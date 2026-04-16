(عمّان، الأردن): جدّد بنك الأردن شراكته الاستراتيجية مع شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل، لمواصلة مساندتها في تحقيق أهدافها المتمثلة برفع قدرات منظومة النقل العام المنتظم، وتعزيز كفاءة تشغيلها، والارتقاء بجودة خدماتها، وذلك بما يجعلها أكثر فعالية ومرونة وموثوقية، وبالتالي أكثر مواكبة للتوجهات الحديثة في مجال النقل الذكي.

ويأتي تجديد الشراكة في إطار التزام البنك الراسخ بدعم المؤسسات الوطنية والتشارك معها في مسؤولياتها، وبالاستثمار في المشاريع الحيوية والحلول المستدامة التي تطور البنى التحتية وتحسن الخدمات الأساسية، كما تنعكس على جودة حياة المواطنين، لا سيما المرتبطة بقطاع النقل العام، الذي يعد بدوره ركيزة لتطوير المدن واستدامة التنمية، والذي يشكل محوراً هاماً من محاور رؤية التحديث الاقتصادي، التي يحرص البنك على دعم جهود ترجمتها على أرض الواقع.

وتعكس الشراكة المجددة التي تعد امتداداً للتعاون الذي جمع الطرفين منذ العام الماضي، جهود البنك في توسيع الأثر الإيجابي لعملياته ونشاطاته وخدماته التي يدعم من خلالها مختلف القطاعات، ويسهم في تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

ويشار إلى أن بنك الأردن الذي يعد من أوائل البنوك الوطنية في المملكة حيث تأسس في العام 1960، يعتبر اليوم مؤسسة مصرفية إقليمية رائدة تساهم في تطوير الأسواق التي تعمل ضمنها، من خلال ما تقدمه من حلول مصرفية متكاملة موجهة للمؤسسات والأفراد، إلى جانب الحلول غير المصرفية والتي تحمل أبعاداً تنموية شاملة.

هذا وتُعد شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل إحدى الشركات الوطنية الرائدة في تشغيل وتطوير خدمات النقل العام داخل العاصمة عمّان، حيث تؤدي دوراً محورياً في إدارة وتشغيل خطوط النقل الحديثة، وتطبيق أنظمة تشغيل متقدمة تعتمد على التكنولوجيا، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمة وتعزيز الاعتمادية والانتظام، إلى جانب دعم التوجهات نحو النقل المستدام وتقليل الازدحامات المرورية.

