أولوية في الحصول على الخدمات عبر 20 فرعاً مخصصاً بالقرب من مواقع العمل، مع التوسع التدريجي على مستوى الدولة، إلى جانب تسريع سرعة الاستجابة عبر مراكز الاتصال

أبوظبي، أطلق بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وأحد أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً على مستوى العالم، مبادرة مخصّصة لدعم العاملين في خطوط الدفاع الأولية في الدولة، تقديراً لجهودهم المتواصلة في خدمة المجتمع وحمايته. وتعكس هذه المبادرة التزام البنك الراسخ بدعم الكوادر العاملة في الصفوف الأمامية، عبر تقديم حلول عملية تسهم في تخفيف أعباء الحياة اليومية، وتمكّنهم من التفرغ لأداء دورهم الحيوي.

يهدف البرنامج إلى تقديم دعم عملي وسريع، يلبّي احتياجات العاملين في خطوط الدفاع الأول، ويوفّر لهم المرونة المالية، إلى جانب تسهيل وصولهم إلى الخدمات، وتقديم تجربة مصرفية ذات أولوية، ما يضمن تلبية احتياجاتهم بشكل فوري وعلى المدى الطويل.

وفي إطار تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات، يوفّر بنك أبوظبي الأول هذه الخدمة عبر 20 فرعاً مخصّصاً بالقرب من مواقع العمل الحيوية، إلى جانب تسريع وتيرة الاستجابة وتقديم الدعم عبر مراكز الاتصال، ما يضمن تقديم مساعدة أكثر سرعة وفاعلية عند الحاجة.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قالت فتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول: "يؤدي أبطال خط الدفاع الأول دوراً محورياً في المجتمع، ويجسدون يومياً أعلى معاني الالتزام والعطاء. ومن هذا المنطلق، نحرص في بنك أبوظبي الأول على تقديم دعم ملموس، عبر توفير حلول عملية وميسرة. ويأتي إطلاق هذه المبادرة تزامناً مع احتفالاتنا بعيد الفطر المبارك، بما يعكس قيم التكاتف والتضامن التي تميز مجتمع دولة الإمارات، وانطلاقاً من مكانتنا كبنك وطني رائد، نواصل التزامنا بدعم عملائنا والمجتمع، وتقديم حلول تُحدث أثراً حقيقياً في حياة الأفراد.

وأضافت: "تأتي هذه المبادرة امتداداً لالتزامنا الراسخ بدعم من يكرّسون جهودهم لخدمة الوطن، وضمان حصولهم على ما يحتاجون إليه من مساعدة، اليوم وفي المستقبل. "

ويجدّد بنك أبوظبي الأول التزامه بتقديم خدمات مصرفية ميسّرة، معرباً عن بالغ تقديره للعاملين في الصفوف الأمامية على تفانيهم والتزامهم الراسخ في تأدية دورهم المحوري.

نبذة عن بنك أبوظبي الأول:

يمثل بنك أبوظبي الأول البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي ويزاول أعماله في أكثر من 20 سوقاً حول العالم. بلغ إجمالي موجودات البنك 1.40 تريليون درهم (382 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية ديسمبر 2025، وبذلك يعدّ بنك أبوظبي الأول من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم. يقدم البنك الخبرة المالية لعملائه من المؤسّسات والأفراد عبر ثلاث وحدات أعمال، وهي: 1) الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، 2) الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، 3) الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات ومجموعة العملاء المميزين.

البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومصنّف على درجة Aa3/AA-/AA- من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقرة. وعلى صعيد الاستدامة، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف "AA" في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لتصنيفات "إم إس سي آي"، والبنك مصنّف كذلك ضمن نسبة 6% لأفضل البنوك على مستوى العالم وفقاً لتصنيفات "ريفينيتيف" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومصنّف كأفضل بنك متنوّع في مجال تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

