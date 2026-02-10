القاهرة، أعلنت شركة بلتون القابضة عن إتمام شركتها التابعة والمملوكة بالكامل، بلتون كابيتال، الاستحواذ على كامل أسهم مجموعة باوباب ليكون إجمالي مبلغ الإستحواذ بلغ 197.6 مليون يورو. في أول صفقة استحواذ عابرة للحدود تنفذها بلتون، وأكبر صفقة من نوعها في تاريخها. وتعكس الصفقة التزام الإدارة بخلق قيمة مستدامة للمساهمين عبر التوسع المدروس في الأسواق الواعدة.

وجاء إتمام الصفقة بعد الحصول على جميع الموافقات الرقابية اللازمة، لتعكس الثقة في قوة شركة بلتون ومساهميها وفريق إدارتها، كما تمثل خطوة محورية في دعم خطط الشركة التوسعية وتعزيز استثماراتها في الأصول العابرة للحدود داخل القارة الإفريقية.

ومن خلال هذا الاستحواذ، توسّع بلتون نطاق أعمالها ليشمل سبع دول إفريقية هي: السنغال، كوت ديفوار، مدغشقر، بوركينا فاسو، مالي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، في خطوة تعزز حضورها الإقليمي وتدعم استراتيجيتها للنمو.

وتُعد مجموعة باوباب من المؤسسات الرائدة في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، مع تركيز واضح على الحلول الرقمية. وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، قامت المجموعة بتقديم خدماتها لحوالي 1.6 مليون عميل، وتدير محفظة تمويلية بقيمة 848.8 مليون يورو، حيث يتم توجيه نحو 50% من القروض عبر قنوات رقمية تعتمد على أنظمة ذكية لاتخاذ قرارات الائتمان. ومنذ تأسيسها قبل أكثر من 20 عامًا، قامت المجموعة بمنح نحو أربعة ملايين تمويلاً للمشروعات الصغيرة، بإجمالي تمويلات تجاوزت 9.2 مليار يورو.

ويجمع هذا الاستحواذ بين القدرات التشغيلية والخبرة الإقليمية لبلتون ونموذجها المالي القائم على الابتكار وتحليل البيانات، وبين الحضور المحلي العميق لمجموعة باوباب، بما يسهم في تمكين النمو المستدام، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، وتعزيز ريادة الأعمال في مختلف الأسواق.

ومع إتمام الصفقة، ستعمل بلتون ومجموعة باوباب بشكل وثيق على تطوير وتوسيع حلول مالية شاملة ومدعومة بالتكنولوجيا، بما يدعم النمو طويل الأجل في أنحاء القارة الإفريقية، وذلك استكمالًا لاتفاقية شراء الأسهم الاستراتيجية الموقعة في 11 فبراير 2025 عقب استيفاء جميع الموافقات الرقابية المطلوبة.

