دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت بريبكو مِنت، أول منصة لترميز العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأول منصة عالميًا تُبرم شراكة مع جهة حكومية هي دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) لترميز سند ملكية عقاري، عن إطلاق أول سوق تداول لها في 20 فبراير عبر تطبيق بريبكو مِنت.

ويأتي إطلاق السوق عقب النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من بريبكو مِنت، والتي ركّزت على اختبار الأطر التنظيمية والتشريعية والتقنية اللازمة لترميز الأصول العقارية مباشرة على سندات الملكية. وشهدت المرحلة التجريبية مشاركة قوية من المستثمرين، حيث استقطبت مستثمرين من أكثر من 50 جنسية، وسهّلت استثمارات في عقارات مرمَّزة تجاوزت 18.5 مليون د.إ.، مع تمويل أحد العقارات بالكامل خلال وقت قياسي بلغ دقيقة و58 ثانية فقط.

وبناءً على نجاح المرحلة الأولى، تمثّل المرحلة الثانية الانتقال إلى الطور التالي من المبادرة، من خلال إتاحة أنشطة إعادة البيع ضمن بيئة ثانوية منظَّمة عبر تطبيق بريبكو مِنت، بما يشير إلى التحوّل من مرحلة الاختبار التجريبي إلى التنفيذ التشغيلي الكامل. ويعكس إطلاق السوق تنامي التكامل الإقليمي بين تقنيات البلوك تشين والتنظيم وملكية العقارات.

وقد تم تطوير المنصة في إطار شراكة استراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)، وبترخيص من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، حيث تُمكّن بريبكو مِنت تقسيم الأصول العقارية إلى رموز رقمية تمثّل حصص الملكية. ومن خلال السوق، سيتمكّن المستثمرون من شراء وبيع وتحويل هذه الرموز على مدار 24 ساعة يوميًا، 7 أيام في الأسبوع عبر تطبيق بريبكو مِنت، وذلك وفق ضوابط تنظيمية وإجراءات امتثال معتمدة.

وقد صُمِّمت المنصة لدعم أهداف استراتيجية قطاع العقارات في دبي 2033، التي تُولي أولوية لتحقيق توازن السوق، وتعزيز الشفافية، وتحسين تجربة المستثمر. ومن خلال إدخال سيولة أكبر إلى نموذج الملكية الجزئية، تعالج السوق أحد أبرز التحديات الهيكلية المرتبطة بالاستثمار العقاري، والمتمثّل في إتاحة الوصول وخيارات الخروج.

وتتوفر منصة بريبكو مِنت حاليًا لمقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة من عمر 18 عامًا فما فوق ممن يحملون هوية إماراتية سارية، ما يوفّر مسارًا منظَّمًا للمشاركة في الملكية العقارية الجزئية.

وفي تعليقه على إطلاق سوق بريبكو مِنت، قال عيسى إبراهيم، الشريك المؤسِّس ورئيس شركة بريبكو:

«لا يزال العقار من أهم فئات الأصول، لكنه في الوقت ذاته من الأقل إتاحة، نظرًا لارتفاع متطلبات رأس المال، ومحدودية السيولة، وتجزؤ الإجراءات. يقدّم سوق بريبكو مِنت نموذجًا جديدًا يتيح للمستثمرين المشاركة في ملكية العقارات بمرونة أكبر، مع الحفاظ على الضمانات التنظيمية. إننا نبني البنية التحتية لمستقبل الملكية، حيث يمكن الوصول إلى العقارات وامتلاكها ونقلها رقميًا ضمن منظومة موثوقة».

وإلى جانب المعاملات الفردية، يُتوقَّع أن يُسهم السوق في تعزيز الثقة بالملكية الجزئية من خلال توفير سيولة منظَّمة وإجراءات موحَّدة للأصول المرمَّزة.

ومع استمرار تطوّر نماذج الملكية الرقمية، يشير سوق بريبكو مِنت إلى تحوّل نحو أسواق عقارية أكثر سيولة وشفافية وإتاحة، تجمع بين العقارات والبنية التحتية المالية وتنظيم الأصول الرقمية ضمن منظومة واحدة متكاملة.

وتُسهم هذه المبادرة في تعزيز ريادة دبي في الابتكار العقاري، مبرهنةً كيف يمكن للتعاون الحكومي والوضوح التنظيمي والتكنولوجيا إعادة تشكيل نماذج الملكية وتوسيع نطاق المشاركة في واحدة من أهم فئات الأصول عالميًا.

