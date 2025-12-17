أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت بريسايت، الشركة العالمية الرائدة في تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، فتح باب التقديم للدفعة الثانية من برنامج مسرّع الذكاء الاصطناعي. ويمثّل هذا الإنجاز مرحلة جديدة في مبادرتها الهادفة إلى تطوير حلول ذكاء اصطناعي جاهزة للتوسّع في السوق، ودعم تبنّي التقنيات المتقدّمة تجارياً.

صُمّم البرنامج لتسريع مسار تحويل الابتكار إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق التجاري، وتعجيل نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي التطبيقي التي تمثّل الجيل المقبل من الابتكارات العالمية في هذا المجال.

واعتباراَ من 15 ديسمبر 2025، يمكن للشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي والمؤسسين وروّاد الأعمال من مختلف أنحاء العالم تقديم طلبات الانضمام إلى البرنامج. ويُغلق باب التقديم في 31 يناير 2026، حيث ستقوم بريسايت بإجراء عمليات الفرز والمقابلات خلال شهر فبراير لأفضل 30 متقدماً، على أن تتبعها فعالية "يوم العروض" لاختيار المتأهلين النهائيين.

تعتمد الدفعة الثانية من برنامج مسرّع الذكاء الاصطناعي على نجاح الدفعة الأولى من الشركات الناشئة، والتي حققت نتائج تجارية مبكرة وأرست شراكات استراتيجية عبر قطاعات متعددة.

شهدت الدفعة الأولى أكثر من 120 طلباً من 17 دولة، وتم اختيار 10 شركات ناشئة لإتمام برنامج تسريع منظم مدته ستة أشهر. واليوم، تمثّل هذه الشركات قيمة إجمالية تتجاوز 300 مليون دولار أمريكي. كما ولّدت أكثر من 70 فرصة تجارية واستراتيجية مؤهّلة خلال 52 يومًا فقط من انطلاق البرنامج، بينما تخوض عدة شركات ناشئة محادثات متقدمة حول الشراكات والعقود مع شركات مجموعة G42، والمؤسسات الكبرى، والجهات الحكومية داخل الدولة وعلى المستوى الدولي. وتشمل هذه الشركات؛ Vulcan مع AstraTech و CPX، و AlphaGeo مع Space42، و Waverity مع AIQ، و Nodeshift و Ajari و Dreq مع Presight وغيرها.

كما شهدت الدفعة الأولى تقدماً ملحوظاً عبر مسار تجاري عالي الأثر تضمن مخيماً تدريبياً مكثفاً لمدة ثلاثة أيام، وفرص حضور بارزة في فعاليات صناعية رائدة مثل "جيتكس" و"أديبك"، ما أسهم في تعزيز الزخم التجاري ورفع مستوى ظهور الشركات الناشئة لدى صُنّاع القرار في المؤسسات.

وسيحصل المشاركون في الدفعة الثانية على إمكانية وصول مباشرة إلى الأسواق عبر بريسايت ومجموعة G42 ومنظومة شركائها العالمية، إلى جانب مسارات تجارية منظّمة تدعم تطوير نماذج إثبات المفهوم، وتنفيذ المشاريع التجريبية، وإبرام عقود محتملة مع المؤسسات والشركات والجهات الحكومية. ويوفّر البرنامج إمكانية الوصول إلى قدرات حوسبة متقدّمة للذكاء الاصطناعي وبنية تحتية مؤسسية عالية الجاهزية لدعم تطوير النماذج وتوسيع نطاقها، مدعومة بإرشاد تقني وتجاري متخصص من بريسايت وG42 وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومايكروسوفت، إلى جانب نخبة من خبراء الصناعة العالميين.

كما ستستفيد الشركات الناشئة من فرص ظهور واسعة التأثير من خلال أيام العروض التقديمية وأيام استعراض الحلول والمشاركة في أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة، فضلًا عن إتاحة الفرصة لتقديم مشاريعها أمام "صندوق بريسايت شروق I"، لدراسة فرص استثمار استراتيجية محتملة. ويمتد الدعم إلى ما بعد فترة المسرّع الرسمية، على مدى يقارب اثني عشر شهراً من المتابعة بعد انتهاء البرنامج، بما يسهم في دفع عجلة التوسّع المستدام، وبناء الشراكات، وتطبيق الحلول على مستوى المؤسسات. وتعزّز الدفعة الجديدة مواءمة البرنامج مع رؤية بريسايت طويلة الأمد، والطموحات الأوسع لمجموعة G42، ومنظومة الذكاء الاصطناعي المتنامية في إمارة أبوظبي.

وأوضح توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لبريسايت: "سيُعاد تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي على أيدي الشركات القادرة على التوسّع المسؤول والمساهمة بتأثير حقيقي، حيث تواجه العديد من الشركات الناشئة عقبة في التوسع بالذكاء الاصطناعي، لا بسبب نقص الابتكار، بل بسبب محدودية الوصول إلى البنية التحتية المؤسسية، والشركاء الاستراتيجيين، والقنوات التجارية، ورأس المال اللازم للنموّ. وقد صُمّم برنامج بريسايت لتسريع الذكاء الاصطناعي لتجاوز هذه العقبات من خلال الجمع بين القدرات الحوسبية المتقدمة، والشراكات التقنية، والفرص التجارية الحقيقية، والدعم المؤسسي، لتمكين المؤسسين من التحقق من تقنياتهم والمضي نحو التطبيق في العالم الحقيقي."

ويحظى برنامج مسرّع الذكاء الاصطناعي من بريسايت أيضًا بتوجيه مجلس استشاري عالمي يهدف إلى تعزيز الأثر التجاري ودعم ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لابتكار الذكاء الاصطناعي. ويرأس المجلس معالي منصور المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة بريسايت، وينضم إليه جاك سيلبي، المدير الإداري في "ثيل كابيتال"، وميغ سونغ كوو MX، المؤسس والشريك الإداري لشركة K3 Ventures.

وتشمل قائمة الشركاء في برنامج مسرّع الذكاء الاصطناعي من بريسايت كلًّا من: مايكروسوفت، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وHub71، وAstana Hub، وشروق بارتنرز، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومركز دبي التجاري العالمي، ومجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، وشركات مجموعة G42. ويمتد دعم البرنامج لمدة تصل إلى 12 شهراً بعد انتهاء البرنامج لمساعدة المشاركين على التقدم بمسارهم نحو تطبيقات مؤسسية قابلة للتوسع.

وبناءً على هذا الزخم، تدعو بريسايت الآن المؤسسي الطموحين والشركات الناشئة وروّاد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، ممّن يركّزون على النشر المؤسسي والتطبيقات الواقعية، إلى تقديم طلباتهم، والمشاركة في منصة مصمّمة خصيصاً لتحويل الابتكار في مراحله المبكرة إلى نتائج تجارية ملموسة يمكن التوسع بها في المستقبل.

بريسايت هي شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك معظم أسهمها شركة "جي 42" ومقرّها أبوظبي. تعدّ بريسايت الشركة الرائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المنطقة؛ حيث تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع، وعلى كل نطاق، لإيجاد فرص الأعمال، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. وبفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز، والمعزّزة بمنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات الواعية، لصنع السياسات وتأسيس مجتمعات أكثر أماناً وصحة وسعادة واستدامة. ومن خلال مجموعتها الفريدة من المنتجات والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت اليوم على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام، لتسريع تحقيق الاستراتيجيات والطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي.

