أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة كيو موبيليتي المسؤولة عن إدارة وتطوير المواقف العامة في أبوظبي، عن بدء تنظيم المواقف في القطاعات التجارية في مدينة محمد بن زايد، بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، اعتباراً من يوم الإثنين 15-12-2025. وذلك في إطار الجهود المستمرة للحدّ من ظاهرة الوقوف العشوائي وغير القانوني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.

وتشمل المرحلة الأولى من تنظيم المواقف في القطاعات التجارية في مدينة محمد بن زايد: ME9، وME10، وME11 وME12، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمواقف وتحسين تجربة المستخدم من خلال توفير مساحات منظّمة وآمنة للوقوف.

وتؤكد الشركة أن المواقف ستكون مجانية خلال هذه المرحلة.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير تجربة أكثر راحة وتنظيماً للمجتمع، ودعم جودة الحياة في القطاعات التجارية في مدينة محمد بن زايد.

نبذة عن كيو موبيليتي:

شركة "كيو موبيليتي" شركة تركز على توفير حلول التنقل الذكية، والمستدامة والمتكاملة، لتعزيز كفاءة وموثوقية البنية التحتية للنقل، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي للتقدّم والتنمية.

تقوم "كيو موبيليتي" بإدارة وتشغيل وتطوير منظومة أبوظبي للتعرفة المرورية "درب"، ومنظومة المواقف في أبوظبي "مواقف".

