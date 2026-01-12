المنامة، مملكة البحرين : أعلن بنك البحرين الإسلامي، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية المبتكرة والمبسطة في مملكة البحرين، عن إطلاق "سيف بلس"، وهو برنامج ادخاري جديد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يهدف إلى مساعدة الزبائن على التخطيط لمستقبلهم المالي من خلال ادخار شهري منتظم، وأرباح دورية، إلى جانب مزايا التأمين التكافلي على الحياة من شركة التكافل الدولية.

ويلبي برنامج "سيف بلس" احتياجات المواطنين والمقيمين من عمر 18 عامًا فما فوق، سواء كانوا من المهنيين الشباب، أو عائلات تخطط لمستقبلها من خلال التزامات متوسطة إلى طويلة الأجل، أو رواد أعمال يسعون لتأمين احتياطيات مالية ثابتة، وذلك بفضل فترات الادخار المرنة التي تتراوح من ثلاث إلى عشرين عامًا والادخار من خلال مساهمات شهرية ميسّرة تبدأ من 50 دينار بحريني. كما يمكن للزبائن اختيار خطة تتناسب مع أهدافهم حيث يتم احتساب الأرباح وإيداعها شهريًا مباشرة في حساب الزبون، بما يوفّر شفافية واستمرارية طوال فترة الادخار.

ويشمل البرنامج تغطية تأمين تكافلي على الحياة بقيمة تصل إلى 75,000 دينار بحريني مقدمة من شركة التكافل الدولية وفقًا لشروط وأحكام الوثيقة ومتطلبات الاكتتاب، ما يعزز مستوى الأمن المالي للمشتركين وأسرهم. ويعكس هذا التعاون التزام شركة التكافل الدولية بتقديم حلول تكافلية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية والتي تلبي احتياجات العملاء الكرام وتسهم في دعم الاستقرار المالي.

وستكون خدمة "سيف بلس" متاحة كليًا من خلال الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهواتف الذكية دون الحاجة إلى زيارة فرع بنك البحرين الإسلامي، وذلك في تجسيد واضح لالتزام البنك بتقديم حلول رقمية مريحة تواكب تطلعات الزبائن.

وبهذه المناسبة، قال السيد فيصل العبدلله الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي: "نحرص في بنك البحرين الإسلامي على تلبية احتياجات زبائننا المتغيرة من مختلف الفئات العمرية عبر تطوير حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. "سيف بلس"، يلبي احتياجات شرائح محددة من العملاء، سواء كانوا من المهنيين الشباب في بداية رحلة الادخار، أو العوائل الذين يخططون لمستقبل أبنائهم، أو رواد الأعمال الذين يسعون إلى مزيد من الاستقرار المالي مع حماية متكاملة. حيث يُعزز "سيف بلس" الأمن المالي طويل الأجل الذي يجمع بين الادخار والحصول على الربح والحماية. ومن خلال توفير تجربة رقمية سلسة عبر تطبيقنا للهواتف المحمولة، نهدف إلى جعل التخطيط المالي طويل الأجل أكثر سهولة وملاءمة للجميع."

وضمن المزايا الإضافية، سيتأهل كل حساب "سيف بلس" للدخول في سحوبات دورية على جوائز نقدية طوال عام 2026، حيث تبلغ قيمة الجائزة النقدية في كل سحب 5,000 دولار أمريكي لكل فائز.

وتؤكد هذه الخطوة على التزام بنك البحرين الإسلامي بتوفير حلول مصرفية إسلامية رقمية عملية تدعم احتياجات الأسر البحرينية، وتسهم في تعزيز ثقافة الادخار المسؤول. ويمكن للزبائن تقديم طلبات "سيف بلس" من خلال الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهواتف الذكية، والبدء بالتخطيط لمستقبلهم المالي.

-انتهى-

#بياناتشركات