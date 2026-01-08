دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن استكماله أول إصدار سندات مستدامة ثنائية الشريحة بقيمة 1 مليار دولار أمريكي ضمن إطار برنامجه سندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN)، وتتضمن شريحة زرقاء بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لأجل 3 سنوات، وأخرى خضراء بقيمة 700 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات. ويعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه لسندات زرقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك أكبر إصدار لسندات زرقاء-خضراء ثنائية الشريحة تصدره مؤسسة مالية على مستوى العالم .

من خلال هذا الإصدار، يؤكد البنك التزامه بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث يتم تخصيص عائدات الإصدار لدعم الهدف 14: الحياة تحت الماء، والهدف 13: العمل المناخي. ويعكس هيكل السندات ثنائية الشريحة النهج المبتكر للمجموعة في التمويل المستدام، وتنويع قاعدة المستثمرين، إلى جانب توجيه العائدات نحو حماية البيئة البحرية، ومشاريع المياه المستدامة، والمبادرات الخضراء بما يتوافق مع إطار عمل التمويل المستدام لبنك الإمارات دبي الوطني، والذي تم تحديثه في نوفمبر لعام 2025.

وحظي الطرح بإقبال قوي من المستثمرين العالميين المهتمين بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ما يعكس الثقة الكبيرة بالجدارة الائتمانية لبنك الإمارات دبي الوطني، ومكانته الرائدة في السوق، والتزامه الراسخ ببرنامج الاستدامة. وشهدت الصفقة مشاركة "تي رو برايس"، وهي شركة عالمية لإدارة الأصول ورائدة في سوق الاستثمارات الزرقاء، والتي اكتتبت في الشريحة الزرقاء في إطار التزامها بالتمويل المستدام المتعلق بالمحيطات والمياه. ويلتزم هذا الإصدار بأفضل الممارسات العالمية بموجب مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) ويتماشى مع الإرشادات الناشئة الخاصة بالسندات الزرقاء.

وبهذه المناسبة، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يؤكد هذا الإصدار من السندات الزرقاء والخضراء ثنائية الشريحة مدى عمق وتنوع أسواق الدين المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي. ونواصل حشد رؤوس الأموال لدعم وحماية الأولويات البيئية في منطقتنا، بما في ذلك الحفاظ على النظم البيئية البحرية، وتعزيز كفاءة استهلاك المياه، وتسريع التحول في قطاع الطاقة. ومع الإقبال القوي من المستثمرين الذي يعكس تنامي الثقة في استراتيجيتنا للتمويل المستدام، تساهم هذه الصفقة بتعزيز دورنا المحوري في تنفيذ الأجندة الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة".

ومن جانبه قال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يساهم هذا الإصدار بترسيخ مكانة بنك الإمارات دبي الوطني بين المؤسسات المصرفية السبّاقة في أسواق السندات الزرقاء بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ونؤكد التزامنا بتقديم أدوات مبتكرة للتمويل المستدام، وتوسيع نطاق وصول المستثمرين العالميين المهتمين بمعايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال هيكلة هذه الصفقة ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN)، والاستخدام الواضح لعائداتها، وتبنيها معايير حوكمة صارمة بما يتوافق مع مبادئ الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)، فإننا نضمن أعلى مستويات الشفافية والتأثير لهذه السندات. ونحن سعداء جداً بجودة الطلب على هذا الإصدار الذي تبلغ قيمته 1 مليار دولار أمريكي، ونتوقع له أن يساهم في توسيع نطاق التمويل الأزرق في المنطقة".

وبدوره، قال مات لوتون، رئيس قسم الاستثمار المؤثر في شركة "تي رو برايس": "يسعدنا أن نتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني في هذه الصفقة المبتكرة للسندات الزرقاء، والتي ستساهم في حشد رؤوس أموال كبيرة لدعم الاقتصاد الأزرق. وباعتقادنا أن هذه الصفقة ستلبي أولوية تنموية مهمة، وستتيح الفرصة لتحقيق عوائد استثمارية مجزية. ونأمل أن تدعم هذه الصفقة سوق السندات الزرقاء، وأن تكون نموذجاً يُحتذى به في الإصدارات المستقبلية".

وتولّى كلٌّ من "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"سيتي بنك"، و"إتش إس بي سي"، و"بنك ميزوهو"، و"بنك ستاندرد تشارترد"، و"سوسيتيه جنرال"، دور المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الاكتتاب المشتركين لهذه الصفقة، فيما اضطلع كل من "الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"سيتي بنك" بدور وكلاء مشتركين لهيكلة الاستدامة. وتولت شركة "كليفورد تشانس" مهام المستشار القانوني للجهة المُصدرة، في حين كانت شركة "لينكليترز" المستشار القانوني للمديرين الرئيسيين المشتركين. وتم إصدار السندات من خلال طرح عام ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل، حيث سيتمّ إدراجها في بورصتي يورونكست دبلن وناسداك دبي.

