بلاج الجزائر، مملكة البحرين: أعلن منتزه بحرين سيرف بارك - كلوب هاواي إكسبيرينس، عن تعيين بولايدس، شركة المقاولات الرائدة بتنفيذ مشاريع ضخمة ومبتكرة، مقاولاً رئيساً لهذا المشروع المرتقب في بلاج الجزائر، الذي يمتد على مساحة 1.3 مليون متر مربع على طول الساحل الجنوبي الغربي للمملكة.

وسيتم تطوير المنتزه من قبل إدامة (شركة البحرين للاستثمار العقاري) بالشراكة مع مجموعة جي إف إتش المالية. ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في توفير العديد من فرص العمل المحلية ويسهم في تعزيز اقتصاد المملكة وترسيخ مكانتها كمركز سياحي في المنطقة.

وفي هذه المناسبة، صرح خالد عبد الرحمن الماجد، الرئيس التنفيذي لشركة إدامة: "يسرّنا الإعلان عن تطوير مشروع "بحرين سيرف بارك – كلوب هاواي إكسبيرينس"، الذي يُجسد التزامنا المتواصل بتنفيذ مشاريع تنموية مبتكرة تسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة متميزة للترفيه والسياحة. سيُحدث هذا المشروع نقلة نوعية في المشهد السياحي ، من خلال تقديم تجربة فريدة تجمع بين الترفيه والأنشطة العائلية، مما سينعكس بشكل إيجابي على المجتمع المحلي. ويأتي المشروع ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص مايسهم في دعم النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المستدامة إلى المملكة.".

من جانبه أكد جيتان دونغرا، المدير الإداري للاستثمارات الخاصة في مجموعة جي إف إتش المالية، أن مشروع بحرين سيرف بارك - كلوب هاواي إكسبيرينس" يُعد فرصة استثمارية متميزة في قطاع السياحة والترفيه المتنامي في مملكة البحرين"، مشيرًا إلى أن "المشروع يسهم في إثراء القطاع الترفيهي من خلال تقديم وجهة ذات مستوى عالمي، إلى جانب تحقيق قيمة مضافة للمستثمرين والشركات والاقتصاد الوطني.

ولفت دونغرا إلى أن المشروع "يُمثل خطوة استراتيجية تنسجم مع الرؤية التنموية الشاملة التي تنتهجها المجموعة، والتي ترتكز على الابتكار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام."

بدوره صرح كريستوس بولايدس، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة بولايدس: "يسرنا أن نحظى بشرف بناء هذا المشروع الرائد. ونؤكد التزامنا بتقديم منشأة حديثة ترسي معايير جديدة للترفيه والسياحة في المنطقة".

وذكرت فيكتوريا ويليامز، مدير عام بحرين سيرف بارك – كلوب هاواي إكسبيرينس: "يشكل هذا القرار خطوة مهمة في مسيرة إنشاء المنتزه. ويسرنا المضي في هذا المشروع الرائد الذي سيكون وجهة عالمية المستوى لرياضة ركوب الأمواج في البحرين وإضافةً رئيسيةً إلى المشهد الترفيهي في المملكة".

سيضم المنتزه مجموعة متنوعة من مرافق الترفيه والتسلية، مثل منافذ بيع الأطعمة والمشروبات، ومتاجر البيع بالتجزئة، ومساحات لإقامة الفعاليات المختلفة، وكبائن لتغيير الملابس، ومناطق خاصة لحجوزات الشركات والمجموعات. ومن المقرر أن يستضيف المنتزه مسابقة دولية كبرى لركوب الأمواج عام 2026، مما سيسهم في تعزيز مكانته كوجهة رائدة لمسابقات ركوب الأمواج العالمية.

والجدير بالذكر إن منتزه "بحرين سيرف بارك- كلوب هاواي إكسبيرينس"، هو المشروع الأول من نوعه في المنطقة لركوب الأمواج باستخدام تقنية "Wavegarden Cove"، وهي عبارة عن نظام توليد أمواج ثوري ينتج ما يصل إلى 1,000 موجة في الساعة لتلبية احتياجات راكبي الأمواج على اختلاف مهاراتهم. وإلى جانب بركة الأمواج عالمية المستوى، يتضمن المشروع أكاديمية "كلوب هاواي اكسبيرينس" المخصصة لتقديم برامج تدريب شاملة لراكبي الأمواج من جميع المستويات.

ومن المقرر افتتاح بحرين سيرف بارك – كلوب هاواي إكسبيرينس في عام 2026. للاطلاع على آخر التحديثات ولتكونوا أول من يحظى بفرصة زيارة المنتزه، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.bahrainsurfpark.com للتسجيل الآن.

عن "بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس"

يعد منتزه "بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس" لركوب الأمواج الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يستخدم تقنية "Wavegarden Cove" التي تقدم تجربة ذات مستوىً عالمي. يقع المنتزه ضمن مشروع بلاج الجزائر الحائز على العديد من الجوائز المرموقة والممتد على طول الساحل الجنوبي الغربي للمملكة، ويعد وجهة ترفيهية رائدة طورت بالتعاون بين إدامة (شركة البحرين للاستثمار العقاري) ومجموعة جي اف اتش المالية. ومن المقرر افتتاح المنتزه في بداية عام 2026، ومن المتوقع أن يجذب حوالي 300,000 زائر سنوياً للاستمتاع بمجموعة متنوعة من المرافق، بما في ذلك منافذ بيع الأطعمة والمشروبات، ومتاجر البيع بالتجزئة، ومناطق خاصة لإقامة الفعاليات، وغيرها الكثير. تستوعب بحيرة Wavegarden Cove ما يصل إلى 90 راكباً وتنتج ما يصل إلى 1,000 موجة في الساعة، ملبية بذلك جميع المستويات لراكبي الأمواج من فئة المبتدئين إلى المحترفين. وتكمن رؤية المنتزه في خلق مجتمع نابض بالحياة يضم الجميع، وإبراز مكانة البحرين كوجهة سياحية رائدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.bahrainsurfpark.com.

عن إدامة

شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) هي الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين. ودأبت شركة إدامة منذ تأسيسها في عام 2006م بهدف إدارة وتنمية محفظة عقارية متنوعة، على ترسيخ مكانتها لتكون إحدى الشركات الرائدة للتطوير العقاري في المملكة. وبفضل التزامها الراسخ بمبادئ تأسيسها في الجودة والكفاءة والاستدامة، وتماشيًا مع أعلى مستويات الشفافية والحوكمة في مباشرة عملياتها، تسعى شركة إدامة جاهدةً لتطوير قطاع عقارات متنوع وحيوي في البحرين، حيث ستتضمن محفظة "إدامة" مشاريع في قطاعي الترفيه والصناعة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.edamah.com.

عن مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب

تعتبر مجموعة جي إف إتش المالية واحدة من أبرز المؤسسات المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل أنشطتها إدارة الاستثمارات، والخدمات المصرفية التجارية، وإدارة الخزينة، والاستثمارات الخاصة. يتجاوز حجم الأصول والصناديق التي تديرها المجموعة 21 مليار دولار أميركي، وتركز عملياتها بشكل أساسي على دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا والهند، إلى جانب استثماراتها الاستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والمملكة المتحدة. أسهم المجموعة مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gfh.com.

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