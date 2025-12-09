أبوظبي: أعلن بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وأكبر بنك في الدولة، وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أموندي"، الرائدة أوروبياً في إدارة الأصول، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى حلول استثمارية عالمية المستوى، وتعزيز قدرات البنك في إدارة الاستثمارات المقدمة لعملائه.

تغطي هذه الشراكة مجموعة واسعة من حلول الاستثمار لمختلف شرائح العملاء، بأشكال متعددة، وعبر مختلف فئات الأصول. ويهدف بنك أبوظبي الأول و"أموندي"، من خلال دمج الخبرات والإمكانات لدى الطرفين، إلى تقديم حلول مالية متميزة للمستثمرين، والارتقاء بمعايير إدارة الأصول في الإمارات، وترسيخ أفضل الممارسات العالمية.

وتعكس هذه الشراكة الالتزام الراسخ وطويل الأمد لبنك أبوظبي الأول و"أموندي"، بتوفير حلول وخدمات استثمارية متطورة ومخصّصة، تشمل جميع شرائح العملاء، من الأفراد إلى عملاء الخدمات المصرفية الخاصة، والمؤسسات، مستندين إلى عقود من الخبرة والنجاح.

وفي هذا الإطار، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "تشكّل شراكتنا الاستراتيجية مع "أموندي" خطوة مهمة في مسيرة بنك أبوظبي الأول تساهم في تعزيز قدراته الاستثمارية، وتقديم حلول إدارة الأصول لعملائنا بمعايير عالمية. ويسهم تعاوننا مع واحد من أهمّ مديري الأصول على مستوى العالم، في تعزيز مكانة بنك أبوظبي الأول بصفته البنك العالمي لدولة الإمارات، والشريك الموثوق للعملاء الذين يبحثون عن خبرات دولية وحلول مبتكرة مصمّمة بما يلائم احتياجاتهم. وتعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بتقديم قيمة مضافة، وتعميق روابطنا مع عملائنا، ودعم رؤية دولة الإمارات في ترسيخ موقعها كمركز مالي رائد إقليمياً وعالمياً".

من جانبها قالت فاليري بودسون، الرئيس التنفيذي لشركة "أموندي": "يسعدنا التعاون مع بنك أبوظبي الأول لتقديم خبرات "أموندي" العالمية إلى المستثمرين في دولة الإمارات. فمع تزايد الإقبال على الحلول الاستثمارية المتنوعة في الشرق الأوسط، تشكّل شراكتنا مع مؤسسة رائدة كَبنك أبوظبي الأول، خطوة تدعم طموحاتنا في تعزيز حضورنا واغتنام فرص النمو المستدام في هذه السوق الواعدة. ويجمع هذا التعاون بين باقة حلولنا الواسعة وبين الخبرة المحلية والقدرات الرقمية والاستشارية المتقدمة، ما يمكّننا من توفير قيمة طويلة الأمد لعملائنا، والإسهام في دفع مسيرة تطوير القطاع المالي في دولة الإمارات".

ويشكّل هذا التعاون أول شراكة من نوعها لـ"أموندي" في دولة الإمارات، ويدعم استراتيجيتها للتوسع في الأسواق عالية الإمكانات مثل منطقة الشرق الأوسط. كما يؤكّد التزام بنك أبوظبي الأول المتواصل ببناء شراكات استراتيجية تدعم طموحاته في تقديم تجارب استثنائية للعملاء، وتوسيع نطاق خدماته في مجالي الثروات والاستثمار، ودفع عجلة النمو طويل الأمد داخل الدولة وخارجها.

نبذة عن بنك أبوظبي الأول:

يمثل بنك أبوظبي الأول البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي ويزاول أعماله في أكثر من 20 سوقاً حول العالم. بلغ إجمالي موجودات البنك 1.38 تريليون درهم (376 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية سبتمبر 2025، وبذلك يعدّ بنك أبوظبي الأول من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم. يقدم البنك الخبرة المالية لعملائه من المؤسّسات والأفراد عبر ثلاث وحدات أعمال، وهي: 1) الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، 2) الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، 3) الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات ومجموعة العملاء المميزين.

البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومصنّف على درجة Aa3/AA-/AA- من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقرة. وعلى صعيد الاستدامة، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف "AA" في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لتصنيفات "إم إس سي آي"، والبنك مصنّف كذلك ضمن نسبة 6% لأفضل البنوك على مستوى العالم وفقاً لتصنيفات "ريفينيتيف" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومصنّف كأفضل بنك متنوّع في مجال تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.bankfab.com

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر: PRandmedia@bankfab.com

نبذة عن "أموندي":

تُعدّ "أموندي" شركة أوروبية رائدة في إدارة الأصول، وواحدة من بين أكبر 10 مديري أصول على مستوى العالم، حيث تقدّم لعملائها البالغ عددهم 200 مليون، من الأفراد والمؤسسات والشركات، مجموعة شاملة من حلول الادخار والاستثمار، تشمل الإدارة النشطة والخاملة، في الأصول التقليدية والبديلة. وتعزّز الشركة عروضها بمجموعة متكاملة من الأدوات والخدمات الرقمية التي تغطي سلسلة القيمة الكاملة للادخار.

وبصفتها شركة تابعة لمجموعة "كريديه أغريكول" ومدرجة في بورصة الأوراق المالية، تدير "أموندي" اليوم أصولاً تتجاوز قيمتها 2.3 تريليون يورو. وتستند الشركة إلى شبكة تضمّ ستة مراكز دولية للاستثمار، وإمكانات بحثية مالية وغير مالية متقدمة، والتزام راسخ بالاستثمار المسؤول، ما يجعلها لاعباً محورياً في مشهد إدارة الأصول العالمي. ويستفيد عملاء "أموندي" من خبرة ودعم فريق يضمّ 5,600 موظف، يعملون في 35 دولة.

"أموندي" شريك موثوق يعمل كل يوم لخدمة مصالح العملاء والمجتمع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.amundi.com

للتواصل الإعلامي:

أموندي

كورنتين هنري

Corentin.henry@amundi.com / +33 1 76 36 26

داناي كويك

danae.quek@amundi.com / +44 2071902044

