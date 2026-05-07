دبي، أعلنت شركة بروكفيلد بالتعاون مع مجموعة الشايع، اليوم، عن مشروع مشترك لتطوير عقار متعدد الاستخدامات تبلغ مساحته 480 ألف قدم مربع في قلب منطقة دبي هيلز.

سيضم المشروع مساحات مكتبية من الفئة "أ"، ووحدات سكنية للتأجير، بالإضافة إلى مساحات مخصصة لتجارة التجزئة. وعند اكتمال المشروع، ستفتتح مجموعة الشايع مكتبها الجديد في الإمارات العربية المتحدة ضمن هذا المشروع، والذي سيضم مساحات تجارية تعرض عدداً من العلامات الرائدة التابعة للمجموعة. سيُلبي المشروع الطلب المتزايد على البيئات متعددة الاستخدامات التي تُراعي نمط الحياة العصرية في أحد أكثر أحياء دبي حيوية. يتمتع المشروع بموقع مميز بالقرب من دبي هيلز مول ومستشفى كينغز كوليدج، ونادي دبي هيلز للجولف، والأحياء السكنية المجاورة الراقية، مما يجعله مركزاً حيوياً في المنطقة.

وبهذه المناسبة قال جون هادن - الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع: "يُسعدنا الإعلان عن هذا المشروع المشترك مع بروكفيلد، حيث نواصل تعزيز حضورنا في الإمارات بافتتاح مكتب إقليمي جديد في دبي هيلز، والذي سيوفر بيئة عمل مثالية لزملائنا ويتيح لنا عرض مجموعة من علاماتنا التجارية الرائدة. منذ افتتاح أول محلاتنا قبل أكثر من 40 عاماً، ما زلنا ملتزمين تجاه الإمارات، ونتطلع لتطوير هذا المشروع الرائع عالي الجودة الذي سيوفر مساحات تجارية ومكتبية وسكنية بالتعاون مع شركة عريقة ومرموقة في هذا القطاع."

من جانبه قال جاد اللون - الشريك الإداري والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في بروكفيلد: "تعكس شراكتنا مع مجموعة الشايع، إيماننا الراسخ بالأسس القوية طويلة الأمد للمنطقة، والفرصة المتاحة لتوظيف خبراتنا التطويرية والتشغيلية لإنشاء عقارات عالية الجودة. ومع النمو الديناميكي الذي تشهده دبي، والتغيرات الديموغرافية المتطورة، وزيادة الطلب على بيئات العمل والوحدات السكنية المتكاملة، يأتي هذا المشروع للاستفادة من هذه الفرصة وتجسيدها على أرض الواقع."

ستتولى شركة بروكفيلد لإدارة العقارات عمليات التطوير وإدارة العقارات للمشروع المشترك، مستفيدةً من خبرتها العالمية في مجال التطوير وقدراتها التشغيلية الواسعة.

تتمتع بروكفيلد بسمعة عريقة في المنطقة، حيث تدير أصولاً تبلغ قيمتها حوالي 16 مليار دولار في مجالات الاستثمار في الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية. وباعتبارها واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال ملكية وتشغيل العقارات، فقد أنشأت بروكفيلد محفظة عالية الجودة من الأصول المكتبية والتجارية في جميع أنحاء الإمارات، بما في ذلك عدداً من أبرز الوجهات الترفيهية العصرية في دبي. ويعكس هذا المشروع التزام بروكفيلد المستمر بالاستثمار في النمو طويل الأجل للمنطقة.

كما تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الشايع افتتحت أول محلاتها في الإمارات عام 1985، ولديها الآن أكثر من 700 محل، وأطلقت مؤخراً علامتي برايمارك وألتا بيوتي في دبي خلال الأسابيع القليلة الماضية.

عن بروكفيلد

بروكفيلد شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار، تدير أصولاً تزيد قيمتها عن تريليون دولار أمريكي، وتمتلك وتدير أصولاً حقيقية وشركات تقدم خدمات أساسية تُشكل ركيزة الاقتصاد العالمي. تستثمر بروكفيلد نيابةً عن المؤسسات والأفراد حول العالم في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والملكيات الخاصة، والعقارات، والائتمان - وهي قطاعات حيوية أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية. وبخبرة تمتد لأكثر من 100 عام، وعمليات في أكثر من 30 بلداً، تتبنى بروكفيلد نهجاً استثمارياً طويل الأجل لبناء الأصول والشركات الأساسية التي تُسهم في بناء مستقبل أكثر ترابطاً ومرونة واستدامة - وتهدف الشركة إلى تحقيق نمو طويل الأمد في ثروات عملائها، مع تقديم عوائد قوية متغيرة تتماشى مع المخاطر، لمساهميها.

عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة مع أكثر من 50 علامة من العلامات التجارية المفضلة لدى الزبائن.

تُدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا، مع أكثر من 3500 محل ومقهى ووجهة ترفيهية، ومركز عمليات لوجستية رئيسية ومنشآت مركزية لإنتاج الأغذية، بالإضافة إلى أكثر من 125 منصة تسوق إلكترونية ورقمية بما في ذلك "أورا"، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع التجزئة في المنطقة.

يعمل لدى الشركة أكثر من 50,000 موظف في قطاعات متعددة تشمل الأزياء والأغذية والصحة والجمال والصيدلة والضيافة والتسلية والترفيه العائلي، ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف علامات الشركة التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية، إلى المقاهي المحلية وخدمة طلبات السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، أمريكان إيجل، فوت لوكر، فيكتوريا سيكريت، اتش آند ام، باث آند بودي وركس، شارلوت تلبوري، ريزينج كينز، شيك شاك، تشيبوتلي، وبرايمارك.

اكتشفوا المزيد عن مجموعة الشايع عبر www.alshaya.com.

