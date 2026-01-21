أعلنت شركة "بريجستون" (Bridgestone) اليوم عن إطلاق أنشطة مشتركة بالتعاون مع مجموعة "الخطوط الجوية الإثيوبية"1*، أكبر شركة طيران في أفريقيا، ومؤسسة المطارات الإثيوبية في مطار بولي الدولي بأديس أبابا. وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من المخلفات والأجسام الغريبة (FOD) في ساحات المطارات، بما يضمن تسيير عمليات طيران آمنة وموثوقة. ويعدّ هذا التعاون الأول من نوعه بين "بريجستون" وشركة طيران ومطار في آن معاً.

وتعتبر إدارة المخلفات والأجسام الغريبة في المطارات ركيزة أساسية لضمان سلامة الطيران، وسبق وأن تسببت هذه المخلفات في مطار بولي الدولي، المركز الرئيسي لعمليات الخطوط الجوية الإثيوبية، في حدوث مشاكل بالإطارات أثَّرت على جداول الرحلات، ما أبرز الحاجة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية عبر إدارة هذه المخلفات بطريقة أفضل.

وتمتلك "بريجستون" نظاماً متطوراً لفحص وتحليل جميع الإطارات المستعملة التي يتم استرجاعها من شركات الطيران، كما تقوم الشركة بجمع بيانات دقيقة حول المخلفات الخاصة بكل شركة. واستناداً إلى خبراتها الواسعة وهذه البيانات، قامت الشركة بتحليل وضع المخلفات في مطار بولي الدولي واقترحت تنفيذ أنشطة بالتعاون مع الخطوط الجوية الإثيوبية والمطارات الإثيوبية للحد منها. وواصلت "بريجستون" دعم وتعزيز دوريات التفتيش المنتظمة التي يُجريها موظفو المطار، وذلك من خلال تحليل البيانات استناداً إلى أماكن توزيع المخلفات، وإعداد خرائط للمخاطر، وتقديم توصيات لجمع المخلفات بكفاءة، فضلاً عن تنظيم أنشطة للتوعية بتأثير هذه المواد.

وأفضى هذا التعاون إلى خفض معدل الحوادث المتعلقة بإطارات الطائرات والناجمة عن الأجسام الغريبة بصورة ملحوظة مقارنة بالفترة التي سبقت إطلاق المبادرة المشتركة، الأمر الذي انعكس إيجابياً على الالتزام بمواعيد الرحلات وأمان عمليات طيران الخطوط الجوية الإثيوبية. علاوة على ذلك، ساهمت المبادرة في تعزيز الإنتاجية والقيمة الاقتصادية والاستدامة في العمليات الجوية، من خلال زيادة الاعتماد على الإطارات المُجدَّدة (Retreaded Tires) 2*.

وتتطلع "مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية" و"بريجستون" إلى مواصلة تعزيز آفاق هذا التعاون المشترك، والمساهمة في تطوير قطاع الطيران ودعم المجتمع.

وقال ريتا ميلاكو، الرئيس التنفيذي للعمليات في الخطوط الجوية الإثيوبية: "تضع الخطوط الجوية الإثيوبية سلامة المسافرين والموظفين والطائرات على رأس أولوياتها. ويسعدنا التعاون مع "بريجستون" لتعزيز جهودنا الرامية إلى الحد من المخلفات والأجسام الغريبة في مطار بولي الدولي بأديس أبابا، وضمان سير العمليات بأمان في هذا المطار المحوري".

من جانبه، قال جيتانيه أديرا، المدير العام للمطارات الإثيوبية: "نلتزم دوماً بأعلى معايير السلامة في مطار بولي الدولي. ويُجسد هذا الإنجاز النوعي في تقليل المخلفات والأجسام الغريبة التزامنا الراسخ بأمان العمليات والتعاون الوثيق مع "بريجستون". ويسرنا أن نشهد النتائج الإيجابية لتعاوننا على صعيد الارتقاء بأمان العمليات، وتعزيز الإنتاجية والقيمة الاقتصادية".

