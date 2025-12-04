حصول المقر الرئيسي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني والمقر الرئيسي الجديد لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية على الشهادة البلاتينية، بما يتماشى مع الرؤى الوطنية للمدن المستدامة القائمة على التكنولوجيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن حصوله على شهادتي "وايرد سكور" البلاتينية و"سمارت سكور" البلاتينية في مجال الاتصال الرقمي والتكنولوجيا الذكية، ليصبح بذلك أول مؤسسة مالية في العالم تنجح في الحصول على كلتا الشهادتين.

ويؤكد هذا التقدير التزام البنك بالاتصال والربط الرقمي وتقنيات المباني الذكية عبر محفظة مبانيه، بما في ذلك المقر الرئيسي الجديد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في دبي والمقر الرئيسي الجديد في السعودية، الرياض، بما يضمن التقدم في تحقيق طموحات المدينتين الذكيتين بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2030 ورؤية السعودية 2030.

وتضمن شهادة "وايرد سكور" أن الاتصال والربط الرقمي للمبنى يلبي أعلى معايير الجودة، بما يضمن سرعة وموثوقية الإنترنت وبنية تحتية جاهزة لمواكبة متطلبات المستقبل، بينما تركز شهادة "سمارت سكور" على الميزات المبتكرة والمستدامة التي تعمل على تحسين تجربة الشاغلين والكفاءة التشغيلية.

وبالحصول على هاتين الشهادتين، يؤكد بنك الإمارات دبي الوطني مكانته مجدداً كمؤسسة مصرفية تركز على البيانات والتحول الرقمي، مع تمتعها باتصال موثوق وعالي الأداء، وجاهزية للمستقبل، وقابلية للتوسع والتطوير. بالإضافة إلى ذلك، وباعتبارها مؤسسة حاصلة على الشهادة البلاتينية، يوفر البنك بيئة عمل متطورة للموظفين من خلال مبان ذكية متقدمة تكنولوجياً وفق المستويات العالمية.

وبهذه المناسبة، قالت إيمان عبدالرزّاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "إننا سعداء بحصول بنك الإمارات دبي الوطني على شهادتي ’وايرد سكور‘ و’سمارت سكور‘ البلاتينيتين ليعلن من خلالهما عن تعزيز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل. لقد أحرزنا من خلال هاتين الشهادتين، تقدماً إضافياً في جهودنا للتحول المؤسسي الشامل لتعزيز تجربة العملاء والتميز التشغيلي والاستدامة وكفاءة القوى العاملة، بما يتماشى مع أهداف تطوير المدن الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتنسجم شهادة ’سمارت سكور‘ مع أهداف التنمية البشرية الشاملة في كلا البلدين. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني التزاماً راسخاً برعاية الجيل المقبل من مواطني البلدين من خلال توظيف مواردنا الواسعة، ودعم خارطة الطريق المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية السعودية 2030".

ومن جانبه، قال ويليام نيوتن، الرئيس التنفيذي لشركة "وايرد سكور": "يُعد هذا الإنجاز المزدوج الذي حققه بنك الإمارات دبي الوطني مثالاً يحتذى به في كيفية توفير مبانٍ جاهزة لتلبية احتياجات شاغليها الآن ومستقبلاً. نحن فخورون بالتعاون مع عميل مثل بنك الإمارات دبي الوطني صاحب رؤية تستشرف المستقبل، من خلال شراكة تهدف إلى توفير مبانٍ أكثر ذكاءً وأفضل ربطاً واتصالاً، تسهم في إرساء معيار جديد للقطاع ككل".

واستقت بطاقات تقييم "وايرد سكور" بيانات مؤكدة من أكثر من مليار قدم مربعة من العقارات المُعتمدة لتمثيل أفضل المعايير العالمية في فئتها. وبحصوله على شهادتي "وايرد سكور" و"سمارت سكور" البلاتينيتين، يعمل بنك الإمارات دبي الوطني على تمكين عملائه وموظفيه من خلال مبان وفروع ومرافق متطورة رقمياً وجاهزة لمواكبة متطلبات المستقبل.

وتعد "وايرد سكور" هيئة القياس المعترف بها عالمياً، والتي تساهم في جعل مباني العالم أذكى وأكثر اتصالاً من خلال الشهادات المعتمدة والتثقيف والتوعية.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وفي 30 سبتمبر 2025 بلغ مجموع أصوله 1.139 تريليون درهم (يعادل تقريباً 310.1 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 797 فرعاً إضافة إلى 4,526 جهاز صراف آلياً وجهاز إيداع فورياً. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

