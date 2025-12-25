توفر حزمة تعاون شاملة تمتد من باقات الترخيص والترويج الرقمي إلى بناء الشبكات المهنيةبدور القاسمي: رؤية الشارقة تنطلق من توسيع آفاق الفرص والمعرفة وتمكين صنّاعها من التقدّم والابتكار

الشارقة: وقّعت "ببلش هير"، المبادرة العالمية التي أطلقتها سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بهدف مساعدة النساء على تجاوز التحديات المهنية التي تعترض طريقهن في قطاع النشر، مذكرة تفاهم استراتيجية مع "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر"، بهدف وضع إطار عمل طويل الأمد لتمكين الشركات النسائية في قطاع النشر، عبر توسيع مجالات وصولها للفرص المتاحة في قطاع صناعة النشر، وتقديم الدعم المؤسسي، وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.

وبموجب المذكرة، تقدّم "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر" حزمة من المزايا للشركات التي تمتلكها نساء في قطاع النشر، بهدف إزالة التحديات التي تعرقل نموها ودخولها السوق، ومنها؛ توفير باقات ترخيص خاصة، والتروج لمبادرة "ببلش هير" عبر قنوات الرقمية المختلفة لـ "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر"، والتعاون معها في تنظيم ورش عمل، وحفلات توقيع كتب، وفعاليات التواصل والتعارف، وبناء الشبكات المهنية، إلى جانب تسهيل التفاعل مع وسائل الإعلام، وإتاحة الفرصة للمبادرة للاستفادة من "مسرح شين" التابع للمدينة بهدف تنظيم عدد من الفعاليات السنوية.

وتتضمن بنود المذكرة تعميم "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر" لبرامج مبادرة "ببلش هير" على رائدات الأعمال والمديرات التنفيذيات اللواتي يتخذن من مدينة الشارقة للنشر مقراً، وتيسير انضمام الشركات المؤهلة إلى مبادرة "ببلش هير" وبرامجها المتخصصة.

وتستند هذه الالتزامات إلى حجم وتنوّع منظومة "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر"، فعلى مدى السنوات الماضية، استقطبت المدينة آلاف الشركات الجديدة من أكثر من 100 دولة، مع حضور قوي لقطاعات النشر، والتعليم، والترجمة، والصناعات الإبداعية، والاستشارات التجارية والقانونية، والخدمات المعرفية الأخرى.

وتوفر "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر" بيئة عمل متكاملة تدعم رواد ورائدات الأعمال، بما في ذلك مديرات مشاريع النشر الراغبات في التوسع إلى أسواق إقليمية ودولية، إذ تحتضن اليوم أكثر من 9,600 شركة ضمن منظومة عمل عالمية مترابطة، في شبكة متعددة القطاعات تشكل واحدة من أبرز الفرص التي توفرها للناشرات اللواتي يؤسسن شركاتهن في الشارقة.

تشجّع "ببلش هير" الناشرات العاملات في "مدينة الشارقة للنشر" على المشاركة في برامجها المتخصصة، وتدرجهن في دليلها الدولي، وتسلّط الضوء على قصص نجاحها، إضافة إلى توفير فرص التوجيه المهني وبناء القدرات بما يعزز مشاركتهن في صناعة النشر ونموّهن المهني.

تمكين الناشرات عبر التواصل العالمي وتوسيع الفرص

وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة مبادرة "ببلش هير": "تترجم هذه الشراكة إيماننا المشترك بأهمية تمكين المرأة في قطاع النشر والمساهمة الجوهرية لدور النشر التي تديرها النساء بتطوير مستقبل صناعة المعرفة في المنطقة والعالم. وتمنح هذه المذكرة الناشرات العاملات في إمارة الشارقة فرصة الوصول المباشر والفوري إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب الخدمات القانونية والإبداعية والتكنولوجية والمهنية التي تحتاجها الأفكار المبتكرة للنمو والتوسع، من خلال الجمع بين برامج (ببلش هير) العالمية ومنصات بناء القدرات التي طوّرناها، والبنية التحتية عالمية المستوى، والشبكة المتنوعة للأعمال التي توفّرها المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر".

وأضافت سمو الشيخة بدور القاسمي: "لطالما استندت ريادة الشارقة في المشهد العالمي لصناعة النشر إلى توسيع فرص الوصول إلى المعرفة، وتمكين صنّاعها من التقدّم والابتكار. وتأتي مذكرة التفاهم تجسيداً لهذه الرؤية من خلال تمكين النساء من الازدهار كصانعات محتوى وقائدات للتغيير، إذ يمثل هذا التمكين استثماراً مباشراً في مستقبل صناعة النشر، وفي إحداث تغيير حقيقي يقود إلى قطاع أكثر عدالة وابتكاراً واستدامة".

دعم نمو السوق وتعزيز ريادة المرأة في صناعة النشر

وتأتي هذه الشراكة في إطار واحدة من أكثر البيئات ازدهاراً في صناعة النشر على المستوى العالمي، إذ قُدِّرت قيمة سوق الكتب في الشرق الأوسط وإفريقيا بنحو 13.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تتجاوز 18 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.7%. وفي هذا المشهد، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كمحرك رئيسي للنمو، حيث من المتوقع أن يتوسع إجمالي قطاع النشر في الدولة من 260 مليون دولار أمريكي إلى 650 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، إلى جانب نمو سوق النشر. وفي هذا السياق، يسهم الدور المحوري للشارقة كمركز إقليمي للمعرفة وصناعة المحتوى، في إعطاء هذه المذكرة بُعداً استراتيجياً طويل الأمد يتجاوز حدود الإمارة.

وتمثّل هذه الشراكة خطوة مهمّة لتعزيز مساهمة الناشرات في الاقتصاد على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما تعزز المذكرة مكانة الشارقة كمركز عالمي للنشر وريادة الأعمال، تدعمه جهات مثل "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر"، ومنصات دولية مثل مبادرة "ببلش هير".

ومن خلال توحيد البنية الداعمة للأعمال والمنظومة متعددة القطاعات في "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر" مع جهود المناصرة وبناء المجتمع العالمي التي تقودها "ببلش هير"، تقدم مذكرة التفاهم نموذجاً عملياً للتعاون بهدف توسيع الفرص أمام المرأة في قطاع النشر.