وقال جان-فيليب مينيه، مدير عام شركة "بريجستون لإطارات الطائرات في أوروبا": "أتاح لنا هذا التعاون دفع عجلة الابتكار وتقديم حلول مخصصة عبر الجمع بين الرؤى والدروس المستفادة من التحديات التشغيلية للخطوط الجوية الإثيوبية من جهة، وتقنياتنا وخبراتنا في مجال التحليل من جهةٍ أخرى. ويسعدنا أن نساهم في تشغيل الطائرات بأمان، وتحسين الإنتاجية التشغيلية من خلال الابتكار المشترك، والحد بشكل كبير من مخلفات الأجسام الغريبة على أسطح المطارات. ونتطلع لمواصلة توسيع وتطوير هذا الحل المبتكر، لنمضي قُدُماً في تعزيز قيمة منتجاتنا "دان توتسو"3*، وترسيخ ثقة عملائنا".

وأضاف مينيه: "نلتزم بتوفير قيمة مجتمعية وعملية مبنية على الابتكار المشترك من خلال توسيع وتعزيز الحلول المقدمة لشركات الطيران، وذلك انسجاماً مع التزاماتنا المؤسسية الثمانية "E8"4* التي تركز على الكفاءة عبر الالتزام بتحقيق أقصى إنتاجية من خلال تطوير نظام التنقل، والتوسع من خلال الالتزام بتقديم وسائل نقل لا تتوقف وابتكارات تدفع بالأفراد والعالم قدماً".

*1الخطوط الجوية الإثيوبية، هي أكبر مجموعة طيران في أفريقيا، تشغل رحلات من أديس أبابا إلى 145 وجهة دولية للركاب والشحن، من ضمنها 65 مدينة في أفريقيا. وتركز الشركة على راحة الركاب والاستدامة البيئية، مستخدمةً أحدث الطائرات مثل بوينغ 737 و777 و787 وإيرباص A350-900 وA350-1000.

*2يتم إنتاج الإطارات المجددة باستبدال المداس البالي للإطارات المستعملة، مما يتيح إعادة استخدام الهياكل الأساسية للإطار. وتطيل هذه العملية من عمر الإطار، وتقلل النفايات، وتساهم في حفظ الموارد وتعزيز الاستدامة البيئية.

3* يشير المصطلح (Dan-Tosu) إلى توجه شركة "بريجستون" لتكون شركة رائدة في مجال عملها.

*4 تبنت مجموعة "بريجستون" التزاماتها المؤسسة الثمانية "E8" لتحقيق رؤيتها نحو العام 2050: "المضي قُدُماً في الالتزام الاجتماعي والقيمة التي نتيحها للمجتمع والعملاء كشركة مزودة للحلول المستدامة". وتشكل هذه الالتزامات محور عمل المجموعة لدفع عجلة الإدارة، وكسب ثقة الأجيال القادمة. وتتضمن هذه الالتزامات ثماني قيمٍ مؤسسة، وهي: الطاقة؛ والبيئة؛ والكفاءة؛ والتوسُّع؛ والاقتصاد؛ والتعاطف؛ والسهولة؛ والتمكين. وتلتزم المجموعة بهذه القيم من خلال أهدافها وعملياتها، بالتعاون مع الموظفين والمجتمع والشركاء والعملاء للمساعدة في بناء مجتمع مستدام.

نبذة عن شركة "بريجستون":

تعد "بريجستون" شركةً عالمية رائدة في مجال إنتاج الإطارات والمطاط، مرتكزةً على خبراتها الواسعة في تقديم حلول التنقل الآمن والمستدام. وتتخذ الشركة من طوكيو مقراً رئيسياً لها، وتعتمد على فريق عملٍ يضم قرابة 130,000 موظف على مستوى العالم، وتغطي عملياتها أكثر من 150 دولة وإقليم. وتقدم "بريجستون" مجموعةً متنوعة من المنتجات، تشمل الإطارات عالية الجودة والحلول المتطورة المدعومة بتقنيات مبتكرة، مما يحسّن طريقة تنقل الأفراد وجودة حياتهم وعملهم حول العالم.

