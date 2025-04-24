الابتكار المدعوم بالوكلاء يسد الفجوة بين اكتشاف البيانات وتصنيفها والتطبيق اللحظي للسياسات، ليلغي الاختناقات اليدوية ويفتح آفاقاً أوسع لحماية البيانات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بروف بوينت، الرائدة في مجال أمن المعلومات والامتثال، اليوم عن إطلاق أول حل موحد لحماية البيانات في القطاع، مصمم لتبسيط أحد أكثر التحديات التي تواجهها المؤسسات تعقيداً، وهو تحديد مواقع بياناتها، وتصنيفها بشكل دقيق، والتحكم في من يستطيع الوصول إليها، ومراقبة كيفية تفاعل الأفراد معها عبر جميع القنوات، بدءاً من الأجهزة الطرفية والبريد الإلكتروني ووصولاً إلى الويب والسحابة.

تواجه المؤسسات والشركات اليوم تزايداً في مخاطر أمن البيانات نتيجة انتشارها غير المنضبط عبر التطبيقات السحابية، وأدوات التعاون، والأجهزة الطرفية، وخدمات الذكاء الاصطناعي، وغالباً ما يتم ذلك خارج نطاق رؤية فرق الأمن السيبراني. وقد زادت الشركات الموردة من تعقيد هذا المشهد، إذ تقدم حلولاً مجزأة تركز على قناة واحدة، مثل منع فقدان البيانات، مما يحول دون تمكين الفرق الأمنية من الحصول على رؤية شاملة لحجم تعرض بياناتها للخطر. ويزيد الانتشار السريع لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي من تعقيد المشكلة، حيث أصبح الموظفون يتعاملون مع بيانات حساسة بطرق يصعب التنبؤ بها. وقد كشف تقرير "مشهد فقدان البيانات لعام 2024" الصادر عن بروف بوينت أن 85% من المؤسسات والشركات تعرضت لحوادث فقدان بيانات خلال العام الماضي، وأن أكثر من ربع الشركات الكبرى لا تعرف أماكن بياناتها الحساسة.

يعالج أسلوب بورف بوينت الموحد الجديد لحماية البيانات هذه التحديات مباشرةً، وذلك من خلال دمج منع فقدان البيانات، وإدارة وضعية أمن البيانات، وإدارة التهديدات الداخلية ضمن بنية موحدة واحدة. وقد بُني هذا الابتكار على منصة "بروف بوينت نيكسوس" (Proofpoint Nexus) التي توحد نماذج الذكاء الاصطناعي، وتحليلات السلوك، ومعلومات المخاطر المتعلقة بالعنصر البشري عبر جميع نقاط التحكم، مدعومة بوكلاء ذكاء اصطناعي جدد، ما يمكّن المؤسسات من تحديد مواقع بياناتها الحساسة، وفهم طبيعتها، وحوكمة الوصول إليها، ومنع معظم حالات فقدان البيانات، بالإضافة إلى مراقبة أي تصرفات محفوفة بالمخاطر لا يمكن منعها مسبقاً.

قال مايانك تشودري، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة أمن البيانات لدى بروف بوينت: "تأمين البيانات هو في الأساس مشكلة تتعلق بالعنصر البشري، وتتفاقم بفعل انتشار البيانات المتزايد وتعقيد بيئات العمل الحديثة. ومن خلال إعلاننا اليوم، نعيد تعريف الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات والشركات مع حماية البيانات. وتجمع منصتنا الموحدة بين منع فقدان البيانات، وإدارة وضعية أمن البيانات وإدارة التهديدات الداخلية، لتلغي الحاجة إلى ترسانة من الحلول الجزئية التي تعجز عن تلبية متطلبات عالم يرتكز على الذكاء الاصطناعي والبيانات. إنها منصة متكيفة، واستباقية، وذكية، ومجهزة لمستقبل يعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي".

تطور في أمن البيانات: ذكي، وقائم على الوكلاء، وقابل للتكيف

كما هو الحال مع العديد من تحديات الأمن السيبراني الأخرى، فإن حماية البيانات تبدو بسيطة من الناحية النظرية، لكنها أثبتت صعوبة كبيرة عند محاولة تطبيقها على نطاق واسع. فلو كانت لدى فرق الأمن الموارد والوقت غير المحدودين، لتمكنت بسهولة من تصنيف كل مستند ومخزن بيانات، وضمان أن الأشخاص والحسابات المناسبة فقط هم من يملكون حق الوصول إليها، ومراقبة التنبيهات المتعلقة بأي سلوك غير معتاد. غير أن الواقع مختلف؛ إذ أن قلة من فرق العمل هي التي تمتلك الموارد التي تتمنى تخصيصها لحماية بياناتها.

