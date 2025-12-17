الرياض: أعلنت شركة «بلاك لين» العالمية المتخصصة في خدمات النقل مع سائق، عن توقيع اتفاقية تعاون مع «شركة الطائرات المروحية (THC)»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة (PIF) وأكبر مشغّل تجاري للطائرات المروحية في المملكة العربية السعودية، بهدف تقديم تجربة تنقّل فاخرة ومتكاملة تجمع بين النقل الجوي والبري.

وتهدف الاتفاقية إلى الربط بين خدمات النقل الجوي بالطائرات المروحية وخدمات النقل مع سائق، بما يعزّز تكامل خدمات السفر ضمن بنية النقل الحضري. وفي مرحلتها الأولى، تركّز الشراكة على اعتماد خدمات «بلاك لين» لتأمين تنقّل الضيوف من وإلى قواعد «شركة الطائرات المروحية»، بما يشمل نقاط الانطلاق والوصول. كما يعمل الطرفان على دراسة فرص التكامل التقني بين قنواتهما الرقمية، بما في ذلك التطبيقات، بهدف تطوير آليات الحجز وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة مستقبلًا.

ومع استمرار شركة «بلاك لين» في تعزيز حضورها ضمن منظومة التنقّل الفاخر في المملكة، أكّد الدكتور جينس وولتورف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسّس للشركة، أهمية هذه الشراكة قائلاً:

"تعكس هذه الشراكة مع «شركة الطائرات المروحية» توجّه «بلاك لين» نحو تطوير حلول تنقّل فاخرة تجمع بين النقل الجوي وخدمات النقل مع سائق. ومن خلال توحيد خدمات «بلاك لين» العالمية وخبرة «شركة الطائرات المروحية» في خدمات النقل الجوي، نعمل على تقديم تجربة متكاملة تلبي تطلعات المسافرين الباحثين عن خدمات مترابطة بين الجو والبر. وتمثّل هذه الخطوة أساسًا لوضع معايير جديدة في سهولة التنقّل وجودة الخدمة ومستوى تخصيصها ضمن قطاع التنقّل الحضري".

ومن جانبه، قال الكابتن أرنو مارتينيز، الرئيس التنفيذي لـ «شركة الطائرات المروحية»:

"يمثّل هذا التعاون مع «بلاك لين» التزام «شركة الطائرات المروحية» بتطوير منظومة النقل الجوي في المملكة. ومن خلال تكامل خدمات النقل الجوي مع خدمات النقل البري، نعمل على تعزيز تجربة التنقّل للضيوف ودعم مستهدفات المملكة نحو منظومة نقل أكثر تكاملًا وترابطًا. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه مشترك لتقديم حلول تنقّل حضري وخدمات موحّدة تُلبّي احتياجات الضيوف في المملكة".

وضمن إطار هذا التعاون، يعمل الطرفان على تطوير تجربة تنقّل شاملة وفق أعلى المعايير المعتمدة في تجربة الضيوف، بما يعزز سلاسة الرحلة وجودتها، من خلال تنسيق مشترك لخطط التنفيذ وإجراء تجارب تشغيلية تشمل الرحلات التجريبية ومراحل التنقّل المرتبطة بها.

وتركّز الشراكة في مرحلتها الأولى على مسارات مختارة ذات طلب مرتفع، انطلاقًا من مدينة الرياض ومراكز السفر الحيوية، تمهيدًا لتفعيل الخدمة المتكاملة في وجهات محددة بعد استكمال مراحل الاختبار والتشغيل. ومن خلال دمج التقنيات المطوّرة مع خدمات الضيافة المصمّمة بعناية، تسهم الشراكة في الارتقاء بتجربة التنقّل الفاخر في المملكة العربية السعودية وخارجها.

نبذة عن شركة "بلاك لين":

تُعد "بلاك لين" من الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات النقل الفاخر مع سائق. وتتمثّل مهمتها في توفير تجارب تنقّل استثنائية لضيوفها حول العالم، من خلال حلول مبتكرة تسهم في الارتقاء بصناعة النقل وتطوير مستقبلها. تشمل خدمات "بلاك لين" النقل من وإلى المطارات، والتنقل بين المدن وداخلها، بالإضافة إلى خدمة السائق بالساعة، سواء بالحجز المسبق أو عند الطلب، وذلك في أكثر من 50 دولة. ويضم فريق الشركة نحو 400 موظف، إلى جانب آلاف الشركاء من السائقين المحترفين، الذين يلتزمون بأعلى معايير الجودة والموثوقية. ومن خلال إعادة تعريف مفهوم النقل الفاخر، تتيح "بلاك لين" فرصاً جديدة لشركائها، وتسهم في ترسيخ معايير متقدّمة في الاستدامة وحماية المناخ، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في قطاع التنقّل.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني blacklane.comأو تحميل تطبيق «بلاك لين» عبر نظامي Android وiOS.

للاستفسارات الإعلامية العالمية حول شركة "بلاك لين"، يُرجى التواصل مع: سارة راثبون، press@blacklane.com

نبذة عن شركة الطائرات المروحية:

تم إطلاق شركة الطائرات المروحية THC من قبل صندوق الاستثمارات العامة كجزء من استراتيجيتها لتفعيل القطاعات الواعدة، ودعم رؤية 2030 عبر إيجاد منظومة متكاملة وجديدة لقطاع الطيران التجاري، وإثراءه بتقديم خدمات النقل الجوي الآمنة والفعالة في المملكة العربية السعودية. ويجدر بالذكر بأن شركة الطائرات المروحية THC هي أكبر شركة محلية مشغلة للطائرات المروحية التجارية حيث قامت بإطلاق عملياتها منتصف عام 2019م. وتمتلك الشركة +60 طائرة مروحية لتقديم خدماتها لمجموعة متنوعة من القطاعات، والتي تشمل خدمات الإسعاف الجوي، الأعمال الجوية، وخدمات رفع الأحمال الثقيلة، ورحلات النقل الخاصة، والرحلات السياحية في أرجاء المملكة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: https://helicopter.com.sa/ar

-انتهى-

#بياناتشركات