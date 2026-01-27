المنامة، البحرين، قام بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة النسر للمقاولات بهدف دعم تطوير مشاريع السكن الإجتماعي.

ووقع مذكرة التفاهم كل من رئيس إدارة الأعمال المصرفية للشركات في بنك الإثمار السيد عمرو الشاهر والمدير التنفيذي لشركة النسر للمقاولات السيد عمّار رجب في المقر الرئيسي للبنك ببرج السيف.

وبهذه المناسبة، قال السيد الشاهر: "يسرنا الإعلان عن توقيع بنك الإثمار شراكة استراتيحية مع شركة النسر للمقاولات، والتي أصبحت من أبرز شركات المقاولات الإنشائية في مملكة البحرين. وتعكس هذه الشراكة التزام البنك بتقديم حلول وخدمات مصرفية تلبي احتياجات عملائنا من الشركات وتسهم في تعزيز مشاركة البنك في دعم المشاريع الحكومية".

وأضاف السيد الشاهر: "إن بنك الإثمار يهدف إلى أن يكون له دوراً رئيسياً في ضمان استدامة تطوير مشاريع السكن الاجتماعي و دعم عملائه من الشركات لتطوير مشاريع عقارية حكومية بما يسهم في نمو هذا القطاع الحيوي. ومن خلال هذه الشراكات، فإننا نسعى إلى مواصلة دعم عملائنا من الشركات من خلال تقديم حلول مصرفية مصممة خصيصاً لمساعدتهم في التوسع وتقديم مشاريع عالية الجودة وضمان تحقيق أهدافهم".

ومن جانبه، قال السيد رجب: "إن بنك الإثمار من البنوك الرائدة في مملكة البحرين والتي تقدم خدمات متميز للشركات وأصحاب الأعمال. وسيسهم هذا التعاون في تمكيننا من مواصلة تنفيذ مشاريع عقارية بجودة عالية وفقاً لأعلى المعايير بما يدعم المبادرات الحكومية ويسهم في انتعاش قطاع المقاولات في مملكة البحرين".

نبذة عن بنك الإثمار:

بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة) ("بنك الإثمار") هو بنك إسلامي يعمل في مجال الأعمال المصرفية للتجزئة ويتخذ من البحرين مقراً له، ومرخص من قبل مصرف البحرين المركزي ويخضع لإشرافه.

إن بنك الإثمار شركة تابعة بالكامل لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب.، وأسهمها مدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي.

ويقدم بنك الإثمار مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تلبي الاحتياجات التمويلية والاستثمارية للمؤسسات. ويحتفظ بنك الإثمار بحضوره في أسواق خارجية من خلال شركتها التابعة، بنك فيصل المحدود (باكستان).

