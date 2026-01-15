المنامة: وقّع بنك البحرين والكويت، أحد أبرز البنوك العاملة في قطاعي التجزئة والشركات في مملكة البحرين، مذكرة تفاهم مع بينانس البحرين، الشركة التابعة الخاضعة للتنظيم لأكبر منظومة بلوكشين وأكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم. ويمثّل هذا الاتفاق خطوة مفصلية تضع بنك البحرين والكويت كأول بنك في دول مجلس التعاون الخليجي ينضم إلى برنامج Binance Link، وذلك بعد الحصول على الموافقات النهائية من مصرف البحرين المركزي.

وتم الإعلان عن الشراكة خلال منتدى بوابة الخليج 2025 في مملكة البحرين، في تأكيد على الدور المتنامي لمملكة البحرين كمركز إقليمي للابتكار في مجال الأصول الرقمية والتمويل الرقمي الخاضع للتنظيم.

وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل بنك البحرين والكويت على دمج حل "العملات الرقمية كخدمة" (Crypto as a Service – CaaS) بعلامة بيضاء، والمقدّم من بينانس البحرين، مباشرة ضمن تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك الخاص بالبنك. ويتيح هذا التكامل، المعتمد على واجهات برمجية آمنة وجاهزة للتشغيل، لعملاء البنك تداول الأصول الرقمية وإدارتها بسلاسة من داخل منظومة البنك، دون الحاجة إلى إنشاء أو إدارة حساب منفصل على منصة بينانس.

ويوفّر الحل لوحة تحكم مخصّصة داخل التطبيق تمكّن العملاء من الاطلاع على حيازاتهم من الأصول الرقمية، وتنفيذ العمليات، وإدارة استثماراتهم الرقمية جنباً إلى جنب مع الخدمات المصرفية التقليدية ومنتجات الاستثمار، بما يقدّم تجربة مالية موحّدة وأكثر سلاسة.

وقال ياسر الشريفي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك البحرين والكويت: "تعكس هذه الشراكة التزام البنك المتواصل بالابتكار والتحوّل الرقمي المرتكز على احتياجات العملاء. ومن خلال دمج خدمات بينانس البحرين ضمن منصتنا المصرفية، نتيح وصولاً آمناً ومريحاً إلى فئات جديدة من الأصول، مع الحفاظ على مستويات الثقة والاعتمادية التي يتوقعها عملاؤنا".

من جانبه، قال تميم الموسوي، المدير العام لبينانس البحرين: "نفخر بالتعاون مع بنك البحرين والكويت في هذه المبادرة الرائدة. ولا تقتصر هذه الشراكة على توسيع الوصول إلى الأصول الرقمية عبر قناة مصرفية موثوقة، بل تعزّز أيضاً مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي رائد في الابتكار المنظّم للأصول الرقمية".

بدورها، قالت كاثرين تشين، رئيسة قسم كبار العملاء والمؤسسات في بينانس: "مع تزايد الطلب العالمي على الأصول الرقمية، يسرّنا دعم بنك البحرين والكويت في تقديم خدمات العملات الرقمية على نطاق واسع. وتمهّد هذه الشراكة الطريق لفرص نمو جديدة، وترسي معايير متقدمة لاعتماد المؤسسات للأصول الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي".

ومن خلال الجمع بين البنية المصرفية الراسخة لبنك البحرين والكويت والخبرة التنظيمية لبينانس البحرين في مجال الأصول الرقمية، تدعم هذه الشراكة الرؤية الوطنية لمملكة البحرين لتكون مركزاً إقليمياً رائداً لتداول الأصول الرقمية والابتكار المالي. كما تعزّز استراتيجية البنك في مجال الخدمات المصرفية المدمجة، عبر إتاحة مجموعة متكاملة من الخدمات المالية تشمل الودائع والاستثمارات التقليدية والأصول الرقمية ضمن منصة واحدة وآمنة.

وبعد استكمال الموافقات التنظيمية النهائية، سيتمكّن عملاء بنك البحرين والكويت من الوصول المباشر إلى خدمات تداول وإدارة العملات الرقمية عبر تطبيق البنك، بما يسهم في تسريع تبنّي الأصول الرقمية على نطاق أوسع داخل المملكة.

نبذة عن بينانس

تُعد بينانس منظومة عالمية رائدة في مجال تداول الأصول الرقمية، وتمتلك أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجّلين. كما أنها تحظى بثقة أكثر من 290 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة، بفضل معاييرها المتقدمة في الحماية والشفافية، وسرعة محرّك التداول، وإجراءات حماية المستثمرين، إضافة إلى محفظة متكاملة من المنتجات والخدمات في مجالات الأصول الرقمية، والتداول، والتمويل، والبحث، والتعليم، والمدفوعات، وخدمات المؤسسات، وحلول ويب 3.0 المبتكرة. وتلتزم بينانس ببناء نظام مالي عالمي أكثر شمولاً يتيح حرية التمويل وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.binance.com

-انتهى-

#بياناتشركات