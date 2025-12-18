أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت بريسايت، الشركة العالمية الرائدة في تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، اليوم عقداً مع بنك أبوظبي الأول لنشر حلول متقدّمة للذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات تهدف إلى تعزيز فهم سلوك العملاء، وتحسين تخطيط الموارد، ودعم استراتيجية النموّ التجاري للبنك، تأكيداً على التزام الجانبين بترسيخ مكانة دولة الإمارات في طليعة الابتكار المالي وتبنّي الذكاء الاصطناعي المسؤول.

يتضمن هذا التعاون دعم إطار بريسايت للذكاء الاصطناعي التطبيقي عمليات بنك أبوظبي الأول في مسارين رئيسيين يشملان النموّ الذكي وتخطيط الموارد. فمن خلال النموّ الذكي، ستقوم بريسايت بدمج بيانات اقتصادية وقطاعية وبيانات حول خصائص الشركات من مصادر متعددة ضمن منصة تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح لبنك أبوظبي الأول تحديد العملاء من المؤسسات والشركات ذات الإمكانات العالية والتواصل معهم. وستقدّم المنصة قوائم فرص مرتّبة وخرائط جغرافية تفاعلية تتيح لمديري العلاقات التركيز على الشركات الأكثر قابلية للتحويل، بما يعزّز الدقة والسرعة والاتساق الاستراتيجي لدى الفرق التجارية في البنك.

وفي مجال تخطيط الموارد، ستستخدم بريسايت التحليلات الجغرافية والاقتصادية لتحسين شبكة فروع وأجهزة الصرف الآلي التابعة لبنك أبوظبي الأول. وقد أسهمت هذه الرؤى في توفير معلومات قيّمة لاتخاذ قرارات استراتيجية تعزّز نطاق التغطية، وتحسّن سهولة الوصول، وتخفّض تكلفة الخدمة، وتضمن مواءمة البنية التحتية المادية مع تطوّر طلبات العملاء ومسارات العمليات التجارية.

كما يستند هذا الاتفاق الجديد إلى النجاحات التي حققتها مشاريع بريسايت السابقة في بنك أبوظبي الأول، والتي أثبتت بالفعل قيمتها من خلال برامج تجريبية ومبادرات لنماذج إثبات المفهوم.

وفي هذا السياق، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "سيمكّننا التعاون مع بريسايت من تسريع وتيرة تبنّي الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدّمة بما يخدم استراتيجية النموّ الخاصة بنا بشكل مباشر. فالمنصّات والرؤى التي طُوِّرت حتى الآن باتت تعزّز عملية اتخاذ القرار، وتمكّن فرقنا من خدمة العملاء بدقة ومرونة أكبر. ويؤكّد هذا التعاون مكانة بنك أبوظبي الأول كمؤسسة ذات رؤية تطلّعية تُسهم في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي."

ومن جانبه، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لبريسايت: "تعتمد شراكتنا مع بنك أبوظبي الأول على التزام مشترك بخدمة العملاء بصورة أفضل، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل العمل المصرفي عبر الابتكار المسؤول. ومن خلال دمج التحليلات المعزّزة بالذكاء الاصطناعي ضمن خطط النموّ وتخطيط الموارد، نُسهم في تطوير نموذج مصرفي أكثر استجابة وكفاءة وتركيزاً على تلبية احتياجات العميل. وتُعد هذه القدرات عنصراً أساسياً للمؤسسات المالية اليوم في ظل الأسواق المعقّدة والمتطلبات المتزايدة للعملاء. وسنعمل معاً على إظهار قدرة الذكاء الاصطناعي التطبيقي على إحداث تحول نوعي في عملية اتخاذ القرار ووضع معيار جديد للابتكار في قطاع الخدمات المالية."

وبالاستفادة من هذا الزخم الآن، ترسّخ بريسايت مستوى تعاونها مع بنك أبوظبي الأول لدمج الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع ضمن منظومة البنك، بدءاً من تفاعل العملاء وتقييم الائتمان، وصولاً إلى التوقعات التشغيلية والتخطيط الاستراتيجي. وتُجسّد هذه الشراكة إدراك الطرفين أن المؤسسات القادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وعلى نطاق واسع هي التي ستقود مستقبل الخدمات المالية.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت بريسايت عن إطلاق عدد من الشراكات الاستراتيجية عبر القطاعين المالي والمصرفي تهدف إلى تعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية التنظيمية، ودعم برنامج التحوّل المالي لدولة الإمارات. وتعكس هذه الجهود الدور المتنامي لبريسايت كشريك موثوق للمؤسسات المالية والجهات التنظيمية الساعية للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي في تعزيز المرونة والكفاءة وتجربة العملاء. ومن خلال التعاقد مع بنك أبوظبي الأول، تُبرز مبادرات بريسايت ريادتها في تبنّي الذكاء الاصطناعي المسؤول، ومساهمتها في جهود دولة الإمارات الهادفة للتحول إلى مركز عالمي لابتكارات الذكاء الاصطناعي القائمة على البيانات.

نبذة عن بريسايت

بريسايت هي شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك معظم أسهمها شركة "جي 42" ومقرّها أبوظبي. تعدّ بريسايت الشركة الرائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المنطقة؛ حيث تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع، وعلى كل نطاق، لإيجاد فرص الأعمال، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. وبفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز، والمعزّزة بمنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات الواعية، لصنع السياسات وتأسيس مجتمعات أكثر أماناً وصحة وسعادة واستدامة. ومن خلال مجموعتها الفريدة من المنتجات والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت اليوم على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام، لتسريع تحقيق الاستراتيجيات والطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني Presight@edelman.com أو media@presight.ai

نبذة عن بنك أبوظبي الأول

يتخذ بنك أبوظبي الأول من العاصمة أبوظبي مقراً رئيسياً له، ويتميز بحضوره العالمي الواسع عبر 20 سوقاً حول العالم، حيث رسّخ مكانته كحلقة وصل أساسية للمنظومة المالية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبلغ إجمالي موجودات البنك 1.38 تريليون درهم (ما يعادل 376 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية سبتمبر 2025، ما جعله من أكبر المجموعات المصرفية على مستوى العالم. ويقدم البنك مجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول والمنتجات معتمداً على خبراته المالية العميقة لتلبية تطلعات عملائه من الأفراد والشركات، عبر ثلاث قطاعات أعمال رئيسية، تضم قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، قطاع الخدمات المصرفية للشركات وقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين.

يحظى بنك أبوظبي الأول، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. بتصنيفات Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعدّ البنك رائداً إقليمياً في مجال الاستدامة؛ حيث حصل على تصنيف AA من قبل مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال (MSCI)، كما تم تصنيفه من بين أفضل 6% من البنوك العالمية وفق مؤشر ريفينيتيف (Refinitiv) للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. وصُنّف البنك باعتباره الأكثر تنوّعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق تقييم مخاطر المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة من "ساستيناليتكس(Sustainalytics) .

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك للحصول على مزيد من المعلومات عبر www.bankfab.com

للاستفسارات المتعلقة بالمستثمرين، يرجى التواصل مع فريق علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني ir@bankfab.com

للاستفسارات المتعلقة بالإعلاميين، يرجى التواصل مع فريق العلاقات العامة عبر البريد الإلكتروني PRandmedia@bankfab.com