ولتحقيق الوعد بحماية بيانات موحدة بحق، ينبغي أن تحدث عمليتان تحويليتان أساسيتان. أولاً، يجب أن تمتد القدرات الأساسية عبر جميع نقاط التحكم الرئيسية التي يتم فيها الوصول إلى البيانات والتعامل معها. وانطلاقاً من هذا الهدف، تشمل حلول أمن البيانات لدى بروف بوينت اليوم ميزتين أساسيتين جديدتين على مستوى المنصة:

محرك السياسات الموحد: طرحت بروف بوينت أول محرك سياسات موحد عبر مجالات منع تسرب البيانات (DLP)، وإدارة وضعية أمن البيانات (DSPM)، وإدارة التهديدات الداخلية (Insider Threat Management). ويضمن هذا النهج الرائد فرض تطبيق السياسات الأمنية للبيانات بشكل متسق، مما يحول دون تسرب البيانات ويقلل من مخاطر التعرض لها عبر البريد الإلكتروني، وأجهزة المستخدمين، وتطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS)، ومخازن البيانات السحابية أو المحلية.

مسار بيانات نيكسوس Nexus: تعزز بروف بوينت قدراتها المعتمدة على السلوك والمحتوى من خلال مسار بيانات متعدد القنوات، مدعوم برسوم بيانية عالية التوسع والمرونة لنشاط البيانات ضمن منصة Nexus. وتوفر هذه الميزة الرائدة رؤية شاملة لتدفقات البيانات بغرض الاستجابة للحوادث، متتبعةً المحتوى منذ نشأته مروراً بجميع عمليات التلاعب التي يخضع لها حتى وصوله إلى قنوات الإخراج، كما تتيح أيضاً لفرق الأمن تطبيق الضوابط استناداً إلى موقع الملف والمعلومات السياقية المرتبطة به.

يتمثل التحول الثاني في الانتقال من الأنشطة اليدوية المرهقة إلى الاعتماد على وكلاء الذكاء الاصطناعي. لن يكون هناك أبداً عدد كافٍ من الأفراد المدربين تدريباً جيداً لتصنيف بيانات مؤسسة نموذجية، فضلاً عن تحديد من يجب أن يمتلك حق الوصول إلى تلك البيانات أو كيفية استخدامه لها. ويعد الوكلاء المعتمدون على الذكاء الاصطناعي عامل مضاعفة أساسياً للقدرات، إذ يمكنهم التوسع بلا حدود لتصنيف البيانات وتعلم كيفية الحماية التي ترغب بها المؤسسة. وتعزز المقاربة الموحدة من بروف بوينت في أمن البيانات مستوى الحماية ضد تهديدات اليوم، كما تؤسس لبنية معمارية متقدمة تمكن من توسيع نطاق حماية البيانات بأمان في المستقبل الذي يقوده وكيل الذكاء الاصطناعي.

تشمل القدرات الجديدة الأساسية المدعومة بوكلاء الذكاء الاصطناعي لابتكار بروف بوينت الموحد لحماية البيانات:

تصنيف البيانات الحساسة بالذكاء الاصطناعي لحظياً: تحول بروفبوينت عملية تصنيف البيانات الحساسة عبر مصنفات البيانات المعتمدة على Nexus AI . إذ تتيح المصنفات المعتمدة على النماذج اللغوية الكبيرة، والمتوفرة اليوم، تحديد البيانات الحساسة مثل الملكية الفكرية للشركات بدقة غير مسبوقة، مما يتيح اكتشاف معلومات كانت في السابق مخفية وغير محمية بسبب قيود الأساليب التقليدية. واستناداً إلى هذه القاعدة، ستطرح بروف بوينت قدرات تعلم ذاتي بوكيل الذكاء الاصطناعي، تقوم بتطوير أنظمة التصنيف ديناميكياً بناءً على البيانات الحساسة الفريدة لكل مؤسسة.

