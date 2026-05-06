أعلنت "بريجستون"، الشركة العالمية الرائدة في مجال صناعة الإطارات وحلول التنقل المستدام، عن توسيع محفظة منتجاتها الزراعية لتلبية متطلبات الجيل الأحدث من الجرارات عالية القدرة. وتتضمن مجموعة إطارات "في. تي. تراكتور" (VT-TRACTOR) الحالية 6 أحجام إضافية كبيرة جداً (XXL)، بأقطار تتراوح بين 38 و46 بوصة، لتوفير ميزات متقدمة وأداء استثنائي.

وتتميز هذه الإطارات الجديدة بقوة سحب عالية، وعمر افتراضي أطول، ومتانة معززة. كما توفر المجموعة الموسعة محيط دوران محسن لضمان التوافق المثالي لحركة الإطارات بين المحورين الأمامي والخلفي.

وقال أندريا ماركونسيني، مدير قسم الزراعة لدى "بريجستون" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يعتمد المزارعون اليوم على جرارات أكبر وأكثر قوة، ما يتطلب إطارات قادرة على مواكبة هذه التطورات للعمل بكفاءة أعلى في الظروف الصعبة".

وأضاف: "صُمّمت مجموعة "في. تي. تراكتور" المحدثة لضمان إنجاز الأعمال الميدانية بسرعة وكفاءة أكبر، إلى جانب إطالة العمر الافتراضي للإطارات، ما يسهم في خفض التكاليف على المدى الطويل".

الاعتماد على أحدث التقنيات الهندسية للإطارات

وتستند مزايا الأداء في الإطارات الجديدة إلى مجموعة من خصائص التصميم المتقدمة. وجرى تطوير هذه الإطارات استناداً إلى معايير التصميم الدقيقة الخاصة بالشركة، وباستخدام تقنيات المحاكاة الافتراضية ثلاثية الأبعاد. وتتميز الإطارات بمداس أعمق وأعرض لضمان التوازن المثالي بين قوة السحب ومقاومة التآكل. وعلاوة على ذلك، يتيح التصميم المبتكر والحاصل على براءة اختراع لنتوءات الإطار (Involute lug design) زيادة في حجم النتوءات بنسبة تصل إلى 12% مقارنة بالمنتجات المنافسة*، ما يعزز قوة السحب ويقلل من هدر الطاقة، مع الحفاظ على الأداء العالي بمرور الوقت.

وتتحقق المتانة المعززة في المجموعة الموسعة بفضل التصميم الفريد لحافة الإطار (S-LINE) من "بريجستون". ويوفر هذا التصميم مرونة أعلى عند مستويات الضغط المنخفضة، ما يسهم في الحد من انضغاط التربة، مع الحفاظ على المتانة العالية في ظل الحمولات الثقيلة والمتغيرة، ومنع انزلاق حافة الإطار. ويتكامل هذا التصميم القوي مع هيكل خارجي عالي المتانة يضمن توزيعاً متساوياً للضغط على التربة، الأمر الذي يعزز الأداء الميداني، ويطيل العمر الافتراضي للإطار، ويمنع التشققات المحيطية وتلك التي تصيب جوانب الإطار. كما يضمن محيط الدوران المحسن في هذه المجموعة الجديدة من الإطارات قوة سحب مناسبة، ويقلل من تآكل الإطارات، ويمنع إجهاد نظام نقل الحركة، ويرفع كفاءة استهلاك الوقود، مع الحفاظ على دقة التوجيه والاستقرار العام للمركبة.

وتتوافق الإطارات الجديدة مع أنظمة نفخ الإطارات المركزية (CTIS)، ما يتيح للمشغلين تعديل الضغط بسهولة ليناسب مختلف التطبيقات.

استثمار بقيمة 10 ملايين يورو لتعزيز قدرات التصنيع

ويأتي إطلاق الأحجام الكبيرة جداً من إطارات "في. تي. تراكتور" مدعوماً باستثمار كبير بلغت قيمته 10 ملايين يورو في مصنع "بريجستون" بمنطقة بوينتي سان ميغيل بإسبانيا. وأسهم هذا الاستثمار في تطوير قدرات تصنيعية جديدة، شملت تبني تكنولوجيا إنتاج متقدمة وتوفير معدات متخصصة لصناعة إطارات بقطر كبير يصل إلى 44 و46 بوصة. كما أدى الاستثمار إلى زيادة القدرة الإنتاجية للشركة في مجال الإطارات الزراعية الضخمة.

ومن المقرر إطلاق الأحجام الجديدة من هذه الإطارات تدريجياً اعتباراً من أبريل 2026، لتوسيع نطاق التغطية للجرارات عالية القدرة، وضمان التوافق مع شريحة أوسع من الآليات الزراعية الحديثة.

*استناداً إلى اختبارات القياس التي أجرتها "بريجستون" على إطارات (Bridgestone VT-TRACTOR)، و(Michelin AXIOBIB2)، و(Trelleborg TM1060 VF750/70R44)، و(VF900/65R46).

نبذة عن "بريجستون" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:

تعد "بريجستون" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (Bridgestone EMEA) وحدة الأعمال الاستراتيجية الإقليمية لشركة "بريجستون كوربوريشن"، الرائدة عالمياً في مجال صناعة الإطارات وحلول التنقل المستدام.

يقع المقر الرئيسي للشركة في زافنتم في بلجيكا، وتضم أكثر من 14,000 موظفاً وتدير أعمالها في 35 دولة في مختلف أنحاء المنطقة.

- أكثر من 800 مليون يورو حجم الإنفاق السنوي العالمي على البحوث والتطوير

- مركز للبحوث والتطوير وحلبة للاختبار

- أكثر من 3,400 منفذ للبيع

- 13 مصنعاً للإطارات

توفر "بريجستون" مجموعة متنوعة من منتجات وتقنيات الإطارات الممتازة وحلول النقل المتطورة. وتتمثل رؤية الشركة في توفير قيمة للمجتمع والعملاء كشركة للحلول المستدامة. ويشكل التزام بريجستون (Bridgestone E8)، وهو إطار عمل من ثماني قيم هي؛ الطاقة والبيئة والكفاءة والتوسع والاقتصاد والتعاطف والسهولة والتمكين، العامل الموجه لأولويات الشركة الاستراتيجية وعمليات اتخاذ القرار والتطور الثقافي وإجراءات الاستدامة في سعيها لتحقيق رؤيتها.

