أبوظبي: أعلن بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وأكبر بنك في الدولة، وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، اليوم، عن إبرام شراكة استراتيجية، مع "تي. رو برايس" "T. Rowe Price"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في إدارة الأصول.

ستتولى "تي. رو برايس"، بموجب هذه الشراكة، دور الشريك الاستثماري لبنك أبوظبي الأول، إذ ستوفّر حلولاً استثمارية متنوعة، تشمل الأسهم، والدخل الثابت، والاستثمارات البديلة، واستراتيجيات الأصول المتعددة. وستسهم هذه الخطوة في توسيع نطاق الحلول الاستثمارية المتاحة لعملاء البنك، وتعزيز قدراته في مجال إدارة الاستثمارات.

ويهدف الطرفان، عبر توحيد خبراتهما وإمكاناتهما الاستثمارية، إلى تقديم حلول استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملاء الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة، والمؤسسات. وتسهم هذه الجهود في تحسين نتائج المستثمرين، ودعم التطور المستمر لقطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات ومعايير الاستثمار العالمية.

ويعكس هذا التعاون الطموح المشترك، لتقديم حلول استثمارية عالية القيمة، ومصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، بالاستفادة من عقود طويلة من الخبرة الاستثمارية، والقدرات المؤسسية الراسخة لدى الجانبين. كما تؤكد التزام "تي. رو برايس" تجاه المنطقة، ودعمها للنمو المستدام في أسواق الشرق الأوسط الرئيسية.

وبهذه المناسبة، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع "تي. رو برايس" التزامنا المتواصل بتوسيع عمق وجودة الحلول الاستثمارية التي نقدمها لعملائنا، والارتقاء بجودتها بما يواكب تطلعاتهم المتنامية. ومن خلال تعاوننا مع شركة عالمية تتمتع بمكانة مرموقة في إدارة الأصول، وتتقاطع معنا في الرؤية الاستراتيجية الطموحة والحرص على التميز، نعزز قدراتنا الاستثمارية المتميزة عبر الشرائح الرئيسية للعملاء، ما يسهم في تعزيز مكانة بنك أبوظبي الأول بصفته البنك العالمي لدولة الإمارات، وشريكاً مالياً موثوقاً في مختلف أنحاء المنطقة".

من جانبه، قال روب شاربس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس شركة "تي. رو برايس": "يسعدنا إبرام هذه الشراكة مع بنك أبوظبي الأول، لتقديم حلول استثمارية عالمية المستوى، تشمل الأسواق العامة والخاصة، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بتوسيع نطاق أعمالنا وتنويعها، عبر شراكات عالمية مبتكرة. ونتطلع إلى بناء مسار نمو مشترك مع بنك أبوظبي الأول، في المنطقة، والعمل معاً على تطوير حلول استثمارية جديدة للعملاء".

وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية التزام بنك أبوظبي الأول بمواصلة بناء تحالفات نوعية تسهم في الارتقاء بتجربة العملاء، وتوسيع حضوره في مجالي إدارة الثروات والاستثمار، ودعم النمو طويل الأجل، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والعالم.

نبذة عن بنك أبوظبي الأول:

يمثل بنك أبوظبي الأول البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي ويزاول أعماله في أكثر من 20 سوقاً حول العالم. بلغ إجمالي موجودات البنك 1.38 تريليون درهم (376 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية سبتمبر 2025، وبذلك يعدّ بنك أبوظبي الأول من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم. يقدم البنك الخبرة المالية لعملائه من المؤسّسات والأفراد عبر ثلاث وحدات أعمال، وهي: 1) الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، 2) الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، 3) الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات ومجموعة العملاء المميزين.

البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومصنّف على درجة Aa3/AA-/AA- من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقرة. وعلى صعيد الاستدامة، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف "AA" في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لتصنيفات "إم إس سي آي"، والبنك مصنّف كذلك ضمن نسبة 6% لأفضل البنوك على مستوى العالم وفقاً لتصنيفات "ريفينيتيف" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومصنّف كأفضل بنك متنوّع في مجال تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.bankfab.com

للاطلاع على أحدث إفصاحات وبيانات البنك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.bankfab.com/en-ae/about-fab/investor-relations

للاستفسارات المتعلقة بالمستثمرين، يرجى التواصل مع فريق بنك أبوظبي الأول لعلاقات المستثمرين عبر: ir@bankfab.com

نبذة عن شركة "تي. رو برايس"

تُعدّ "تي. رو برايس" المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ-GS: TROW))، شركة عالمية رائدة في إدارة الأصول، حيث تدير أصولاً لصالح عملائها بقيمة 1.79 تريليون دولار أمريكي (حتى 30 نوفمبر 2025)، يشكل ما يقرب من ثلثيها استثمارات مرتبطة بالتقاعد.

وتتمتع الشركة بخبرة تمتد لأكثر من 85 عاماً في مجالات الاستثمار، والبحث المستقل، وإدارة حلول التقاعد. وترتكز ثقافة "تي. رو برايس" على النزاهة ووضع مصالح العملاء في صدارة أولوياتها، ما يمكّن ملايين المستثمرين حول العالم من تحقيق النجاح في ظل الأسواق المتغيرة.

للاطلاع على آخر الأخبار والتحليلات المتعلقة بالسياسات العامة، يرجى زيارة: troweprice.com/newsroom