. إذ تتيح المصنفات المعتمدة على النماذج اللغوية الكبيرة، والمتوفرة اليوم، تحديد البيانات الحساسة مثل الملكية الفكرية للشركات بدقة غير مسبوقة، مما يتيح اكتشاف معلومات كانت في السابق مخفية وغير محمية بسبب قيود الأساليب التقليدية. واستناداً إلى هذه القاعدة، ستطرح بروف بوينت قدرات تعلم ذاتي بوكيل الذكاء الاصطناعي، تقوم بتطوير أنظمة التصنيف ديناميكياً بناءً على البيانات الحساسة الفريدة لكل مؤسسة. التحكم التلقائي المتكيّف بإدارة وضعية أمن البيانات (DSPM) لتحقيق كفاءة أكبر: تقدم بروف بوينت قدرات تصحيح بضغطة واحدة لإزالة الامتيازات الزائدة ومنع تعرض البيانات في مخازن السحابة والبيئات المحلية، مما يقلل من الجهد اليدوي المطلوب من فرق أمن البيانات. وتستند هذه القدرات إلى تصنيف البيانات المدعوم بـ Nexus AI لتحديد البيانات الحساسة والمخاطر بدقة عالية.

تنضم هذه القدرات إلى أدوات التحكم في فقدان البيانات وسيناريوهات التهديدات الداخلية، مما يمكن المؤسسات والشركات من منع الغالبية العظمى من حوادث فقدان البيانات، مع تطبيق ضوابط إضافية بشكل تكيفي على المستخدمين الذين يعرضون البيانات للخطر.

تعمل المؤسسات والشركات الرائدة على مستوى العالم، بما في ذلك شركة سنو فليك Snowflake المتخصصة في مجال السحابة البيانية للذكاء الاصطناعي، مع بروف بوينت بثقة لتقليل مخاطر البيانات عبر منظومتها العالمية وتعزيز التزام المستخدمين النهائيين على نطاق واسع. ومن خلال الاستفادة من منصة بروف بوينت، تتمكن سنو فليك من تنفيذ ضوابط حوكمة أكثر دقة، مما يتيح لها رؤية أوضح لمشهد البيانات وقدرات تصنيف محسنة.

قال سانديب شاندانا، مدير تعلم الآلة في شركة سنو فليك: "توفر لنا منصة إدارة وضعية أمن البيانات (DSPM) من بروف بوينت الرؤية والذكاء اللازمين لإدارة وفهم وضعية أمان بياناتنا بشكل أعمق. إن قدرات تصنيف البيانات والرؤى المتعلقة بالمخاطر تُمكننا من تطبيق سياسة أقل امتياز ممكن وتعزيز الحوكمة عبر بيئتنا، لمساعدة عملائنا على ضمان أن تبقى بياناتهم متاحة، ومترابطة، وموثوقة".

موعد الطرح

صُمم هذا الابتكار لدعم دمج بروف بوينت الأخير لمنصة Normalyze، مما يعزز التزامنا بمساعدة المؤسسات والشركات على توسيع استراتيجياتها لحماية البيانات دون المساس بالكفاءة التشغيلية. ومن المتوقع أن تتوفر هذه القدرات الجديدة عالمياً بحلول نهاية شهر أغسطس من عام 2025.

نرحب بكم في مؤتمر RSA السيبراني الدولي RSAC 2025 وجناحنا رقم 6345 للتعرف على المزيد عن هذه الابتكارات وغيرها من أساليب بروف بوينت في تأمين البيانات.

لمزيد من المعلومات، يرجى التسجيل لحضور الويبينار المقبل يوم 7 مايو 2025.

نبذة عن بروف بوينت

شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني والامتثال تحمي أكبر أصول المؤسسات وأكبر المخاطر ألا وهي الأفراد. ومن خلال مجموعة متكاملة من الحلول المستندة إلى السحابة، تساعد بروف بوينت الشركات حول العالم على إيقاف التهديدات المستهدفة وحماية بياناتها وجعل مستخدميها أكثر مرونة ضد الهجمات الإلكترونية. تعتمد المؤسسات الرائدة من جميع الأحجام، بما في ذلك 75 % الشركات المدرجة في مجلة Fortune 100. وتعمل الشركة على إبجاد حلول الأمان والامتثال التي تركز على الأفراد والتي تخفف من المخاطر الأكثر أهمية عبر البريد الإلكتروني، والسحابة، والوسائط الاجتماعية، والويب.

لمعرفة المزيد عن الشركة يرجى الضغط على الرابط التالي www.proofpoint.com.

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