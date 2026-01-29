من المقرر افتتاح خمس محلات جديدة في عام 2026 - في الإمارات، ثلاثة منها في دبي خلال مارس وأبريل ومايو؛ تليها البحرين وقطر قبل نهاية العام

ستفتتح برايمارك أول محلاتها في دبي مول يوم الخميس 26 مارس

التوسع الجديد سيجعل برايمارك متوفرة في 21 دولة عالمياً بنهاية 2026

أعلنت برايمارك، شركة الأزياء الرائدة عالمياً في مجال تجارة التجزئة، اليوم، عن تأكيد خططها للتوسع في الشرق الأوسط، بعد الافتتاح الناجح لأول محلاتها في المنطقة في الأفنيوز بالكويت، في أكتوبر 2025.

بالشراكة مع مجموعة الشايع، الشركة الرائدة عالمياً في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، تستعد برايمارك لدخول سوق الإمارات العربية المتحدة من خلال افتتاح ثلاثة محلات في دبي خلال النصف الأول من العام، مع افتتاح أول محل في 26 مارس في دبي مول. كما ستتوسع العلامة في أسواق جديدة أخرى مع افتتاح محلات جديدة في البحرين وقطر بنهاية عام 2026.

وشهد الافتتاح الأول في الكويت إقبالاً كبيراً وحضر آلاف الزبائن فعالية إطلاق المحل الرئيسي الذي طال انتظاره في الكويت في أكتوبر 2025، وسيكون المتسوقون في دبي على موعد للاستمتاع بتجربة برايمارك الفريدة التي تجمع بين أحدث صيحات الموضة بأسعار تنافسية عبر تشكيلات أساسية يومية للنساء والرجال والأطفال وإكسسوارات ومستلزمات المنزل ومستحضرات التجميل.

وستفتتح علامة برايمارك محلاتها الرئيسية الثلاثة في دبي مول (26 مارس)، سيتي سنتر مردف (أبريل)، مول الإمارات (مايو). كما ستتفتح العلامة التجارية في وقت لاحق من العام محلاً في البحرين في سيتي سنتر البحرين وفي قطر في دوحة فستيفال سيتي، مع استمرار التعاون بين برايمارك ومجموعة الشايع لاستكشاف فرص التوسع المستقبلية خلال السنوات المقبلة.

وبهذه المناسبة قال أوين تونغ، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة برايمارك: "لقد كان من الرائع مشاهدة ردود الفعل الإيجابية من الزبائن على افتتاح أول محلاتنا في الشرق الأوسط بالكويت، ما يظهر الإمكانات الكبيرة لعلامتنا التجارية في الشرق الأوسط. كما يسعدنا اليوم أن نعلن عن توسيع شراكتنا مع مجموعة الشايع مع افتتاح خمسة محلات جديدة في 2026 في الإمارات والبحرين وقطر، بدءاً من دبي مول في مارس. إنّ هذا الإعلان يمثل لحظة مهمة في مسيرة تطور علامتنا ونموها، بينما نمضي قدماً للوصول إلى 21 دولة."

ومن جهته، قال جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع: "نفخر بالتعاون مع برايمارك لتقديم واحدة من أكثر العلامات التجارية ترقباً إلى المتسوقين في جميع أنحاء المنطقة، ونتطلع إلى افتتاح خمس محلات جديدة في ثلاثة دول هذا العام. هذه ليست سوى البداية فقط، حيث نعمل مع برايمارك على توسع العلامة التجارية، وبعد الافتتاح الأول الرائع في الكويت، فإن دبي هي وجهتنا التالية في شهر مارس."

بعد أكثر من 55 عاماً، تدير برايمارك اليوم 475 محلاً في 18 دولة في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة. وتستمر العلامة التجارية بالتوسع في أسواق جديدة بما في ذلك افتتاح أول محل رئيسي لها في مانهاتن في نيويورك في ربيع 2026، بعد الاحتفال مؤخراً بمرور 10 سنوات على افتتاح أول محلاتها في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة مع أكثر من 50 علامة من العلامات التجارية المفضلة لدى الزبائن.

تُدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا، مع أكثر من 3500 محل ومقهى ووجهة ترفيهية، ومركز عمليات لوجستية رئيسية ومنشآت مركزية لإنتاج الأغذية، بالإضافة إلى أكثر من 125 منصة تسوق إلكترونية ورقمية بما في ذلك "أورا"، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع التجزئة في المنطقة.

يعمل لدى الشركة أكثر من 50,000 موظف في قطاعات متعددة تشمل الأزياء والأغذية والصحة والجمال والصيدلة والضيافة والتسلية والترفيه العائلي، ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف علامات الشركة التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية، إلى المقاهي المحلية وخدمة طلبات السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، أمريكان إيجل، فوت لوكر، فيكتوريا سيكريت، اتش آند ام، باث آند بودي وركس، شارلوت تلبوري، ريزينج كينز، شيك شاك، تشيبوتلي، برايمارك، وألتا بيوتي.

اكتشفوا المزيد عن مجموعة الشايع عبر www.alshaya.com.

عن برايمارك

تأسست برايمارك على رؤية أن كل شخص يستحق أن يتألق بإطلالة رائعة ويشعر بالرضا - دون دفع المزيد من المال. نحن نؤمن بتقديم قيمة رائعة لمنتجاتنا دون أي تنازلات، ونضع المعايير للأزياء العصرية بأسعار معقولة، ونقدم تشكيلات أزياء أساسية يومية مصممة لتدوم طويلاً.

تأسست برايمارك في إيرلندا عام 1969، وهي الآن شركة تجزئة عالمية في مجال الأزياء يعمل لديها أكثر من 80,000 موظف في 18 بلداً في أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة. يزور ملايين الزبائن محلات برايمارك كل أسبوع ليتسوقوا بثقة كل ما يحتاجونه، بدءًا من التشكيلات الأساسية اليومية كالقمصان والجوارب، إلى أحدث صيحات الموضة - كل ذلك بأسعار لا تُضاهى.

مع أكثر من 470 موقعاً واستمرار العلامة بالنمو عالمياً، ترتكز رؤية وشغف برايمارك على تبني فكرة افتتاح المحلات الفعلية التقليدية وتعزيز تجربة التسوق الشخصي - مما يُسهم بإضفاء الحيوية على الشوارع التجارية ومراكز التسوق لخلق تجارب اجتماعية مبهجة. تركز الشركة على إحداث تغيير إيجابي من خلال تقديم تشكيلات أزياء تدوم لفترة أطول، وحماية الحياة على كوكب الأرض ودعم سبل عيش الأشخاص الذين يصنعون ملابس برايمارك.

يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات هنا: www.primark.com/en-gb/primark-cares.

للاستفسارات الإعلامية الخاصة بعلامة برايمارك: Press@primark.com

