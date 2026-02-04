أعلنت بريبكو مورغيج، ذراع التمويل العقاري التابعة لمنصة بريبكو الرائدة في مجال التقنيات العقارية (PropTech)، عن تجاوزها حاجز مليار د.إ. في إجمالي التمويلات العقارية المصروفة خلال شهر يناير 2026، في إنجاز قياسي يُعد الأكبر في تاريخ الشركة، ويضع بريبكو ضمن أعلى منصات التمويل العقاري من حيث الحجم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يُصنَّف هذا الإنجاز كأحد أكبر أحجام التمويل العقاري التي تم تسجيلها خلال شهر واحد في دولة الإمارات.

ويعكس هذا الإنجاز قدرة بريبكو مورغيج على إدارة عمليات التمويل العقاري بكفاءة وعلى نطاق واسع، بدءًا من الاستقطاب والمعالجة وحتى إتمام الصفقات، عبر شريحة متنوعة من المشترين. وخلال شهر يناير 2026، بلغ متوسط قيمة التمويل العقاري 1.7 مليون د.إ.، فيما وصلت قيمة أكبر تمويل عقاري فردي إلى 60 مليون د.إ.، ما يعكس قوة الأداء في كل من قطاعي الإسكان المتوسط والعقارات السكنية عالية القيمة.

كما تميز الأداء التشغيلي خلال هذه الفترة القياسية بالقدرة على إتمام إحدى معاملات التمويل العقاري خلال 10 ساعات عمل فقط، شملت الرحلة الكاملة منذ تقديم طلب العميل واستكمال الطلب، مرورًا بحجز التقييم العقاري وتنفيذه، وصولًا إلى إصدار خطاب العرض النهائي.

وشملت التمويلات المنجزة خلال شهر يناير مشترين من أكثر من 50 جنسية مختلفة، ما يؤكد عمق وتنوع الطلب على العقارات في دولة الإمارات. وبلغت حصة العملاء غير المقيمين 15% من إجمالي حجم التمويلات، الأمر الذي يبرز أهمية المنصات الرقمية الموثوقة في دعم الاستثمارات العقارية العابرة للحدود.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا للزخم القوي الذي حققته بريبكو مورغيج خلال عام 2025، حيث ساعدت المنصة 4,767 مشتريًا على الحصول على التمويل العقاري، في مؤشر واضح على الطلب المتنامي على حلول التمويل السلسة والشفافة. وحتى اليوم، عقدت بريبكو مورغيج شراكات مع أكثر من 19 بنكًا، ما يتيح للعملاء الوصول إلى خيارات تمويل تنافسية عبر منصة رقمية موحدة.

ولا يعكس هذا الرقم نمو الشركة فحسب، بل يجسد تحولًا أوسع في كيفية الوصول إلى رأس المال وتوظيفه داخل سوق الإسكان في المنطقة. إذ باتت منصات التمويل العقاري الرقمية تلعب دور البنية التحتية الرابطة بين البنوك والوسطاء والمطورين والمشترين، مع تحسين سرعة الإجراءات ورفع مستوى الشفافية وتعزيز موثوقية عمليات التمويل.

ومن خلال الدمج بين التكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية، أسهمت بريبكو مورغيج في تسهيل الوصول إلى التمويل، وتقليل التعقيدات المرتبطة بالموافقات، وتعزيز وضوح الرؤية عبر دورة التمويل العقاري بالكامل، وهي عوامل أساسية في ظل استمرار قطاع العقارات في دولة الإمارات بجذب المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء.

وفي تعليقها على هذا الإنجاز، قالت أميرة ساجواني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بريبكو:

«إن تجاوز مليار درهم إماراتي في التمويلات العقارية خلال شهر واحد يمثل محطة مهمة، ليس لبريبكو فحسب، بل لمنظومة التمويل العقاري والقطاع العقاري ككل. ويعكس هذا الإنجاز قوة الطلب على العقارات في دولة الإمارات، وثقة المشترين المحليين والدوليين، وأهمية البنية التحتية الرقمية القوية في تسهيل الوصول إلى رأس المال. نحن فخورون ببناء منصة تمويل عقاري تعمل بكفاءة وعلى نطاق واسع، وتعزز الشفافية، وتسهم في دفع السوق نحو الأمام.»

ومع هذا الأداء القياسي في يناير، تدخل بريبكو مورغيج عام 2026 بزخم قوي، مواصلة تطوير حلول تهدف إلى خفض عوائق الدخول وتسهيل الوصول إلى التمويل العقاري، في إطار رؤية بريبكو الأوسع لتعزيز منظومة القطاع العقاري في دولة الإمارات.

نبذة عن بريبكو مورغيج

بريبكو مورغيج هي ذراع التمويل العقاري التابعة لشركة بريبكو، إحدى شركات التقنيات العقارية الرائدة التي تعيد تشكيل مشهد الاستثمار والتملك العقاري في المنطقة. تقدم بريبكو مورغيج خدمات تمويل عقاري متكاملة، مدعومة بشراكات مع كبرى البنوك في دولة الإمارات، والتزام مستمر بالابتكار، لتكون في طليعة تطور منظومة التمويل العقاري في الدولة.

نبذة عن بريبكو

بريبكو هي شركة تقنيات عقارية من الجيل الجديد، تعمل على إعادة صياغة سوق العقارات من خلال حلول تشمل الترميز، والملكية الجزئية، والتمويل العقاري المبسط، وخدمات التأشيرة الذهبية، وتمكين وكلاء العقار رقميًا. تأسست بريبكو على يد أميرة ساجواني، ويضم نظامها المتكامل: بريبكو منت، وبريبكو بلوكس، وبريبكو مورغيج، وبريبكو ون، وبريبكو جولدن فيزا. ومن خلال رؤية طموحة لتمكين حرية التملك والاستثمار العقاري، تضع بريبكو معايير جديدة لكيفية الاستثمار في العقارات والانتفاع منها.

