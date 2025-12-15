دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «بروبرتي فايندر»، المنصة الرائدة للبحث العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق ميزة «تقييم العقارات» الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تتضمن توقعًا يمتد لستة أشهر. وتهدف هذه الميزة المبتكرة إلى تعزيز الثقة والشفافية في القرارات العقارية، من خلال تمكين المشترين والمستثمرين وأصحاب المنازل والمستأجرين من الوصول إلى تقديرات دقيقة تستند إلى البيانات لقيمة العقار الحالية والمتوقعة، مما يساعدهم على فهم أعمق للقيمة السوقية للعقار اليوم، وفي المستقبل.

وتتوفر هذه الميزة حصريًا عبر تطبيق بروبرتي فايندر، حيث تتيح تقديرات ذكية لقيمة العقارات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتجاوز قدرات أدوات التقييم التقليدية. وتجمع الأداة بين البيانات الحصرية للشركة وتحليلات اتجاهات السوق ومؤشرات الثقة للتنبؤ بقيمة العقار المستقبلية، مستندةً إلى ما تسميه الشركة «الذكاء الاصطناعي المدعوم بالخبرة البشرية» — وهو نهج هجين يجمع بين التعلم الآلي وخبرة المتخصصين العقاريين، ليعكس ديناميكيات السوق الواقعية بدقة وموثوقية. وقد استند تطوير هذه الميزة إلى عقود من بيانات «بروبرتي فايندر»، التي تضم ملايين النقاط والمعلومات العقارية الموثوقة، مما يمنح الأداة مستوىً غير مسبوق من العمق والدقة في التقييم.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تتبع ما يصل إلى عشرة عقارات من خلال الأداة، سواء كانت منزلهم الرئيسي أو عقارًا استثماريًا أو مزيجًا من الاثنين. ويتيح قسم «المحفظة» في التطبيق عرض جميع العقارات في مكان واحد، مما يسهِّل متابعة أدائها وتحديث قيمتها السوقية أولاً بأول.

في سوقٍ يتّسم بتقلّبات سريعة واتجاهات مضاربية متغيرة، تقدم هذه الميزة طبقة جديدة طال انتظارها من الثقة والشفافية والوضوح في عملية تقييم العقارات على مستوى المنطقة. فبدلًا من الاعتماد فقط على بيانات المبيعات السابقة، تعتمد الأداة على مؤشرات استشرافية فورية تواكب حركة السوق في الوقت الحقيقي، وتستجيب للتغيّرات المحلية في الطلب، مما يمنح المستخدمين صورة دقيقة ومحدّثة عن القيمة الحقيقية للعقار في ظل ديناميكيات السوق المتسارعة.

يأتي إطلاق هذه الميزة في وقتٍ يشهد فيه قطاع العقارات مرحلة جديدة من التحوّل المدفوع بالذكاء الاصطناعي، مرحلة تُعيد تعريف الدور الحقيقي لمنصات العقارات. فقد تطوّرت واجهة الاستخدام من بحثٍ ثابت إلى حوارات ذكية وتفاعلية، واتّسع نطاق التجربة من قوائم العقارات إلى رحلة متكاملة من البداية حتى الإتمام، بينما يشهد نموذج الأعمال تحوّلًا جوهريًا من الإعلانات إلى الرؤى التحليلية والمعاملات والخدمات الرقمية المتكاملة.

وقال فرناندو فانتون، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا في شركة «بروبرتي فايندر»: «لطالما كانت مهمتنا في بروبرتي فايندر هي تمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات واعية ومدروسة بالاعتماد على التكنولوجيا التي تُبسِّط تجربتهم وتزوِّدهم بالمعلومات الدقيقة خلال رحلتهم لشراء المنزل. وتشير أبحاثنا بشكل متكرر إلى أن تقييم العقار يُعدّ الشاغل الأهم لكلٍّ من المشترين والبائعين. ومن خلال ميزة تقييم العقارات الجديدة، نتيح للمستخدمين رؤية واضحة تستند إلى البيانات حول قيمة العقار اليوم - والأهم من ذلك- ما يمكن أن تكون عليه قيمته في المستقبل. فهي تساعد في الإجابة عن الأسئلة الأكثر أهمية: هل هذا العقار مُسعّر بعدل؟ هل يُعد استثمارًا جيدًا؟ وكيف يمكن أن تتغيّر قيمته مع مرور الوقت؟».

