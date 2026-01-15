أبوظبي: أعلن بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات، وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، عن إطلاق بطاقة "اللياقة الائتمانية من مكافآت بنك أبوظبي الأول""FAB Rewards Active"، بالتعاون مع ماستركارد. وتُعدّ هذه البطاقة الأولى من نوعها عالمياً، حيث تجمع بسلاسة بين تقنيات الدفع القابلة للارتداء، ومكافآت الصحة القائمة على عدد الخطوات، وتجربة رقمية تفاعلية متميزة، تتألق بصورة أيقونة كرة القدم العالمية، وسفير ماستركارد، ليونيل ميسي.

وتقدّم هذه البطاقة المبتكرة خاتماً ذكياً مجانياً يتيح تتبع النشاط البدني، وإجراء المدفوعات اللاتلامسية، مع ربط مباشر مع تطبيق بنك أبوظبي الأول للهاتف المحمول. وبفضل هذا الابتكار، يمكن للعملاء كسب نقاط مقابل خطواتهم اليومية، إلى جانب الدفع بمجرد تمرير الخاتم.

ويُصنّف هذا الخاتم الذكي كأول جهاز قابل للارتداء في العالم، إذ يجمع بين الدفع اللاتلامسي الآمن، ومراقبة اللياقة البدنية في جهاز واحد، ويعتمد على تقنيات متقدمة لترميز بيانات البطاقة، ويتصل مباشرة مع تطبيق بنك أبوظبي الأول للهاتف المحمول، ما يتيح مدفوعات سلسة، دون الحاجة إلى استخدام الهاتف، وكسب نقاط مقابل الحركة، إذ يحصل حاملو البطاقة على 25 نقطة مكافآت من البنك، مقابل كل 1,000 خطوة، بحدّ أقصى 10,000 خطوة يومياً، ما يصل إلى 250 نقطة يومياً، قابلة للاستبدال بخصومات على منتجات أسلوب الحياة والصحة.

وإلى جانب مكافآت الخطوات اليومية، يستفيد حاملو البطاقة من مزايا إضافية تشمل:

دخولاً مجانياً إلى مجموعة من الصالات الرياضية في مختلف أنحاء الدولة.

خصومات حصرية تصل إلى 30% لدى أهمّ العلامات التجارية في مجالي الرياضة والصحة.

الحصول على ما يصل إلى 50,000 نقطة "FAB Rewards" شهرياً، عند الإنفاق على المشتريات المؤهّلة الخاصة بالرياضة.

ويمكن للعملاء التقدّم بطلب الحصول على بطاقة "FAB Rewards Active" الائتمانية، عبر تطبيق البنك على الهاتف المحمول، أو الموقع الإلكتروني (bankfab.com)، أو من خلال مركز الاتصال، أو عبر مندوبي المبيعات المعتمدين.

ويتصدر ليونيل ميسي، سفير ماستركارد، الحملة الترويجية للبطاقة، باعتباره رمزاً للإلهام ونمط الحياة النشط، حيث يسلّط الضوء على التزام ماستركارد وبنك أبوظبي الأول، بتقديم تجارب رقمية تفاعلية رائدة. وتتميز البطاقة بتصميم رقمي متحرك حصري، تحمل صورة ميسي، لتمنح المستخدمين تجربة ملهمة ومتفردة.

وتعليقاً على ذلك، قال رودي سودارسونو، رئيس بطاقات الائتمان في بنك أبوظبي الأول: "تشكّل بطاقة ‘FAB Rewards Active‘ نقلة نوعية في مفهوم الخدمات المصرفية، إذ تعيد تعريف دور البنك كشريك فاعل في دعم أنماط حياة أكثر صحة ومكافأة. ومن خلال الجمع بين تقنيات الصحة والدفع في خاتم ذكي واحد، وبالتعاون مع شركاء عالميين مثل ماستركارد، نرتقي بتجربة عملائنا، ونرسّخ قاعدة من العملاء أكثر نشاطاً وتمكيناً، بدعم حقيقي من بنكهم، يواكب كل خطوة في رحلتهم اليومية".

من جهتها، قالت جينا بيترسن سكيرم، نائب الرئيس الأول والمدير العام الإقليمي لشركة ماستركارد في دولة الإمارات وسلطنة عُمان: "نؤمن في ماستركارد بأهمية ربط الأفراد بكل ما يهمهم بشكل فعلي، وتُعدّ الرياضة واللياقة البدنية من أبرز اهتمامات المستهلكين في دولة الإمارات. ويشكّل إطلاق بطاقة ‘FAB Rewards Active‘ الائتمانية محطة مهمة في مسيرتنا الطويلة من التعاون مع بنك أبوظبي الأول، حيث نواصل معاً تقديم حلول مبتكرة وفعّالة للسوق. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على توفير تجارب دفع مجزية تعزّز أنماط الحياة النشطة لحاملي البطاقات".

ويستند برنامج مكافآت الصحة في بنك أبوظبي الأول، إلى شراكات استراتيجية مع منصة "Steppi"، الرائدة إقليمياً في تعزيز التفاعل الصحي، وشركة تابي، "Tappy Technologies"، المبتكرة عالمياً في حلول الدفع القابلة للارتداء، حيث تتولى "Steppi" تتبع الخطوات وتحويلها إلى مكافآت عبر تطبيق بنك أبوظبي الأول للهاتف المحمول، فيما تضمن تقنيات الترميز المدمجة من "تابي" (Tappy) أعلى مستويات الأمان والسرعة للمدفوعات.

ومن خلال بطاقة "FAB Rewards Active"، يحوّل بنك أبوظبي الأول كل خطوة يخطوها عملاؤه إلى قيمة حقيقية، ويدعمهم في تبنّي نمط حياة أكثر نشاطاً وحيوية.

نبذة عن بنك أبوظبي الأول:

يمثل بنك أبوظبي الأول البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي ويزاول أعماله في أكثر من 20 سوقاً حول العالم. بلغ إجمالي موجودات البنك 1.38 تريليون درهم (376 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية سبتمبر 2025، وبذلك يعدّ بنك أبوظبي الأول من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم. يقدم البنك الخبرة المالية لعملائه من المؤسّسات والأفراد عبر ثلاث وحدات أعمال، وهي: 1) الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، 2) الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، 3) الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات ومجموعة العملاء المميزين.

البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومصنّف على درجة Aa3/AA-/AA- من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقرة. وعلى صعيد الاستدامة، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف "AA" في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لتصنيفات "إم إس سي آي"، والبنك مصنّف كذلك ضمن نسبة 6% لأفضل البنوك على مستوى العالم وفقاً لتصنيفات "ريفينيتيف" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومصنّف كأفضل بنك متنوّع في مجال تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.bankfab.com

للاطلاع على أحدث إفصاحات وبيانات البنك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.bankfab.com/en-ae/about-fab/investor-relations

للاستفسارات المتعلقة بالمستثمرين، يرجى التواصل مع فريق بنك أبوظبي الأول لعلاقات المستثمرين عبر: ir@bankfab.com

-انتهى-

