القاهرة، أعلنت مجموعة "بل" الرائدة فى تصنيع منتجات الالبان والوجبات الصحية عن تحقيق إنجاز لوجستي غير مسبوق بإطلاق أول شحنة برية من منتجاتها من قلب أوروبا وصولاً إلى دول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مرونة سلاسل التوريد في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وتعكس هذه الرحلة المبتكرة الدور المحوري لجمهورية مصر العربية كمركز تصديري واستراتيجي عالمي، حيث ربطت الشحنة بين القارات عبر مسار متكامل بدأ من مصانع الشركة في بولندا، مروراً بجمهورية التشيك والنمسا لمسافة 1150 كم وصولاً إلى ميناء ترييستي الإيطالي، ومنه عبر سفن "الرورو" إلى ميناء دمياط المصري في رحلة بحرية استغرقت ثلاثة أيام.

ومن ميناء دمياط، انطلقت الشحنة بواسطة أساطيل نقل مصرية لمسافة 650 كم وصولاً إلى مدينة سفاجة، ومنها عبرت بالعبّارة في يوم واحد إلى ميناء نيوم السعودي، لتستكمل مسارها البري لمسافة 1350 كم وصولاً إلى الكويت وباقي دول الخليج المطلة على الخليج العربي. ويأتي هذا الإنجاز ليعزز مكانة شركة "بل مصر" كقاعدة تصديرية كبرى، حيث تنجح الشركة في تصدير 80% من إنتاجها المحلي إلى 19 دولة، محققةً مبيعات تصدير إجمالية بلغت 1.4 مليار يورو على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، مما يثبت كفاءة المنتجات المصنعة على أرض مصر في المنافسة العالمية.

وفي هذا الصدد، صرح هاني عرام، المدير الإقليمي لشركة بل مصر وشمال شرق أفريقيا، قائلاً: "إن نجاح هذا المسار هو ثمرة تكامل رؤية المجموعة وقدرتها على ابتكار حلول لوجستية مرنة تضمن وصول منتجاتنا إلى كافة الدول مهما كانت التحديات الراهنة. نحن لا نطلق مجرد طريق شحن جديد، بل نؤكد على قدرة 'بل' على الربط بين عملياتها في أوروبا والشرق الأوسط من خلال حلول متكاملة تضع احتياجات المستهلك في المقام الأول، وتستفيد من الموقع العبقري لمصر كقلب نابض لحركة التجارة الإقليمية".

وعلق طارق صوفي، مدير عمليات سلسلة التوريد لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، قائلاً: "إن تفعيل هذا الجسر اللوجستي يعكس كفاءة العمليات التشغيلية لمجموعة 'بل' من خلال حلول لوجستية مبتكرة. هذا المسار يختصر المسافات ويعزز من مرونة سلاسل التوريد لدينا، ويؤكد على الدور الاستراتيجي لمصر كحلقة وصل رئيسية تربط مصانعنا في أوروبا بأسواقنا المتنامية في الخليج العربي."

من الجدير بالذكر، انه بهذه الخطوة، تستمر مجموعة 'بل' في تعزيز استثماراتها لتطوير سلاسل التوريد، بما يضمن استدامة تدفق منتجاتها وترسيخ مكانة مصر كمنصة انطلاق رئيسية نحو الأسواق العالمية. وتعد المجموعة اليوم من الرواد عالمياً في قطاع الأجبان والوجبات الصحية، وتتواجد فى مصر من خلال شركة 'بل مصر' والتي تلتزم بتقديم منتجات مبتكرة تعتمد على كفاءات محلية تساهم في دعم الاقتصاد القومي والوصول بالمنتج المصري إلى أعلى مستويات التنافسية الدولية.

نبذة عن شركة بل مصر:

مجموعة بل، إحدى المجموعات العالمية الرائدة في قطاع الوجبات الخفيفة الصحية المبنية على الألبان والفواكه. وتسعى إلى توفير غذاء أكثر صحة واستدامة للجميع. وتضم محفظتها علامات تجارية عالمية متميزة مثل "لافاش كي ري®"، "كيري®"، "بيبي بل®"، "بورسين®"، "بوم بوت®"، و"غوغو سكويز®"، بالإضافة إلى ما يزيد عن عشرين علامة تجارية محلية.

ساهمت هذه العلامات مجتمعة في وصول مبيعات المجموعة إلى 3.7 مليار يورو في عام 2024. ويعمل في المجموعة نحو 11,000 موظف ضمن شبكة تضم 60 فرعاً عالمياً، مع تصنيع المنتجات في 30 موقع إنتاج وتوزيعها في أكثر من 120 دولة، بما يضمن وصولها إلى ملايين المستهلكين يومياً.

-انتهى-

#بياناتشركات