الصفقة تمثل أول عملية تمويل مشترك بالعملة الأجنبية لبلدية إسطنبول الكبرى وتتضمن هيكلاً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما يعزز ريادة بنك الإمارات دبي الوطني في توفير حلول التمويل المبتكرة

شركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال" تولت دور المنسق الوحيد، والمنظم الرئيسي المفوض الأولي، ومدير الاكتتاب للتسهيلات التمويلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن نجاحه في ترتيب تسهيلات تمويلية مشتركة بهيكل مزدوج تقليدي ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 75 مليون دولار أمريكي و20 مليون يورو نيابة عن بلدية إسطنبول الكبرى، والتي تم توقيعها في 20 أكتوبر 2025. وقد عمل بنك الإمارات دبي الوطني كوكيل لهذه التسهيلات التمويلية.

وتعد بلدية إسطنبول الكبرى السلطة المحلية العامة في إسطنبول، وتقدم خدمات اجتماعية واقتصادية وثقافية أساسية للمدينة. وتعد أيضاً أكبر إدارة محلية في تركيا، ومدينة عالمية رئيسية للأعمال التجارية في البلاد، حيث تشكل مركزاً اقتصادياً مهماً يربط بين أوروبا وآسيا.

تمثل هذه التسهيلات التمويلية المشتركة التي تبلغ مدتها خمس سنوات، دخول بلدية إسطنبول الكبرى إلى سوق القروض الإسلامية المشتركة، ما يرسي سابقةً لتمويلاتها المستقبلية ومعياراً جديداً في سوق التمويل البلدي التركي. وسيتم استخدام عائدات هذا التمويل في تطوير أحد مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية القائمة في إسطنبول. ويتضمن التمويل هيكلاً هجيناً يجمع بين شرائح إسلامية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) وأخرى تقليدية بعملتين.

وبهذه المناسبة، قال هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: "يسعدنا أن نتعاون مع بلدية إسطنبول الكبرى في أول تسهيلات قرض مصرفي مشترك، ما يمثل إنجازاً كبيراً من شأنه أن يرسي معياراً جديداً للتمويل البلدي في تركيا. تؤكد هذه الصفقة الرائدة ليس فقط على الرؤية الاستشرافية لبلدية إسطنبول الكبرى وقوتها المالية، بل تسلط الضوء أيضاً على ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في بلدية إسطنبول ومنصة التمويل المشترك الرائدة التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني. ونتطلع إلى دعم النمو المتواصل لإسطنبول وتيسير حلول تمويلية مبتكرة في المنطقة".

ومن جانبه، قال إمري يشيلوردك، المدير المالي لبلدية إسطنبول الكبرى: "يسعدنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني والبنوك المشاركة في أول تسهيلات قرض مشترك لبلدية إسطنبول الكبرى، ما يمثل إنجازاً كبيراً. تعكس هذه الصفقة الناجحة التزامنا بالتمويل البلدي الشفاف والمستدام والمبتكر، فضلاً عن إبراز الثقة الكبيرة التي يوليها المقرضون الإقليميون والدوليون لإسطنبول واستراتيجيتنا طويلة الأجل. وسنواصل جهودنا للبحث عن هياكل تمويلية تدعم مرونة إسطنبول ونموها المستدام وقدرتها التنافسية العالمية".

ووسط تحديات إقليمية وسوقية، استقطبت الصفقة سيولة من بنوك إقليمية ودولية، ما يؤكد على المكانة القوية التي تتمتع بها بلدية إسطنبول الكبرى في السوق واستمرار ثقة المستثمرين.

وتتجاوز الأهمية الأساسية لهذه الصفقة مجرد توفير التمويل الفوري لإسطنبول، فهي تعد إنجازاً مهماً في تمويل الحوكمة المحلية لتركيا، حيث تقدم نموذجاً مصرفياً حاسماً للاستفادة من سوق القروض المشتركة. ومن خلال هذه التسهيلات التمويلية، تقوم بلدية إسطنبول الكبرى بتنويع مصادر تمويلها، ما يقلل اعتمادها على البنوك المحلية ودعم الخزانة العامة، ويربط مشاريع البنية التحتية المحلية مباشرة برأس المال العالمي.

شارك في ترتيب التمويل كل من

• بنك الإمارات دبي الوطني

• البنك الأهلي الكويتي (فرع مركز دبي المالي العالمي)

• بنك إنتيسا سان باولو إس. بي. إيه. – فرع دبي،

• مصرف الشارقة الإسلامي

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وحتى 30 سبتمبر 2025 بلغ مجموع أصوله 1.139 تريليون درهم (يعادل تقريباً 310.1 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 797 فرعاً إضافة إلى 4,526 جهاز صراف آلياً وجهاز إيداع فورياً. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

