل."

واختتم قائلاً: "سيواصل بنك البركة الإسلامي تطوير مبادرات أكثر تُسهم في تعزيز الشمول المالي وترسيخ مكانته بصفته مصرفًا إسلاميًا رائدًا على المستويين المحلي والإقليمي، مع التزامنا بتقديم برامج وحلول تُسهم في تحقيق رضا العملاء وتلبية تطلعاتهم المصرفية المتجددة."

ويُعد بنك البركة الإسلامي من أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، ونجح منذ تأسيسه عام 1984 في تحقيق نتائج متميزة في خدماته المصرفية الموجهة للأفراد والشركات، وله سجل حافل في مجال الابتكار وتقديم الحلول الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يواصل البنك أداء دوره الريادي في دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، محتلاً مكانة مرموقة بين البنوك الرائدة التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية لعملائها حول العالم.

للمزيد من المعلومات، يمكن للعملاء الكرام زيارة الموقع الإلكتروني www.albaraka.bh أو متابعة صفحة البنك الموثقة على تطبيق إنستغرام أو الاتصال على الرقم 13300400.