وأضاف فانتون: «الأمر لا يتعلق بالأرقام فحسب، بل باستعادة الثقة وإزالة الغموض الذي كثيرًا ما يحيط بعملية الشراء. فميزة تقييم العقارات تمنح المستخدمين وضوحًا في اللحظة التي يحتاجونها أكثر من أي وقتٍ آخر، وتساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن ما يُعدّ في الغالب أكبر التزام مالي في حياتهم - منزلهم».

تؤكد الدراسات التي أجرتها «بروبرتي فايندر» أن قيمة العقار ما زالت العامل الأهم في قرارات الشراء أو الإيجار، لكنها في الوقت ذاته أكثر ما يثير التردد لدى المستهلكين. ومن خلال تقديم رؤى فورية وذكية لتقييم العقارات، تعمل هذه الميزة الجديدة كـ مرشد موثوق في عملية غالبًا ما تكون معقّدة ومشحونة بالعواطف.

سواء كان المستخدم يشتري أو يبيع أو يرغب ببساطة في معرفة القيمة السوقية لعقاره، أصبح بإمكانه الآن الوصول إلى تقديرات دقيقة وموثوقة في الوقت الفعلي من خلال تطبيق «بروبرتي فايندر» على الهاتف المتحرك، وببضع نقرات فقط.

ويعزز إطلاق ميزة تقييم العقارات التزام «بروبرتي فايندر» الراسخ بـ الابتكار وترسيخ مكانتها كـ منصة رائدة تُعيد تعريف معايير القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يمكن لمستخدمي «بروبرتي فايندر» تحميل التطبيق الآن لتجربة الميزة الجديدة.

ما الذي يميّز ميزة "تقييم العقارات" من بروبرتي فايندر؟

أول أداة من نوعها في المنطقة تتيح توقعًا للقيمة العقارية يمتد لمدة ستة أشهر.



حصريًا لمستخدمي تطبيق «بروبرتي فايندر».



تجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل اتجاهات السوق في الوقت الفعلي.



تقلّل من الاعتماد على التكهّنات وتدعم قرارات شراء أكثر وعيًا ودقة.



مجانية بالكامل ولا تتضمن أي تكاليف خفية.



تتضمن قسمًا مخصصًا بعنوان «المحفظة»، يتيح للمستخدمين عرض جميع عقاراتهم وتتبعها في مكان واحد — على غرار المحفظة في المنصات الاستثمارية.

ويقدّم القسم تجربة شاملة تتجاوز مجرد التقييم، إذ يُظهر أيضًا حالة كل عقار (مثلًا: مؤجَّر، شاغر، أو قيد الإنشاء) مما يسهل على المالكين مراقبة أصولهم واتخاذ قرارات مدروسة بشأن محفظتهم العقارية الكاملة.



ويقدّم القسم تجربة شاملة تتجاوز مجرد التقييم، إذ يُظهر أيضًا حالة كل عقار (مثلًا: مؤجَّر، شاغر، أو قيد الإنشاء) مما يسهل على المالكين مراقبة أصولهم واتخاذ قرارات مدروسة بشأن محفظتهم العقارية الكاملة. توفر الميزة إمكانية الوصول إلى حلول التمويل العقاري بسهولة من خلال Mortgage Finder التابع للشركة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

جامبت لإدارة العلاقات العامة

propertyfinder@gambit.ae

#بياناتشركات

- انتهى -