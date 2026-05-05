دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، اليوم عن إطلاق باقة مبتكرة ثلاثية المستويات من بطاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع ماستركارد.

تهدف هذه الباقة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من أدوات ذكية ومرنة لإدارة المصاريف التشغيلية، ورأس المال العامل، والمدفوعات اليومية للأعمال.

ويأتي هذا الإطلاق استجابةً للحاجة المتزايدة لدى هذه الشركات للوصول إلى وسائل دفع رسمية تساعد في تحسين التدفقات النقدية وتقليل الاعتماد على النقد والشيكات والتحويلات اليدوية. ومن خلال التكامل مع الخدمات المصرفية الرقمية للأعمال لدى بنك أبوظبي الأول، تتمتع الشركات برؤية أفضل وتحكم أكبر في عمليات الدفع، ما يدعم نموها من المشاريع الناشئة إلى الشركات في مرحلة التوسع. وبفضل ضوابط الإنفاق المتقدمة والمراقبة اللحظية، يمكن لأصحاب الأعمال الحفاظ على الانضباط المالي مع الاستفادة من المرونة اللازمة للتوسع في سوق تنافسي.

تتضمن الباقة ثلاث بطاقات مصممة لتلبية احتياجات الشركات المختلفة:

ONYX، ماستركارد وورلد إيليت

بطاقة أعمال مميزة توفر امتيازات استثنائية لرواد الأعمال والمديرين التنفيذيين. أكثر من مجرد أداة دفع، بطاقة Onyx تفتح أبواب تجارب استثنائية، تشمل مزايا أعمال مصممة خصيصًا وامتيازات للسفر ونمط الحياة الفاخر، وتدعم تنقلات الأعمال عالية القيمة والعلاقات التجارية.

SILVER

بطاقة ائتمانية تجارية مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على الكفاءة، تساعد في إدارة التدفقات النقدية وضبط المصاريف وتسهيل العمليات التشغيلية بسلاسة.

بطاقة ماستركارد وورلد

بطاقة الخصم المباشر مرتبطة بحساب الأعمال لدى بنك أبوظبي الأول، تمنح وصولاً فورياً إلى أموال الشركة، مع مزايا تشمل الراحة والأمان، والتحكم الكامل، إلى جانب امتيازات حصرية للأعمال.

ويؤكد بنك أبوظبي الأول التزامه بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال مراحل نموها وتوسعها من خلال تقديم حلول مالية عملية ورؤى تساعدها على العمل بثقة. ويعكس التعاون مع ماستركارد تركيزاً على توفير حلول واقعية وموثوقة تلبي احتياجات الأعمال الفعلية. ووفقاً لماستركارد، فقد تم ربط 65 مليون شركة صغيرة ومتوسطة بالاقتصاد الرقمي بين 2020 و2024، متجاوزة الهدف المحدد البالغ 50 مليون شركة، ما يعكس فهماً عميقاً لطبيعة عمل الشركات اليوم وطموحاتها المحلية والعالمية.

ومع التكامل مع تطبيق الأعمال الجديد للبنك، وهو منصة مخصصة للخدمات المصرفية للشركات، ستصبح هذه البطاقات جزءاً من حلول مصرفية متكاملة توفر رؤية وتحكم شاملين في مكان واحد. كما تقدم الباقة برنامج مكافآت عالمي مع عروض حصرية محلية ودولية لدى التجار، لتعزيز فرص التوفير للأعمال.

نبذة عن بنك أبوظبي الأول:

يمثل بنك أبوظبي الأول البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي ويزاول أعماله في أكثر من 20 سوقاً حول العالم. بلغ إجمالي موجودات البنك 1.49 تريليون درهم (406 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية مارس 2026، وبذلك يعدّ بنك أبوظبي الأول من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم. يقدم البنك الخبرة المالية لعملائه من المؤسّسات والأفراد عبر ثلاث وحدات أعمال، تشمل الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات ومجموعة العملاء المميزين.

بنك أبوظبي الأول مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومصنّف على درجة Aa3/AA-/AA- من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقرة. وعلى صعيد الاستدامة، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف "AA" في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لتصنيفات (MSCI)، ويتبوّأ المركز الأول بين بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يصنف ضمن الفئة العليا للبنوك العالمية وفقاً لمؤشرات الاستدامة الصادرة عن مجموعة بورصة لندن (LSEG)، والمعروفة سابقاً بتصنيفات "ريفينيتيف" (Refinitiv) للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما حصل البنك على تصنيف ضمن أفضل فئات مخاطر الاستدامة لدى (Sustainalytics) على مستوى البنوك العالمية، مع مستوى مخاطر بيئية واجتماعية منخفض.

